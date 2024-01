Clash of the Stars 7 ONLINE: Soukup vs. Psychopat, změna soupeře v sumo

Bizarní, divný, nenáviděný, ale i milovaný. Clash of the Stars, tedy organizace bojových sportů zaměřující se na zápasy pochybných „celebrit“ a ještě pochybnějších influencerů, je v současnosti fenoménem. O tom svědčí vyprodaný galavečer číslo 7 v holešovické Fortuna areně. Na co se dnes můžeme těšit? Největší pozornost poutá boxerský souboj šéfa TV Barrandov Jaromíra Soukupa proti youtuberovi Aleši Bejrovi. Průběh večera sledujeme ONLINE na iSport.cz.