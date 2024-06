Clash of the Stars 8 ONLINE: Napadení moderátora! Na akci i profesionálové

Clash of the Stars, organizace zaměřená na zápasy bojových sportů v podání influencerů a dalších známých i bizarních osobností, pořádá už osmý turnaj. Tentokrát se premiérově přesunula do Ostravy. V kleci se znovu ukáže bývalý profesionální bojovník Václav „Baba Jaga“ Mikulášek nebo značně kontroverzní někdejší kulturista Filip Grznár, jehož čeká souboj o titulový pás s Tomášem Križanem. Nově se představí muzikant Martin Kocián z kdysi slavné kapely Lunetic, zápasí i dosavadní stálice a tahouni „Snejks“, „Datel“ nebo Karlos Benda. Akci sledujte ONLINE.