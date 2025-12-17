Jiří Procházka sezval české MMA talenty: Učili se rychleji než mnozí profíci
Přehlídku talentu českého MMA dirigoval na nedělním semináři ten nejpovolanější. Světová jednička Jiří Procházka sezval na čtyřhodinový trénink v brněnském BJP Institutu členy reprezentace a nadějné bijce, kteří se zúčastnili sobotního kola amatérské ligy. Elitní „Samuraj“ vnesl do tělocvičny příjemnou a přitom až obřadní atmosféru. „Strašně rychle se učí. Když jim dáte dobrý materiál, zadáte jim konkrétní úkol, provedou ho do puntíku,“ chválil Procházka zhruba třicet mladých zápasníků a zápasnic.
Nabídka tréninku s Jiřím Procházkou se neodmítá. A proto nadějní bojovníci a reprezentanti neváhali, když se mohli den po svých zápasech v amatérské lize zúčastnit semináře, kterému navíc asistoval elitní Brazilec z UFC Carlos Prates.
Přední postavy světového MMA nastolily v rozlehlé tělocvičně BJP Institutu pravou bojovnou atmosféru. Totiž první, co mladíci a děvčata uviděli, když do haly vstoupili, byly dvě hvězdy při vzájemném sparingu uprostřed klece hned naproti vchodu. Každý se aspoň na pár chvil u podívané zastavil, než se vydal hledat šatnu.
Z výběru nové generace tuzemského MMA bylo už z veselých hovorů v šatně cítit nadšení, kterým prostupoval i hlad po boji. Někteří sdíleli zážitky ze sobotních zápasů, někdy dokonce vzájemných, jiní se už nedočkavě srocovali na žíněnce, kde se protahovali při sledování tréninku Procházky s Pratesem.
„Lákal mě trénink s Jiřím, chtěl jsem od něj pochytit nějaké techniky. Dali jsme si jen lehký sparing. Užil jsem si to a jsem rád, že mě nezabil,“ povídal Brazilec se smíchem, když shazoval rukavice a přecházel k natěšeným bojovníkům. Brno navštívil v rámci své seminářové tour po Evropě.
Nečekaný začátek
Úvodního slova se chopil Procházka a hned prvním povel všechny překvapil. „Najděte si něco pod zadek, jdeme do tureckého sedu a trochu se před tréninkem prodýcháme,“ zavelel třiatřicetiletý bijec. Namísto úvodního stínového boxování, na které jsou mnozí reprezentanti nejvíce zvyklí, začala čtyřhodinová lekce asi desetiminutovým dechovým cvičením.
Nešlo jen o rozdýchání, ale i vizualizaci. Procházka navigoval soustředěné bojovníky, aby si představovali momenty svých vítězství, nejlépe trefených ran či finišů. V hrobovém tichu si třicítka vybraných v mysli stavěla obraz svého nejlepšího já. „A teď se s ním spojte a buďte jím. Díky těmto cvičením budete v kontaktu se svým vnitřním světem, což je na vrcholové úrovni každého sportu či byznysu nezbytné,“ vysvětloval někdejší šampion UFC.
Byť se to někomu mohlo zprvu zdát až ezoterické, žádný z mladých bojovníků Procházkova slova nezpochybňoval. „Práce s dechem byla opravdu zajímavá. Já jsem si představoval některé povedené momenty z dnešního tréninku. Jsem především wrestler, a tak jsem si vybavoval hlavně zápasnické techniky. Strhy na zem a tak podobně,“ povídal Filip Mařík, mistr republiky a jeden z největších českých talentů mezi juniory.
„Viděla jsem sama sebe za několik let s velkým pohárem v ruce. Taky jsem si představovala momenty, kdy mi rozhodčí zvedal ruku při vyhlášení výher z předešlých zápasů. Byla to super zkušenost,“ mluvila o úvodní vizualizaci juniorská zápasnice Nelly Makovcová.
Meditace bojovníky zklidnila a zároveň je nabudila novou silnější motivací do tréninku. Procházka rázem držel otěže ještě pevněji. A pak začal dril. Po rozhýbání Samuraj ukázal, jak správně pracovat se vzdáleností při boji v postoji. Navázal načasováním protiúderů a nakonec ukázal i svou oblíbenou kombinaci s kopem na hlavu, kterou často driloval před říjnovým zápasem s Khalilem Rountreem Jr. v Las Vegas.
Nesnadné role trenéra se nejlepší český bojovník zhostil příkladně. Chodil od dvojice ke dvojici, radil, opravoval a hlavně motivoval. Nikoli pouze slovy, ale třeba tím, že předváděl techniky přímo na cvičencích. Stejně tak se činil i Brazilec. „Vaši reprezentanti jsou skvělí. Pokud se budou nadále soustředit na své cíle, určitě jich dosáhnou,“ chválil Prates třicítku talentů.
„Kemp od kempu jde jejich úroveň nahoru. Včera jsem sledoval kolo amatérské ligy a mladí zápasníci se hodně posunuli. Jde znát, že je česká MMA komunita čím dál tím více edukovanější. Tréninky se vedou chytřeji,“ líčil Procházka.
Učí se rychle
Vlídná slova si nenechal jen pro rozhovor po konci tréninku. „Sledoval jsem, jak makáte, vaše sparingy a musím říct, že reagujete na pokyny lépe než mnozí profíci,“ usmíval se Samuraj na mladé tváře plné nadšení.
„V případě takhle početné sestavy jsem ještě neviděl, aby všichni tak dobře, technicky a fyzicky reagovali na pokyny, které jsem jim dával. Zvládali navíc vysoké tempo. Na závěr jsme jeli tříkolový sparing bez pauzy. Téměř u všech jsem viděl, jak se při jejich výkonech propisují techniky, které jsme dnes s Carlosem ukazovali,“ podotkl Procházka krátce poté, co ukončil poslední pětiminutové kolo.
Ačkoli zdůraznil, že se aktuálně soustředí hlavně na vlastní zápasnickou kariéru, čišelo z něj, jak ho role trenéra baví. Kempy pro reprezentaci a další nadějné bojovníky chce proto dělat pravidelně, alespoň dvakrát až třikrát ročně.
A jaký společný jmenovatel na nové generaci bojovníků tak oceňuje? „Strašně rychle se učí. Hezky pracují s inspirací. Když jim dáte dobrý materiál, zadáte jim konkrétní úkol, provedou ho do puntíku. Jen jim to musíte dobře vysvětlit. Umění slova je podle mě jedna z nejdůležitější trenérských dovedností, nejde jen o to řvát, ať makaj. Makání a tvrdá práce je oddělená věc, která se má dělat zvlášť,“ vyprávěl s úsměvem.
Ještě nadšenější odcházeli z tělocvičny Procházkovi nástupci. „Jsem moc vděčný, že si na nás Jirka udělal čas a ujmul se české reprezentace. Je to od něj opravdu hezký,“ povídal Filip, na kterého navázala nadějná juniorka Nelly. „Z tohoto víkendu mám velkou radost. Zápas jsem včera vyhrála a dobře jsem se cítila i dnes na semináři. Byla tu super atmosféra a vážím si příležitosti tréninku s Jiřím a ostatními zápasníky,“ řekla.