Boj v KSW: Martínek chce skolit polskou legendu. Rozhodně se z něj nepodělám, říká
Český Černovous dal přednost KSW před Oktagonem a nastoupí proti polské boxerské legendě. Tuzemská jednička těžké váhy Michal Martínek se v sobotu na turnaji KSW 113 v Lodži utká s někdejší hvězdou ringu Arturem Szpilkou, který se v minulosti střetl s předními jmény světové scény, jako jsou Dereck Chisora či Deontay Wilder. Pětatřicetiletý bijec z Prahy se chce odrazit na vrchol divize a vyzvat šampiona polské ligy Phila De Friese. „Chci českému MMA dělat v KSW slušné jméno,“ prohlašuje.
Na misi na nepřátelské území se vydal Michal Martínek a na sobotním turnaji KSW 113 se pokusí potvrdit roli favorita proti domácí star Arturu Szpilkovi. Ten se na pátečním veřejném vážení dočkal vůbec největší podpory. Polští fanoušci skandovali jméno boxerského veterána, když si očima přeměřoval českou jedničku.
Při pohledu tváří v tvář se titáni hecovali, pevně si navzájem svírali ruce, načež se přátelsky objali a dali slib fanouškům. „Když si legenda řekla o zápas se mnou, musel jsem to přijmout. Ukážeme skvělý boj a vypustíme pořádné petardy,“ nadšeně pronesl Martínek lámanou polštinou. Szpilka jen se širokým úsměvem přikyvoval a užíval si ovace publika.
Pro pětatřicetiletého bijce nejde jen o atraktivní zápas s legendou, nýbrž o zcela klíčový bod kariéry. Po červencové výhře nad Brazilcem Matheusem Scheffelem mu vypršela smlouva s polskou stájí a mimo jiné zvažoval návrat do Oktagonu, kde byl mezi lety 2018 a 2019 šampionem. Nakonec si však zvolil setrvání v KSW a během nové etapy chce konečně získat titul. Aby ale mohl vůbec pomýšlet na duel s šampionem Philem De Friesem, musí Szpilku jednoznačně porazit.
„První generace bojovníků a trenérů vždy říkala, že je pro nás KSW nedobytná tvrz. A je pravda, že se dosud nikomu z našich nepodařilo stát se tam šampionem, což mě motivuje. Chci českému MMA dělat v KSW slušné jméno a stát se prvním, kdo donese jejich titul do Česka,“ řekl Martínek.
Právě vidina zisku zlatého pásu s ikonickou trojicí písmen byla pro Černovouse rozhodující při výběru mezi setrváním v polské lize a návratem do Oktagonu. „Chci být stoprocentně věrný své sportovní cestě. Kdyby mi záleželo na publicitě a slávě, zůstal bych po výhře nad Viktorem Peštou v Oktagonu. Já tehdy ale poprvé obhájil titul, což znamenalo, že jsem byl nezpochybnitelným šampionem. Proto jsem ucítil, že je čas jít dál. Měl jsem splněno. Kdybych zůstal, dlouhodobě by to vedlo až k přílišné spokojenosti,“ míní Martínek.
Nejlepší výplata kariéry i výhoda v souboji
Sportovní ambice však nebyly jediným důvodem, proč se bojovník z pražského týmu Reinders MMA rozhodl zůstat v KSW. Vedení organizace mu totiž k nabídce pětizápasového angažmá přidalo také úvodní duel se Szpilkou, za který obdrží nejlepší výplatu kariéry, pohybující se v řádech vyšších statisíců. „Nabídka stála tak, že pokud podepíšu kontrakt, nedostanu někoho výše postaveného v žebříčku divize, jak jsem chtěl, ale super fight se Szpilkou. Hodně o mě stojí, chtějí mě budovat a Szpilka přitáhne v Polsku velkou mediální pozornost,“ vyprávěl Martínek.
Polský ranař sice patřil mezi světovou boxerskou elitu a vyrovnaně si počínal třeba s někdejším šampionem Deontayem Wilderem, v MMA je však oproti Martínkovi výrazně méně zkušený. Drží bilanci čtyř výher a jedné prohry. Čech má na kontě téměř čtyřnásobný počet zápasů, přičemž všechny nasbíral v prestižních evropských ligách.
„Výhoda Michala jednoznačně spočívá v komplexnosti. V minulosti se potýkal s výrazně většími a těžšími soupeři, kteří měli hlavně velmi kvalitní wrestling. Hrozba strhů na zem ale tentokrát půjde v Michalův prospěch. Přestože Szpilka přestoupil z ringu do klece už před třemi lety, stále je primárně boxer,“ upozornil André Reinders, Martínkův kouč.
„Vím, že se bude dobře a rychle hýbat na nohách a že má pořádnou ránu. Samozřejmě skvěle boxuje, s tím vším počítám. Rozhodně se z něj ale nehodlám podělat a rozeběhnout se po něm v první sekundě, abych ho co nejdřív hodil na zem,“ hlásil Martínek rozhodně. „Můžeme používat kopy a budeme bouchat v malých rukavicích, ve kterých jsem kovaný šestnáct let. On navíc nebude tak klidný v postoji jako v ringu, protože se bude bát, kdy mu zkusím strhnout nohy pod sebe. Věřím si tedy v každém aspektu boje, včetně postoje.“
Pokud se podaří Szpilku zdolat, dostane se mezi top tři těžké divize KSW, která je druhou nejlepší hned po UFC. Martínka by tak už dělila maximálně jedna výhra od zápasu se světovou sedmnáctkou Philem De Friesem. Černovous by si při příležitosti titulového boje přál dostat turnaj KSW do rodné Prahy.