Martínek prohrál v KSW. Polská boxerská legenda mu zasadila KO ve druhém kole
Titulová šance se vzdálila o míle. Michal Martínek prohrál v úvodním zápase nového kontraktu s polskou ligou. Na sobotní akci KSW 113 v Lodži nestačil na bývalého elitního boxera Artura Szpilku. První kolo si český „Černovous“ bodově připsal na svou stranu. O pár minut později ale inkasoval brutální zadní direkt a šel k zemi. Polák jej následně ukončil salvou ran na zemi.
Od první sekundy Michal Martínek přesně plnil bojový plán. Polského těžkotonážníka Artura Szpilku rozkopával a trefoval dlouhými údery. V přestřelkách byl oproti dříve světovému boxerovi dokonce přesnější. Ve druhém kole se na něm však patrně projevilo zranění nosu, těžce dýchal pusou a začal polevovat v disciplinované obraně. To Szpilka potrestal přímou ranou ze zadní ruky, která se české jedničce těžké váhy stala osudnou.
Martínek si sice stále přijde na nejlepší výplatu kariéry. Prohra mu však s největší pravděpodobností zhatila plán dostat se v příštím roce k titulové šanci.