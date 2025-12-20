Předplatné

Martínek prohrál v KSW. Polská boxerská legenda mu zasadila KO ve druhém kole

Michal Martínek na KSW 113 v Lodži nestačil na bývalého elitního boxera Artura Szpilku
Michal Martínek na KSW 113 v Lodži nestačil na bývalého elitního boxera Artura SzpilkuZdroj: MMARocks / X
Český bojovník Michal Martínek se na turnaji KSW 113 střetne s polskou hvězdou Arturem Szpilkou
Bojovník KSW Michal Martínek
MMA bojovník Michal Martínek
MMA bojovník Michal Martínek
Michal Martínek nastoupil proti velezkušenému brazilskému bijci Matheusu Scheffelovi
Michal Martínek nastoupil proti velezkušenému brazilskému bijci Matheusu Scheffelovi
Michal Martínek nastoupil proti velezkušenému brazilskému bijci Matheusu Scheffelovi
11
Fotogalerie
Marián Šustr
MMA
Začít diskusi (0)

Titulová šance se vzdálila o míle. Michal Martínek prohrál v úvodním zápase nového kontraktu s polskou ligou. Na sobotní akci KSW 113 v Lodži nestačil na bývalého elitního boxera Artura Szpilku. První kolo si český „Černovous“ bodově připsal na svou stranu. O pár minut později ale inkasoval brutální zadní direkt a šel k zemi. Polák jej následně ukončil salvou ran na zemi.

Od první sekundy Michal Martínek přesně plnil bojový plán. Polského těžkotonážníka Artura Szpilku rozkopával a trefoval dlouhými údery. V přestřelkách byl oproti dříve světovému boxerovi dokonce přesnější. Ve druhém kole se na něm však patrně projevilo zranění nosu, těžce dýchal pusou a začal polevovat v disciplinované obraně. To Szpilka potrestal přímou ranou ze zadní ruky, která se české jedničce těžké váhy stala osudnou.

Martínek si sice stále přijde na nejlepší výplatu kariéry. Prohra mu však s největší pravděpodobností zhatila plán dostat se v příštím roce k titulové šanci.

Začít diskuzi

MMA 2025: program zápasů

MMA:

MMA 2025

UFC: Kde sledovat UFC živě?
UFCČeši v GamechangeruTOP 10 bijců Oktagonu: Vémola se ještě vešel, před ním dva Češi. Vládce z Belgie

Oktagon: Kde sledovat OKTAGON živě?
OKTAGON 72Vémola vs. Végh 3

Clash of the Stars: Kde sledovat Clash v TV?
Clash 12

Fury vs. Usyk * Elektrokola * Elektrokoloběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů