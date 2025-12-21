Předplatné

Martínek v KSW inkasoval KO. Udělal jsem školáckou chybu, reaguje na prohru s Polákem

Michal Martínek na KSW 113 v Lodži nestačil na bývalého elitního boxera Artura Szpilku
Michal Martínek na KSW 113 v Lodži nestačil na bývalého elitního boxera Artura SzpilkuZdroj: MMARocks / X
Český bojovník Michal Martínek se na turnaji KSW 113 střetne s polskou hvězdou Arturem Szpilkou
Bojovník KSW Michal Martínek
MMA bojovník Michal Martínek
MMA bojovník Michal Martínek
Michal Martínek nastoupil proti velezkušenému brazilskému bijci Matheusu Scheffelovi
Michal Martínek nastoupil proti velezkušenému brazilskému bijci Matheusu Scheffelovi
Michal Martínek nastoupil proti velezkušenému brazilskému bijci Matheusu Scheffelovi
11
Fotogalerie
Marián Šustr
MMA
Začít diskusi (0)

PŘÍMO Z LODŽE  | Titulová šance se vzdálila o míle. Michal Martínek na sobotním turnaji KSW 113 v Lodži nestačil na bývalého elitního boxera Artura Szpilku. První kolo si český „Černovous“ bodově připsal na svou stranu. O pár minut později ale inkasoval brutální zadní direkt a šel k zemi. Polák jej následně ukončil salvou ran na zemi. „Cítil jsem, že s ním boxuji dobře. Nicméně jsem ale taky inkasoval, kvůli čemuž jsem pak měl pusu plnou krve. Lila se mi do krku z nosu i ze rtu,“ popisoval Martínek po zápase pro deník Sport.

V úvodním dějství si Michal Martínek vedl skvěle. Polského těžkotonážníka Artura Szpilku rozkopával a trefoval dlouhými údery. V přestřelkách byl oproti někdejšímu boxerskému mistrovi světa dokonce přesnější. Dílčí úspěchy ve výměnách v postoji však nakonec Martínka nepřímo stály vítězství.

„Nedržel jsem se strategie a pokynů od trenérů. Měl jsem ho více svazovat a házet, aby se unavil a zakyselily se mu svaly. Já jsem se ale namlsal, když jsem ho tak dobře trefoval v postoji. Lidi řvali a já se tou atmosférou nechal strhnout,“ povídal Martínek krátce po kontrole u lékařského týmu. Po vousech mu stékala krev ze zlomeného nosu a z úst mu trčel konec řady pěti stehů, kterými mu zdravotníci zašili roztržený ret.

Podobně pobitý z klece odcházel také Szpilka. „Párkrát jsem jím hodně otřásl. Viděl jsem, jak po mých ranách bruslí na nohou. Cítil jsem, že s ním boxuji dobře. Nicméně jsem ale taky inkasoval, kvůli čemuž jsem pak měl pusu plnou krve. Lila se mi do krku z nosu i ze rtu,“ líčil Martínek.

Zlomenina nosu „Černovousovi“ ve druhém kole úplně bránila dýchat. Ztěžka oddechoval pusou, kterou měl taky naplněnou rudou tekutinou. Postupně proto přicházel o síly a s tím mu taky klesalo obranné postavení rukou. Těsně před osudnou ranou je měl svěšené u pasu a sázel jen na úhyb hlavou. Zkušený ranař Szpilka vypálil zadní úder a poslal Martínka k zemi, kde jej dobil tvrdou sérií.

Bývalý šampion Oktagonu si sice stále přijde na nejlepší výplatu kariéry, prohra mu ale s největší pravděpodobností zhatila plán dostat se v příštím roce k titulové šanci. „Tahle porážka mě bolí hodně. Byl jsem nadosah od svého maxima a namísto něj se dost propadnu ve světovém žebříčku. Nepodělal jsem se z mistra světa v boxu, tlačil jsem ho a trefoval. Ta nerozvážnost mě ale stála vítězství. Prostě školácká chyba,“ kroutil hlavou Martínek.

Ač od zápasu uplynula teprve hodina, pětatřicetiletý Čech už v zákulisí arény probíral s trenéry, co konkrétně je třeba zlepšit a na čem chce v příští přípravě pracovat. „Tato porážka mi dala strašně moc. Musím lépe pracovat s koncentrací. Bez ohledu na to, jestli mi to jde, nebo ne, zda mi lidi fandí, nebo je v hale ticho, musím se držet plánu a zůstat soustředěný. Přepnutí na autopilota je prostě špatně,“ chrlil bijec čerstvé dojmy z klece.

Záhy sám sobě přísně vytknul. „Nechat se strhnout atmosférou bylo zkrátka amatérské. To si s někým tak nebezpečným, jako je Szpilka, nemůžu dovolit. Bavíme se navíc o těžké váze, kde může rozhodnout jediná rána.“

Po vánočních svátcích Martínek plánuje dovolenou s manželkou a synem. V první polovině následujícího roku se ale určitě chce vrátit do zápasu. Chystá se navíc zúčastnit přípravy Jiřího Procházky, kterému jako sparingpartner pomáhal v nedávné minulosti hned několikrát.

Začít diskuzi

MMA 2025: program zápasů

MMA:

MMA 2025

UFC: Kde sledovat UFC živě?
UFCČeši v GamechangeruTOP 10 bijců Oktagonu: Vémola se ještě vešel, před ním dva Češi. Vládce z Belgie

Oktagon: Kde sledovat OKTAGON živě?
OKTAGON 72Vémola vs. Végh 3

Clash of the Stars: Kde sledovat Clash v TV?
Clash 12

Fury vs. Usyk * Elektrokola * Elektrokoloběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů