Martínek v KSW inkasoval KO. Udělal jsem školáckou chybu, reaguje na prohru s Polákem
PŘÍMO Z LODŽE | Titulová šance se vzdálila o míle. Michal Martínek na sobotním turnaji KSW 113 v Lodži nestačil na bývalého elitního boxera Artura Szpilku. První kolo si český „Černovous“ bodově připsal na svou stranu. O pár minut později ale inkasoval brutální zadní direkt a šel k zemi. Polák jej následně ukončil salvou ran na zemi. „Cítil jsem, že s ním boxuji dobře. Nicméně jsem ale taky inkasoval, kvůli čemuž jsem pak měl pusu plnou krve. Lila se mi do krku z nosu i ze rtu,“ popisoval Martínek po zápase pro deník Sport.
V úvodním dějství si Michal Martínek vedl skvěle. Polského těžkotonážníka Artura Szpilku rozkopával a trefoval dlouhými údery. V přestřelkách byl oproti někdejšímu boxerskému mistrovi světa dokonce přesnější. Dílčí úspěchy ve výměnách v postoji však nakonec Martínka nepřímo stály vítězství.
„Nedržel jsem se strategie a pokynů od trenérů. Měl jsem ho více svazovat a házet, aby se unavil a zakyselily se mu svaly. Já jsem se ale namlsal, když jsem ho tak dobře trefoval v postoji. Lidi řvali a já se tou atmosférou nechal strhnout,“ povídal Martínek krátce po kontrole u lékařského týmu. Po vousech mu stékala krev ze zlomeného nosu a z úst mu trčel konec řady pěti stehů, kterými mu zdravotníci zašili roztržený ret.
Podobně pobitý z klece odcházel také Szpilka. „Párkrát jsem jím hodně otřásl. Viděl jsem, jak po mých ranách bruslí na nohou. Cítil jsem, že s ním boxuji dobře. Nicméně jsem ale taky inkasoval, kvůli čemuž jsem pak měl pusu plnou krve. Lila se mi do krku z nosu i ze rtu,“ líčil Martínek.
Zlomenina nosu „Černovousovi“ ve druhém kole úplně bránila dýchat. Ztěžka oddechoval pusou, kterou měl taky naplněnou rudou tekutinou. Postupně proto přicházel o síly a s tím mu taky klesalo obranné postavení rukou. Těsně před osudnou ranou je měl svěšené u pasu a sázel jen na úhyb hlavou. Zkušený ranař Szpilka vypálil zadní úder a poslal Martínka k zemi, kde jej dobil tvrdou sérií.
Bývalý šampion Oktagonu si sice stále přijde na nejlepší výplatu kariéry, prohra mu ale s největší pravděpodobností zhatila plán dostat se v příštím roce k titulové šanci. „Tahle porážka mě bolí hodně. Byl jsem nadosah od svého maxima a namísto něj se dost propadnu ve světovém žebříčku. Nepodělal jsem se z mistra světa v boxu, tlačil jsem ho a trefoval. Ta nerozvážnost mě ale stála vítězství. Prostě školácká chyba,“ kroutil hlavou Martínek.
Ač od zápasu uplynula teprve hodina, pětatřicetiletý Čech už v zákulisí arény probíral s trenéry, co konkrétně je třeba zlepšit a na čem chce v příští přípravě pracovat. „Tato porážka mi dala strašně moc. Musím lépe pracovat s koncentrací. Bez ohledu na to, jestli mi to jde, nebo ne, zda mi lidi fandí, nebo je v hale ticho, musím se držet plánu a zůstat soustředěný. Přepnutí na autopilota je prostě špatně,“ chrlil bijec čerstvé dojmy z klece.
Záhy sám sobě přísně vytknul. „Nechat se strhnout atmosférou bylo zkrátka amatérské. To si s někým tak nebezpečným, jako je Szpilka, nemůžu dovolit. Bavíme se navíc o těžké váze, kde může rozhodnout jediná rána.“
Po vánočních svátcích Martínek plánuje dovolenou s manželkou a synem. V první polovině následujícího roku se ale určitě chce vrátit do zápasu. Chystá se navíc zúčastnit přípravy Jiřího Procházky, kterému jako sparingpartner pomáhal v nedávné minulosti hned několikrát.