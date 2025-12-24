Zásah policie ve Vémolově domě! Jde o drogy, zápasník byl obviněn. Hrozí mu vysoký trest
Těžké Vánoce pro Karlose Vémolu. Policisté a celníci v úterý zasahovali v domě MMA zápasníka v Měchenicích u Prahy. Mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová ČTK řekla, že policisté zadrželi kvůli drogové trestné činnosti tři lidi - dva v Praze a jednoho člověka ve Středočeském kraji. Všichni byli policií obviněni ze zvlášť závažné organizované drogové trestné činnosti v mezinárodním rozsahu. Jedním ze zadržených je podle informací webu iSport přímo Vémola.
V úterý večer Šmoldasová uvedla, že všichni zadržení byli i obviněni z trestného činu nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Protože se jednalo o organizovanou skupinu působící ve více státech, hrozí obviněným podle zákona deset až 18 let vězení.
„Je to celé fraška s úmyslem pošpinit našeho nejlepšího zápasníka. Nikdo tomu nerozumíme,“ uvedl na Štědrý den Vémolův manažer Aleš Rataj pro web iSport. Vyjádřil se také k jeho zdravotnímu stavu, který označil za kritický.
Mluvčí Celní správy ČR Martina Kaňková bez dalších podrobností uvedla, že celníci na místě poskytovali policii na její žádost součinnost.
Kolem druhé hodiny policisté vyvedli Vémolu z domu, byl zahalen do tmavé mikiny s kapucí a tmavé bundy a na rukou měl nasazená pouta (fotografie Blesku ZDE >>>). Zápasníkův management zatím k aktuálnímu dění nemá žádné informace.
Vémola měl už se zákonem v minulosti problémy ve Velké Británii, kde dostal roční trest odnětí svobody a pokutu deset milionů korun za daňové úniky. V pondělí oznámil na sociálních sítích, že kvůli akutnímu zánětu čelisti stráví letošní Vánoce v nemocnici...
Původně měl bojovník v neděli 28. prosince jako komentátor dorazit na turnaj Oktagon 81 do O2 areny, to je teď ovšem nejisté. „K celé záležitosti máme v tuto chvíli k dispozici pouze zprostředkované informace z médií. Do doby, než budou známy oficiální závěry příslušných orgánů, se k této události nebudeme dále vyjadřovat,“ uvedla organizace Oktagon v prohlášení.
Bojovník smíšených bojových uměních MMA Karel „Karlos“ Vémola je prvním Čechem, který se prosadil do elitní organizace Ultimate Fighting Championship (UFC). Někdejší kulturista a zápasník, který letos oslavil čtyřicetiny, je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to v českých i anglických organizacích.