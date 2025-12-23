Zásah policie ve Vémolově domě! Jde o drogy, zápasník byl zadržen
Policisté a celníci dnes zasahovali v domě zápasníka Karlose Vémoly v Měchenicích u Prahy. Mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová ČTK řekla, že policisté zadrželi kvůli drogové trestné činnosti tři lidi - dva v Praze a jednoho člověka ve Středočeském kraji. Nikdo z nich zatím nebyl obviněn. Jedním ze zadržených je podle informací iSportu přímo Vémola.
„Zadrželi jsme nejprve dvě osoby v Praze, další později ve Středočeském kraji, všechny pro podezření z drogové trestné činnosti. Nikdo zatím nebyl obviněn,“ uvedla Šmoldasové. Nyní podle ní pokračují úkony trestního řízení.
Mluvčí Celní správy ČR Martina Kaňková bez dalších podrobností uvedla, že celníci na místě poskytovali policii na její žádost součinnost.
Vémola měl už v minulosti problémy ve Velké Británii, kde byl odsouzen za drogový delikt. V pondělí oznámil na sociálních sítích, že kvůli akutnímu zánětu čelisti stráví letošní Vánoce v nemocnici... Původně měl bojovník v neděli 28. prosince dorazit na turnaj Oktagon 81 do O2 areny, ovšem to je teď nejisté.
Bojovník smíšených bojových uměních MMA Karel „Karlos“ Vémola je prvním Čechem, který se prosadil do elitní organizace Ultimate Fighting Championship (UFC). Někdejší kulturista a zápasník, který letos oslavil čtyřicetiny, je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to v českých i anglických organizacích.