Předplatné

Vémolův manažer exkluzivně: Je to fraška. Došlo k ohrožení Karlosova zdraví

Karlos Vémola má vážný problém, před Štědrým dnem si pro něj domů přišli policisté
Karlos Vémola má vážný problém, před Štědrým dnem si pro něj domů přišli policistéZdroj: Foto CNC: Marek Pátek / CNC / Profimedia
Karlos Vémola má vážný problém, před Štědrým dnem si pro něj domů přišli policisté
Karlos Vémola má vážný problém, před Štědrým dnem si pro něj domů přišli policisté
Karlos Vémola má vážný problém, před Štědrým dnem si pro něj domů přišli policisté
Razie u Karlose Vémoly.
Razie u Karlose Vémoly.
Policie u domu Karlose Vémoly.
Policejní razie u Karlose Vémoly doma.
44
Fotogalerie
maš, adl
MMA
Vstoupit do diskuse (3)

Karlos Vémola lítá ve velkých problémech. Den před Štědrým dnem do jeho domu v Měchenicích u Prahy vtrhli policisté a celní správa. Slavného zápasníka zadrželi a pozdě večer obvinili ze zvlášť závažné organizované drogové trestné činnosti v mezinárodním rozsahu. K celé situaci se o den později exkluzivně pro web iSport vyjádřil Vémolův manažer Aleš Rataj: „Je to celé fraška s úmyslem pošpinit našeho nejlepšího zápasníka.“

Vémola před Vánoci řešil napjaté rodinné vztahy s manželkou Lelou, od úterý ale musí řešit ještě vážnější problém, tentokrát se zákonem. Mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová v úterý prohlásila, že policisté zadrželi kvůli drogové trestné činnosti tři lidi – dva v Praze a jednoho člověka ve Středočeském kraji.

Večer před Štědrým dnem navíc Šmoldasová uvedla, že všichni zadržení byli i obviněni z trestného činu nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Protože se jednalo o organizovanou skupinu působící ve více státech, hrozí obviněným podle zákona deset až 18 let vězení.

Ještě v pondělí přitom Vémola informoval své fanoušky na sociálních sítích, že Vánoce stráví v nemocnici. V úterý měl urgentně podstoupit operaci. „Takhle jsem si Vánoce letos fakt nepředstavoval. Právě vycházím z nemocnice, protože mám dlouhodobý problém se zuby, a dneska mi zjistili, že mám akutní zánět v čelisti. Musím tak okamžitě na operaci a i jedenáctý rok v řadě strávím bez svátků,“ postěžoval si na sítích.

Nakonec všechno bylo jinak. A Vémolův manažer v exkluzivním prohlášení pro web iSport zdůraznil právě jeho zdravotní stav. „K zadržení došlo, když vyrážel na operaci. Teď je ve stavu, který se blíží kritickému, a je převážen do nemocnice mimo Prahu. Má opravdu šílené bolesti. Došlo tedy k velmi neuváženému ohrožení jeho zdraví,“ uvedl Aleš Rataj. „Zda dojde hned k operaci, rozhodne doktor.“

Rataj se zároveň vyjádřil i k Vémolově zadržení a obvinění. „Je to celé fraška s úmyslem pošpinit našeho nejlepšího zápasníka. Nikdo tomu nerozumíme,“ dodal.

Vstoupit do diskuze (3)

MMA 2025: program zápasů

MMA:

MMA 2025

UFC: Kde sledovat UFC živě?
UFCČeši v GamechangeruTOP 10 bijců Oktagonu: Vémola se ještě vešel, před ním dva Češi. Vládce z Belgie

Oktagon: Kde sledovat OKTAGON živě?
OKTAGON 72Vémola vs. Végh 3

Clash of the Stars: Kde sledovat Clash v TV?
Clash 12

Fury vs. Usyk * Elektrokola * Elektrokoloběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů