Vémolův manažer exkluzivně: Je to fraška. Došlo k ohrožení Karlosova zdraví
Karlos Vémola lítá ve velkých problémech. Den před Štědrým dnem do jeho domu v Měchenicích u Prahy vtrhli policisté a celní správa. Slavného zápasníka zadrželi a pozdě večer obvinili ze zvlášť závažné organizované drogové trestné činnosti v mezinárodním rozsahu. K celé situaci se o den později exkluzivně pro web iSport vyjádřil Vémolův manažer Aleš Rataj: „Je to celé fraška s úmyslem pošpinit našeho nejlepšího zápasníka.“
Vémola před Vánoci řešil napjaté rodinné vztahy s manželkou Lelou, od úterý ale musí řešit ještě vážnější problém, tentokrát se zákonem. Mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová v úterý prohlásila, že policisté zadrželi kvůli drogové trestné činnosti tři lidi – dva v Praze a jednoho člověka ve Středočeském kraji.
Večer před Štědrým dnem navíc Šmoldasová uvedla, že všichni zadržení byli i obviněni z trestného činu nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Protože se jednalo o organizovanou skupinu působící ve více státech, hrozí obviněným podle zákona deset až 18 let vězení.
Ještě v pondělí přitom Vémola informoval své fanoušky na sociálních sítích, že Vánoce stráví v nemocnici. V úterý měl urgentně podstoupit operaci. „Takhle jsem si Vánoce letos fakt nepředstavoval. Právě vycházím z nemocnice, protože mám dlouhodobý problém se zuby, a dneska mi zjistili, že mám akutní zánět v čelisti. Musím tak okamžitě na operaci a i jedenáctý rok v řadě strávím bez svátků,“ postěžoval si na sítích.
Nakonec všechno bylo jinak. A Vémolův manažer v exkluzivním prohlášení pro web iSport zdůraznil právě jeho zdravotní stav. „K zadržení došlo, když vyrážel na operaci. Teď je ve stavu, který se blíží kritickému, a je převážen do nemocnice mimo Prahu. Má opravdu šílené bolesti. Došlo tedy k velmi neuváženému ohrožení jeho zdraví,“ uvedl Aleš Rataj. „Zda dojde hned k operaci, rozhodne doktor.“
Rataj se zároveň vyjádřil i k Vémolově zadržení a obvinění. „Je to celé fraška s úmyslem pošpinit našeho nejlepšího zápasníka. Nikdo tomu nerozumíme,“ dodal.