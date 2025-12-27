Vémola se vyjádřil ke stíhání: Nerozumím tomu. Jde o 20 kilo kokainu z Británie?
Den před Štědrým dnem policie zatkla Karlose Vémolu u něj doma v Měchenicích u Prahy. Český bojovník byl následně vzat do vazby a obviněn ze zvlášť závažné organizované drogové trestné činnosti v mezinárodním rozsahu. Nyní mu hrozí trest odnětí svobody po dobu až osmnácti let. „Vůbec nerozumím tomu, proč jsem byl obviněn v pět let staré kauze, o které nic nevím a navíc už byla vyřešená,“ píše zatčený „Terminátor“ ve svém prvním prohlášení na sociálních sítích.
Namísto klidného prožití vánočních svátků Karlose Vémolu zachvátily vážné problémy. V pondělí řekl, že musí hned následující den podstoupit akutní operaci kvůli zánětu čelisti. Jenže před úterním odjezdem do nemocnice se stal cílem policejní razie.
Mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová ČTK uvedla, že byl Vémola i další dva zadržení obviněni z trestného činu nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Protože se jednalo o organizovanou skupinu působící ve více státech, hrozí obviněným podle zákona 10 až 18 let vězení.
Národní protidrogová centrála pracuje podle serveru iDNES.cz s verzí, že Vémola a další zadržený podnikatel Antonín Beck se podíleli na dovozu kokainu do Česka ze zahraničí. „Měli pomoci přepravě dvaceti kilogramů kokainu do České republiky z Velké Británie. Za tento čin byl už v minulosti jeden člověk odsouzen, vyšetřování ale pokračovalo dál,“ řekl redakci iDNES.cz zdroj blízký vyšetřování.
Podle zjištění iDNES.cz detektivové vyšetřování spojují s jinou razií, která se odehrála už před pěti lety, kdy zadrželi kurýra. Policisté teď měli podezření, že drogy budou skladovány u Vémoly v domě. Domovní prohlídku měla policie udělat i v Újezdu nad Lesy u Becka.
Vémola: Věřím, že se vše vysvětlí
Vémoly se během svátků zastala řada bojovníků a osobností české scény bojových sportů. „Děkuji všem za slova podpory, která se ke mně dostávají. Moc si toho vážím,“ napsal v pátečním příspěvku na sociálních sítích. „Vůbec nerozumím tomu, proč jsem byl obviněn v pět let staré kauze, o které nic nevím a navíc už byla vyřešena. S advokátem budeme proti stíhání a vazbě bojovat a pevně věřím, že se to všechno vysvětlí a budu brzy doma s dětma a Lelou. Snažím se všechno zvládat, i když jsem byl v době zadržení zrovna na cestě na operaci se zánětem v čelisti a bolesti trvají. Ještě jednou děkuji a zdravím všechny, kteří při mně stojíte,“ zmínil Vémola v textu.
Právě před zdravotním rizikem již varoval Vémolův právník Vlastimil Rampula. „Klient má nadále bolesti v čelisti, v sanici, takže teď budeme řešit, jak to zvládne Vězeňská služba ČR. Jestli absolvuje operaci anebo ne, tam fakt hrozí kolaps,“ řekl advokát.
„Klient je obviněn z účasti na jednání, které se mělo stát před pěti lety, navíc v cizině, a za toto jednání je již příslušný pachatel odsouzen,“ sdělil Rampula ve středu ČTK. Prozradil, že nechápe, proč je Vémola s kauzou spojován. Důvody podle něj nejsou uvedené v usnesení o zahájení trestního stíhání.
První Čech v UFC a několikanásobný šampion Oktagonu měl se zákonem problémy v minulosti ještě v době, kdy žil ve Velké Británii. Tam dostal roční trest odnětí svobody a pokutu deseti milionů korun. Vémola dříve uvedl, že se jednalo o daňové úniky. Britský deník Mirror však informoval, že šlo o drogový delikt.