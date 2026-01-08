MMA předpověď na rok 2026: světový titul, velká odveta i nástup nových hvězd
Již uplynulý rok 2025 byl pro české MMA hořkosladký. Jiří Procházka sice sezonu zvládl s čistým skóre a opět se vyšplhal na úplný vrchol divize, na evropské scéně se ale žádnému z domácích bijců nepodařilo prosadit v šampionských duelech. Michal Martínek ani Leo Brichta neuspěli v bojích o posty titulových vyzyvatelů v KSW a v Oktagonu nadále zůstává hlad po domácím mistrovi. Ani jeden z Čechů se navíc znovu neprobojoval do finále prestižní pyramidy Tipsport Gamechanger. V roce 2026 ale podle deníku Sport a webu iSport nastanou u Čechů velké milníky – světové tituly, průlom nové tváře a zopakování loňského hitu.
Oktagon oživí loňský hit
Éra Karlose Vémoly a Attily Végha je definitivně pryč a vedení Oktagonu musí hledat nové tváře, které dosahují kvality evropské extratřídy, a mezi nimiž se dá lehce rozdmýchat uvěřitelná rivalita. Aktuálně nejžhavějšími a snad i jedinými kandidáty jsou Machmud Muradov a Patrik Kincl.
Už jejich první vzájemný zápas takový potenciál potvrdil, ačkoli samotné dění v kleci tomu moc nenapovídalo. Uzbek tehdy českého „Inspektora“ jasně přejel. Žhavé debaty o tom, kdo zvítězí, ale tehdy dominovaly domácí komunitě MMA fanoušků, až se zdálo, že zájem o vyostřený duel veterána UFC Muradova a někdejší absolutní jedničky Oktagonu Kincla převýší ten o trilogii Vémoly a Végha.
A snad právě to, jak jednoznačný průběh jejich první mač měl, dělá z odvety tak velký tahák. Po skončení edenského turnaje se totiž nemluvilo o skvělém výkonu Muradova, ale o propadáku v podání Kincla, který opět nedokázal sešlápnout plyn.
Dokáže se Kincl vyburcovat do největšího zápasu kariéry? Porazí Muradova, pokud tentokrát povolí ruční brzdu? Poučí se z prvního vzájemného utkání a ovládne odvetu, jako se mu to povedlo s Vémolou? To jsou otázky, na kterých Oktagon vybuduje jeden z největších hitů letošního roku.
Peňáz konečně uplatní potenciál
Matěj Peňáz je bojovník elitního kalibru. Zatímco v kickboxingu se již prokázal ve světové top desítce, v MMA ještě svůj plný potenciál neodkryl.