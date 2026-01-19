Vémola je venku z vazby! První slova i podpora od Rittiga, výška kauce v milionech
Takřka měsíc od zatčení se Karlos Vémola dostal z vazby. Informoval o tom na svém instagramovém účtu. V prohlášení píše, že státní zástupkyně usoudila, že je možné, aby byl vyšetřován na svobodě a je možno u něj vazbu nahradit kaucí. Ta měla podle informací serveru Novinky činit patnáct milionů korun. Sám zápasník se k situaci později vyjádřil. „Vůbec nevím, jak jsem se do toho dostal,“ uvedl ve videu.
Den před Vánoci policisté při rozsáhlém zátahu zatkli Karlose Vémolu doma v Měchenicích u Prahy. A spolu s dalšími pěti osobami jej následně obvinili z drogové činnosti s mezinárodním přesahem, za které jim nyní hrozí až osmnáct let vězení. Včera, po pětadvaceti dnech, se bojovník přezdívaný „Terminátor“ dostal z vazby a dál bude stíhán na svobodě.
„Chci co nejdříve být s rodinou,“ říkal Vémola, když si včera po čtvrté hodině odpoledne sedal do auta před pankráckou věznicí. „Pochopte, že jsem dlouho s rodinou nebyl, nestrávil jsem s ní Vánoce, byl jsem dlouho pryč. Určitě se k tomuhle celému velkému nedorozumění brzy vyjádřím,“ dodal, než zavřel okénko a odjel.
„Chtěl bych poděkovat všem fanouškům, partnerům a kamarádům, kteří mě podpořili a věřili, že celá tahle situace je prostě nesmysl. Vůbec nevím, jak jsem se do ní dostal,“ prohlásil Vémola ve videu na Instagramu. „Určitě se k tomu co nejdřív vyjádřím, ale teď jsem rád, že jsem doma, chci se věnovat dětem a svému zdravotnímu stavu. Vidíte, jak vypadám, tak to prosím respektujte,“ připomněl vleklé zdravotní problémy. Na konci roku totiž podstoupil náročný chirurgický zákrok kvůli zánětu v čelisti.
Vémolovo vzetí do vazby bylo zdůvodněno obavami z útěku. Již minulý týden se ale začalo mluvit o možné kauci, na níž nakonec došlo. „Byl propuštěn na kauci v řádech milionů korun a na další záruky. Je to odpovídající té právní kvalifikaci a výši hrozícího trestu,“ cituje Vémolova obhájce Vlastimila Rampulu server Novinky a uvádí, že se má jednat o částku patnácti milionů korun.
„Opravdoví kamarádi nejsou žádní přizdisráči. Vítej zpět,“ napsal na síť Instagram Ivo Rittig, lobbista a blízký Vémolův přítel, načež sdílel děkovné zprávy od fanoušků.
Podle obhájce nejsou důkazy
Stíhání pokračuje, obvinění zůstávají, ale propuštění z vazby je podle Vémolova advokáta významným posunem v rámci obhajoby. „Nadále pak platí, že usnesení, na základě kterého bylo zahájeno trestní stíhání Karlose Vémoly, je nepřezkoumatelné a není z něj zřejmé, jaké důkazy mají svědčit o jeho trestné činnosti,“ uvedl Rampula a připomněl, že ani při domovní prohlídce, která byla součástí policejní razie 23. prosince, nebyly nalezeny žádné důkazy nasvědčující vině jeho čtyřicetiletého klienta.
K propuštění se vyjádřila také pražské městské státní zastupitelství. „S ohledem na skutečnost, že vazební důvod vazby útěkové však nadále u obviněného trvá, byla současně vazba nahrazena více souběžně aplikovanými opatřeními nahrazujícími vazbu, a to včetně dohledu probačního úředníka, peněžité záruky a zákazu vycestovat, která mají zajistit podmínky pro další průběh trestního řízení,“ řekl jeho mluvčí Aleš Cimbala.
Zatím není jasné, zda se Vémola vrátí do role komentátora turnajů tuzemské MMA organizace Oktagon. Obhájce však naznačil, že takovou možnost bude mít, i kdyby se jednalo o turnaje, které jsou pořádány v Německu. „Klient má samozřejmě pracovní aktivity i v zahraničí, ale trestní řád na to pamatuje, takže kdyby bylo nezbytně nutné, tak se svolením státního zástupce může na krátkou dobu vycestovat, odpracovat si, co je potřeba, a zase se vrátit,“ uvedl Rampula.