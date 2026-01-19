Předplatné

Vémola je venku z vazby! Stačila kauce. Vůbec nevím, jak jsem se do toho dostal, řekl

Karlos Vémola je venku z vazby. Informoval o tom na svém instagramovém účtu, kde se píše, že státní zástupkyně usoudila, že není nezbytné, aby byl vyšetřován vazebně a je možno u něj vazbu nahradit kaucí. Sám zápasník se k situaci později vyjádřil. „Vůbec nevím, jak jsem se do toho dostal,“ uvedl ve videu na Instagramu. 

Český MMA bojovník Karlos Vémola byl zatčen den před Vánoci a byl obviněn ze zvlášť závažné organizované drogové trestné činnosti v mezinárodním rozsahu. Hrozí mu trest odnětí svobody na dobu až osmnácti let.

„Chtěl bych poděkovat všem fanouškům, partnerům a kamarádům, kteří mě podpořili a věřili, že celá tahle situace je prostě nesmysl. Vůbec nevím, jak jsem se do ní dostal,“ prohlásil Vémola ve videu na Instagramu.

K propuštění z vazby se vyjádřil i Vémolův obhájce Vlastimil Rampula. „Jedná se o významný posun v rámci obhajoby. Nadále pak platí, že usnesení, na základě kterého bylo zahájeno trestní stíhání Karlose Vémoly, je nepřezkoumatelné a není z něj zřejmé, jaké důkazy mají svědčit o jeho trestné činnosti,“ řekl.

Podle něj dále platí, že Vémolovo zadržení bylo svým načasováním a svým způsobem zcela neadekvátní. „Ani následnou domovní prohlídkou, kterou provedl tým policistů, nebyly nalezeny žádné důkazy o zapojení Karlose Vémoly do trestné činnosti,“ dodal Rampula.

Větší prohlášení chystá i zápasník. „Určitě se k tomu co nejdřív vyjádřím, ale teď jsem rád, že jsem doma, chci se věnovat dětem a svému zdravotnímu stavu. Vidíte, jak vypadám, tak to prosím respektujte,“ připomněl své zdravotní problémy. Na konci roku totiž podstoupil náročný chirurgický zákrok kvůli zánětu v čelisti.

Vémola je prvním Čechem, který se prosadil do elitní organizace UFC.. Někdejší kulturista a zápasník, který letos oslavil čtyřicetiny, je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to v českých i anglických organizacích.

