Předplatné

Skupina, v níž působil Vémola, měla pašovat kokain do ciziny. Policie popsala její fungování

Vémolovi hrozí až 18 let vězení
Vémolovi hrozí až 18 let vězeníZdroj: Foto CNC: Marek Pátek / CNC / Profimedia
Policejní zásah u Vémolových
Vémolovi hrozí až 18 let vězení
Karlos Vémola na vyšetření po operaci čelisti! Ústa má v železech!
Policejní zásah u Vémolových
Karlos Vémola má vážný problém, před Štědrým dnem si pro něj domů přišli policisté
Karlos Vémola má vážný problém, před Štědrým dnem si pro něj domů přišli policisté
Karlos Vémola má vážný problém, před Štědrým dnem si pro něj domů přišli policisté
11
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
MMA
Začít diskusi (0)

Pětičlenná skupina, jejíž členy kriminalisté z Národní protidrogové centrály (NPC) zadrželi a obvinili loni v prosinci a letos v lednu, pašovala podle policie ve velkém kokain. Drogy dovážela ukryté v kamionech do Británie, Česka a jednou i do Ruska. Sdělila to mluvčí NPC Lucie Šmoldasová. Mezi lidmi zadrženými ke konci loňského roku byl i zápasník Karlos Vémola, kterému za organizovanou drogovou trestnou činnost hrozí až osmnáctileté vězení. Včera byl na kauci propuštěn z vazby.

„V dubnu 2020 vyrazilo z České republiky nákladní vozidlo s přívěsem. Směřovalo do Nizozemska a dále do britského přístavu Dover, kde kontrola v kamionu s dětskými hračkami zajistila 50 kilogramů kokainu ukrytého ve schránce za kabinou řidiče," uvedla mluvčí. Dovoz kokainu podle policie zajistil a koordinoval jeden z pětice zadržených. Na trestné činnosti údajně spolupracoval s cizincem, kterého znal z prostředí bojových sportů.

V květnu 2020 stejná skupina podle detektivů podobným způsobem organizovala pašování dalších 37 kilogramů kokainu směřujících z Nizozemska do Británie. O měsíc později ale cizince zadržela a obvinila britská policie. Za obchodování s kokainem na objednávku zločineckých skupin a dovoz celkem 240 kilogramů této drogy byl podle mluvčí odsouzen ke dvacetiletému trestu vězení.

V Česku zadržela policie mimo jiné i organizátora drogových obchodů, u kterého podle Šmoldasové našla 34 kilogramů kokainu. Muž podle kriminalistů připravoval také dovoz drogy do Ruska. Zatím tam přepravil prostřednictvím kurýra dva kilogramy. Muž také připravoval dodávku dalších 120 kilogramů drogy z Jižní Ameriky, kterou skupina chtěla dále prodávat v zahraničí i Česku.

Tři členové skupiny zůstávají podle Šmoldasové ve vazbě, dva již vyšetřuje policie na svobodě. Vémola byl z vazební věznice propuštěn v pondělí. Nesmí vycestovat a dohlížet na něj bude probační úředník. Složil kauci, která je podle serveru Novinky.cz 15 milionů korun. Zápasník vinu odmítá.

Začít diskuzi

MMA 2025: program zápasů

MMA:

MMA 2025

UFC: Kde sledovat UFC živě?
UFCČeši v GamechangeruTOP 10 bijců Oktagonu: Vémola se ještě vešel, před ním dva Češi. Vládce z Belgie

Oktagon: Kde sledovat OKTAGON živě?
OKTAGON 72Vémola vs. Végh 3

Clash of the Stars: Kde sledovat Clash v TV?
Clash 12

Fury vs. Usyk * Elektrokola * Elektrokoloběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů