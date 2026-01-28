Muradov o hrozbě vyhoštění. Vyřešil to v jiné zemi, ztížilo mu také svatbu
Kromě kariéry v Oktagonu Machmud Muradov v posledních letech řešil spory s českým ministerstvem vnitra. Pětatřicetiletý Uzbek, který drží dočasný titul tuzemské MMA organizace, situaci už vyřešil - získáním trvalého pobytu v sousedním Slovensku. To mu zajišťuje volný pohyb po území Evropské unie. Uspěl také s odvoláním proti rozhodnutím o vyhoštění. V právním boji ale bude pokračovat. Ve videu na Instagramu promluvil také o svatbě s partnerkou Sabinou Karáskovou.
„Už deset let mám problém s pobytem a soudím se proti ministerstvu vnitra. V poslední době se v médiích začalo řešit, že musím opustit Českou republiku a dostal jsem vyhoštění. Ano, dostal jsem ho, ale podal jsem se svým právníkem odvolání. Ředitelství cizinecké policie mu vyhovělo a vyhoštění zrušilo,“ uvedl šampion Oktagonu.
Spor se státem ale pokračuje. „Dál se budu s ministerstvem vnitra soudit, protože mám nárok na trvalý pobyt, přechodný pobyt nebo sloučení s rodinou,“ řekl Muradov. Resort vnitra nechce přistoupit na schválení ani jedné z variant, a to kvůli kontaktům na zločinecké struktury.
Rozhodnutí o neudělení přechodného pobytu bojovníkovi z Uzbekistánu obstálo v minulosti před Městským soudem v Praze i Nejvyšším správním soudem. Naposledy jej potvrdil také Ústavní soud.
„Ústavní soud se seznámil s obsahem utajované informace, jež byla podkladem pro rozhodnutí ministerstva vnitra, a souhlasí, že z ní vyplývají skutečnosti svědčící o tom, že by stěžovatel mohl závažným způsobem narušit veřejný pořádek. Ke kvalitě zpracování utajované informace se již vyjádřily oba správní soudy a Ústavní soud nemá, co by k jejich závěrům dodal,“ uvedl tribunál loni v říjnu.
Díky Slovensku je volný
Mudarov se ve vyjádření také ohradil proti spekulacím o jeho svatbě s českou influencerkou Sabinou Karáskovou. „Všude psali, že se Muradov vzal s Karáskovou, aby nemusel nikam odjíždět. V té době už ale bylo rozhodnutí o vyhoštění zrušeno a mohl jsem proto být v Česku legálně,“ řekl bojovník.
Svatba měla původně proběhnout 29. září, ale Muradovovi prý čtyři dny před obřadem matrika sdělila, že mu chybí dokument od cizinecké policie – oprávnění o pobytu cizince. Právě ten ale kvůli rozhodnutí resortu vnitra nemůže získat. Následně se ukázalo, že matrika neměla právo po Muradovovi tento dokument požadovat a neumožnění svatby tak bylo soudem označeno za nezákonné.
Oficiální sňatek proběhla až později na Slovensku. „Často tam býváme, v Žilině máme přátelé. Podali jsme tam všechny dokumenty,“ vysvětlila Karásková. „V Praze nám to zamítli, ale na Slovensku prověřili úplně ty samé papíry a během čtrnácti dnů nám dali termín svatby. Vzali jsme se tedy v Žilině,“ dodal Muradov.
Protože Uzbek vnímal na Slovensku vůči němu přívětivější přístup, požádal tam i trvalý pobyt. Ten mu byl během krátké doby udělen. „Můžu se volně pohybovat v Česku i po celé Evropské unii, můžu zápasit a cestovat. Jsem volný,“ prohlásil bijec.