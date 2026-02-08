Clash 15 ONLINE: Diskvalifikace! Pali Hari se Mikuláškovi zakousl do ucha, příště v Ostravě
Brno dnes patří často bizarním soubojům v rámci bojových sportů v rámci galavečera Clash 15. Večer s podtitulem Bloody Valentines historicky první zápas vozíčkářů, vyhrocené odvety i souboje známých tváří z reality show, hlavním tahákem je odveta mezi Václavem „Babou Jagou“ Mikuláškem a Palim Harim po minulém turnaji v Praze. Sledujte ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 7. února 2026
Pali Hari byl napadnut diváky při odchodu z klece! Na ploše mezi fanoušky proběhla regulérní rvačka. Situaci uklidňoval Mikulášek i promotér Le Sy.
Nechutné! Pali Hari se skutečně Mikuláškovi zakousl do ucha. Baba Jaga řval bolestí a s krvácejícím uchem musel vyhledat ošetření. Pali Hari byl pochopitelně diskvalifikován a od organizace dostane srážku 40% z očekáváné výplaty. Nakonec to vypadá, že Mikuláškovo ucho spasí pár stehů a vážnější zranění z toho nebude. Pali Hari přitom začal slibně a dvakrát Mikuláška dobře trefil, při prvním útoku Mikuláška se ovšem zachoval skandálně a vytasil zuby.
Vítěz: Václav „Baba Jaga“ Mikulášek, diskvalifikace soupeře v 1. kole
Jdeme do finále. Hlavní tahák bude bez pravidel. Na někdejšího profíka z Oktagonu Václava Mikuláška (v Clashi má ovšem bilanci 2 - 3) čeká slovenský pořízek Pali Hari. Povoleny budou hlavičky i kopy do hlavy uzemněného bojovníka. Pali Hari Mikuláškovi sliboval ukousnutí ucha, tak uvidíme...
Fatální chyba trenérů Polláka a Dirdy! Bilý ručník se do ringu nehází, když opravdu nechcete zápas vzdát. Dirda chtěl pokračovat, ale sudí duel ukončují. Ve zmatcích bylo složité sledovat, co se vůbec dělo. Podle pravidel po odstoupení Polláka měl zápas pokračovat jeden na jednoho a v kleci měli zůstat Dirda s Kotalíkem. Roh Dirdy a Polláka si ovšem nejspíš nepročetli propozice a dali signál, že končí. Dirda protestuje, leč marně. V prvním kole proto vítězí Alex Cverna s Michalem Kotalíkem, kteří berou milion korun. Paradoxně nejvíc zkrvavený zůstal Cverna a neměl to úplně jednoduché. Cverna následně odmítl výzvu boxera a českého šampiona Vladimíra Řezníčka s tím, že ho nikdo nezná. Michal Kotalík se pak rezervovaně stavěl k možnosti souboje s Rendysem Blahovským. Považuje jej za kamaráda, ale nakonec nejspíš přijme.
Vítěz: Alex Cverna a Michal Kotalík, 1. kolo, TKO
Šílenost! Bitka stokilových pořízků 2 na 2 se od začátku vymkla kontrole. Štípaná jak z ghetta! Hromadnou potyčku několikrát museli přerušit rozhodčí. Alex Cverna celý od krve, jako první ale odstoupil Tomáš Pollák. A co se stalo pak?
Promotér Le Sy oznámil, že Tadeáše Veselého nepustil do dalšího zápasu lékař. Na souboj se Samirem Marginou proto nedojde. Oba měli prý ve smlouvách, že kdo z nich nenastoupí, bude z organizace vyloučen. Le Sy potvrdil, že Veselý se už v Clashi neobjeví.
To byla rychlovka. Rendys Blahovský šel rovnou za vypínačem a ranou do spánku uspal Grznára. KO! Blahovský na to šel přes takedowny a na zemi do soupeře vypálil zásobník úderů. Grznár v nesnázích a knoknout při ground and poundu. „Prostě jsem bliknul,“ litoval poražený. Naštěstí se to obešlo bez zranění. Novým šampionem je tedy Rendys a rovnou vyzval Michala Kotalíka. Ne tedy pro červnovou Ostravu (chce doléčit zranění), ale až pro následný Clash 17.
Vítěz: René „Rendys“ Blahovský, 1. kolo, KO
Na řadu přichází titulový zápas fitnessáků v rámci polotěžké divize mezi finalistou prosincové pyramidy o milion René „Rendysem“ Blahovským a vysloužilým kulturistou na steroidech Filipem Grznárem.
Po dvou minutách v prvním kole Angie padá k zemi! Mína kromě jednoho inkasovaného push kicku měla jasně navrch, tohle byla demolice od začátku do konce. Poslední dva háky do nosu byly pro soupeřku likvidační, Angie se nekontrolovatelně sesunula k zemi, na níž strávila docela dlouhou chvilku, než přišla zase k sobě. Mína ukazuje velký progres. Naopak Angie si v rozhovoru řekla o pauzu a ta určitě přijde vhod, protože na sportovně-bojovou kariéru to u ní nevidíme...
Vítěz: Mína, 1. kolo, KO
Divoká přestřelka od Míny v ženském souboji proti Angie Magombe! Jede se podle pravidel undergroundu. Mína v sobě zase probudila zvíře a s psycho pohledem sází jednu ránu za druhou... Navíc s odstupem několika měsíců vypadá zase svalnatěji než dřív. Těžko pro ní teď v Clashi hledat relevantní soupeřku, možná by si mohla troufnout i na profi dráhu.
Na body vyhrál Denis Drbal. Trefoval přesněji a tvrději. Zápas byl mnohokrát přerušen, Popovičovi totiž vypadávala noha z popruhu. Vypadalo to, že snad sudí (už lehce naštvaný) souboj předčasně ukončí, ale pak vymyslel skvělý způsob, jak situaci zachránit. Páskou mu oblebil obě nohy k vozíku a mohlo se pokračovat až do konce. Jeho protivníkovi zase slezla pneumatika z vozíku. Oba borci při rozhovorech posléze byli rádi, že si něco takového mohli vyzkoušet.
Vítěz: Denis Drbal, 3. kolo, na body
Člověk si říká, jaký větší bizár lze ještě v Clashi vymyslet... a ono se to znovu povedlo! Box vozíčkářů, oba kluci (Denis Drbal a Milan Popovič) jsou na ně upoutáni po úrazech, tak uvidíme, jak tohle bude vypadat. Oběma pomáhají asistenti, díky nimž mohou na vozíčku přejíždět. V úvodu trefil několik předních Drbal a bude mít tak v prvním kole bodový náskok.
Překvapivě kvalitní ženský zápas s divným koncem a zraněním! Tereza Osladilová, alias Osladinda, erotická modelka a fitnesska rozhodně překvapila. Zaujala výraznými svaly, ukázala velká záda i ramena, zkrotila své silikony a soupeřku Dominiku Horákovou, fitness influencerku, zasypala tvrdými údery i koleny (ty jsou ovšem zakázané). Osladilová využila své výšky, váhově na tom ale byly podobně a ukázala, že by svou začínající sportovní kariéru nemusela zastavit pouze v Clashi.
Dobrý výkon si však pokazila fauly (koleno a píchnutí do oka) pro ni znamenalo odečtení dvou bodů. Horáková přesto po zranění oka nebyla schopna dál fungovat a po TKO tedy zvítězila Osladilová, ale s jistou pachutí. Výhru ani neslavila. Podle rozhodčích Horáková navzdory zásahu do oka mohla ovšem nakonec pokračovat, což sama odmítla. Pozitivní je, že došlo skutečně na boj a obě zápasnice se nesnížily k nějakým excesům.
Vítěz: Tereza Osladilová, TKO, 2. kolo
Tohle byla řežba jak z řeznictví na Žižkově. Večer okořenila bitka 2 na 2. Na nic se nečekalo a bijci na sebe skočili okamžitě. Zhruba po minutě odpadl Nikolas Veselý, který opustil scénu. Chvilku pak vydržel jeho souputník Maytáš Koráběčný. Ten zůstal sám na dvojici Soyeros & Masaryk a měl to už těžké. Borci záhy využili nabídnuté přesilovky, povalili jej na zem a zasypali ranami. Po chvilce bylo hotovo. Ovace fanoušků si překvapivě užili poražení, naopak vítězové se ocitli pod pískotem a bučením. Všichni se pak shodli, že lepší by to bylo klasicky jeden na jednoho, že ve dvojicích do toho už příště nepůjdou.
Vítěz: Soyeros & Masaryk, 1. kolo, TKO
Dočkali jsme plnou porce tří kol! Navzdory váhové převaze Krále Pabla podle sudích ve všech třech rundách jednomyslně zvítězilKevin Dužda. Ve vcelku vyrovnaném zápase vypadal Dužda profesionálněji a trochu jako MMA bojovník, zatímco Král Pablo vypadal jak kdyby se rval někde na diskotéce. Po boji litoval chybějící fyzičky, prý ho do dnešního galavečera přivolali doslova od oběda. „Dával jsem si knedlíček, když jste mi zavolali," řekl v kleci. A po prohře vyzval Jaroslava Kotlára, na jejich souboj (snad) dojde v Ostravě.
Vítěz: Kevin Dužda, 3. kolo, na body
Přítomen u klece je Samuel „Pirát“ Krištofič, jenž radí Kevinu Duždovi. Je snad pro dnešek jeho trenérem, nebo mu pomáhá z dobré vůle? Piráta brzy také v akci uvidíme v rámci organizace Oktagon. Promotér Le Sy v přenosu už hází Pirátovi laso. Prý pro něj klidně může vymyslet angažmá v Clashi.
Patrik Horváth (ačkoli byl na pátečním vážení) odvolal údajně pro nemoc na poslední chvíli svůj zápas proti Kevinu Duždovi. Do akce proto místo Horvátha jde Král Pablo, jenž proti Duždovi bude mít znatelnou váhovou výhodu. Král Pablo je proti svému soupeři snad dvojnásobný. To bude pro Duždu složité...
První submise večera přišla v souboji Daniela „Icka“ Klementa a Petra „Maniaca Copa“ Reifa. Právě „Maniac Cop“ vyhrál ve druhém kole. Soupeře strhl na zem a udusil ho na rear naked choke, tedy na škrcení zezadu. Starší borec tedy (možná překvapivě) slaví, o poznání mladší Klement nevyužil potenciálně lepší fyzičky a odklepal porážku. K vidění bylo několik low kicků a na poměry Clashe tohle mělo bojovou a sportovní úroveň. „Jsem idiot, že jsem se nechal kopat. Poslouchal jsem trenéry a je to tam, i když jsem měl mlhu,“ pochvaloval si vítěz při rozhovoru v kleci. „Prohrát v Brně bolí fest. Kopal jsem ho do nohy, on řekl au a já přestal,“ litoval chyb poražený.
Vítěz: Petr „Maniac Cop“ Reif, submise, 2. kolo
Přesunuli jsme se do hlavní karty. Pavel Kravec s Láďou Slepičkou to dotáhli sympaticky až do třetího kola. V něm Kravec vzdal po ostré přední. Zůstal na zemi a odmítl pokračovat. Pravděpodobně se zranil, vypadalo to na problém s čelistí. Slepička je výrazně mladší než jeho sok a měl po celou dobu na vrch. Od předčasného konce Kravece zachránila odolná hlava. Postupně oběma odešla fyzička a po počítání a vzdání se tedy Kravec prohrál.
Vítěz: Láďa Slepička, TKO, 3. kolo
Příští Clash 16 s podtitulem „Evel“ se bude konat 6. června 2026 v Ostravě! Představí se na něm nová tvář: kickboxer Václav Sivák. Vyzve Josefa „Tysona“ Škopa. Bojovat se bude podle pravidel v boxu v malých rukavicích. V Ostravě dojde také na odvetu v bantamové váze o titul mezi Lucií Sedláčkovou a Hanou Gelnárovou. Střetnou se rovněž v nové kategorii Václav „Baba Jaga“ Mikulášek a Karlos Benda.
