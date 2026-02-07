Clash 15 ONLINE: hlavní bitva s Mikuláškem i první souboj vozíčkářů v Brně
Brno dnes patří často bizarním soubojům v rámci bojových sportů v rámci galavečera Clash 15. Večer s podtitulem Bloody Valentines historicky první zápas vozíčkářů, vyhrocené odvety i souboje známých tváří z reality show, hlavním tahákem je odveta mezi Václavem „Babou Jagou“ Mikuláškem a Palim Harim po minulém turnaji v Praze. Sledujte ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 7. února 2026
|Karta turnaje Clash 15
|No Rules
|Václav Mikulášek vs. Pali Hari
|Hlavní zápas (odveta)
|MMA (o titul)
|Filip Grznár vs. René Blahovský
|Bitva o titul těžké váhy
|MMA
|Samir Margina vs. Tadeáš Veselý
|Vyhrocený duel rivalů
|Underground
|Dominika Elischerová (Mína) vs. Angie Mangombe
|První ženský titulový zápas
|Box na vozíčku
|Denis Drbal vs. Milan Popovič
|Historická premiéra
|MMA
|Dominika Horáková vs. Tereza Osladilová
|Love Island vs. Naked Attraction
|2 vs. 2 (MMA)
|Cverna & Kotalík vs. Pollák & Dirda
|Týmová bitva
|2 vs. 2 (MMA)
|Soyeros & Masaryk vs. Veselý & Korábečný
|Souboj dvojic
|K-1
|Kevin Dužda vs. Patrik Horváth (Corleone)
|Postojářský souboj
|MMA
|Petr Reif (Maniac Cop) vs. Daniel Klement (Icko)
|Souboj s nádechem bizáru
|Box v kleci
|Pavel Kravec vs. Ladislav Štefan
|Tvrdá výměna v rukavicích
|Thai Box
|Alex Zach vs. Jan Mondek (Schizofreniček)
|Souboj v thajském boxu
|K-1
|Miroslava Moreová (Miriess) vs. Růžena Kučeráková
|Ženský duel v postoji
Připomeňte si předchozí turnaje Clash of the Stars/Clash
- Clash of the Stars 1: Kromě influencerů do klece nakráčeli i kontroverzní kulturista Filip Grznár či pornoherečka Silviia Dellai. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 2: Po zápase kontroverzního kulturisty Filipa Grznára došlo na napadení, které bylo vlastně jen upoutávkou na jeho příští souboj. A v jedné z dívčích bitek došlo k nechtěnému uvolnění... ňadra. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 3: V kleci se prali oblíbenci ze sociálních sítí, a bylo prakticky jedno jak. Diváci si zkrátka přišli úžit show, a to naplno. Bylo slyšet výkřiky jako „Tlustý prase!“ nebo „Buzeranti!“ Nadávek ale padalo mnohem víc. Tahle zábava zkrátka není pro každého. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 4: Do klece proti sobě nastupovali i lidé, které nelze označovat za bojovníky, jejich klání však většinou bavila zaplněné tribuny nejvíc. Souboje, které se přibližovaly profesionálním výkonům tak hlasitou odezvu nevyvolávaly. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 5: Očekávaný střet kickboxera Tadeáše Růžičky s jednou z nejvíce nenáviděných „osobností“ sociálních sítí Tadeášem Veselým skončil vyhozeným ramenem „Gangstaboye“. Došlo ale i na zápas „naslepo“ či střet liliputů... Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 6: Turnaj ovládnul nový šampion Filip Grznár. Ten porazil Lukáše Tůmu a získal pás polotěžké váhy. V sobotu v pražském O2 universum fanoušci buráceli, z extrémů nejvíce poutal zápas Karlose Bendy proti třem Romům, kteří všichni padli hned v prvních kolech. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 7: Na galavečeru se představil Jaromír Soukup, tehdejší šéf televize Barrandov, který vyhrál po diskvalifikaci youtubera Aleše Bejra, který ho několikrát nedovoleně hlavičkoval. Premiérovou výhru slavil v organizaci i Václav Mikulášek. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 8: Tentokrát se turnaj premiérově přesunul do Ostravy. Šampionský pás obhájil Tomáš Križan, přezdívaný Dynamo, když se zranil jeho soupeř Filip Grznár. V kleci se znovu ukázal bývalý profesionální bojovník Václav „Baba Jaga“ Mikulášek, ale senzačně prohrál. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 9: Hlavním tahákem večera byl boxerský duel, který opanoval řeporyjský starosta Pavel Novotný. Jeho soupeř, herec Zdeněk Godla, nenašel síly a vzdal se před začátkem druhého kola. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 10: Turnaj v Brně završil boxerský souboj někdejšího kulturisty Karlose Bendy s kontroverzním bijcem Patrikem „Žralokem“ Hüblerem. Prvně jmenovaný porazil bojovníka zaskakujícího za zraněného Jaromíra Soukupa. Podle promotéra Tomáše Le Syho mělo jít o poslední akci série turnajů pod úspěšnou značkou, ale v průběhu večera boss oznámil, že v březnu bude pokračovat pod zkráceným názvem Clash a s novým logem. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 11: MMA Organizace Clash novou éru. Pod zkráceným názvem se vrátila do Sportovní haly Fortuna v pražských Holešovicích. Jedním z hlavních taháků byl duel mezi Sámerem Issou a Martinem Kociánem, ve kterém slavil účastník Superstar 2004. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 12: Pro první zahraniční zastávku si organizace Clash vybrala Slovensko. Jedním z vrcholů akce s podtitulem „Revenge“ byl i souboj zkrachovalého televizního magnáta Jaromíra Soukupa s influencerem v exekuci Markem „Datlem“ Valáškem. Český podnikatel schytal ve třetím kole tvrdé K.O. a prohrál. Hlavní duel večera ovládl Karlos Benda proti Jaroslavu Kotlárovi za necelé dvě minuty. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 13: Hlavní zápas galavečeru Clash 13 v Pardubicích obstaral souboj starých známých z vězení Lea Beránka s Kotlárem Security. O pozici šéfa nápravného zařízení se šli pobít do klece. Rapper ovšem selhal v roli favorita a dočkal se diskvalifikace.. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 14: Akci Last Man Standing ve Sportovní hale v pražských Holešovicích korunovalo vítězství Karlose Bendy v boxerském zápase s influencerem Jakubem Enžlem. Po návratu z vězení se představil také bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný, který skončil už po 1. kole, když mu kulturista Antonín Holan zasadil řadu tvrdých ran do hlavy. Více čtěte ZDE>>>