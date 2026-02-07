Předplatné

Clash 15 ONLINE: hlavní bitva s Mikuláškem i první souboj vozíčkářů v Brně

Sledujte turnaj Clash 15, který hostí Brno
Martin Pešout
MMA
Brno dnes patří často bizarním soubojům v rámci bojových sportů v rámci galavečera Clash 15. Večer s podtitulem Bloody Valentines historicky první zápas vozíčkářů, vyhrocené odvety i souboje známých tváří z reality show, hlavním tahákem je odveta mezi Václavem „Babou Jagou“ Mikuláškem a Palim Harim po minulém turnaji v Praze. Sledujte ONLINE na iSport.cz.

Karta turnaje Clash 15
No RulesVáclav Mikulášek vs. Pali HariHlavní zápas (odveta)
MMA (o titul)Filip Grznár vs. René BlahovskýBitva o titul těžké váhy
MMASamir Margina vs. Tadeáš VeselýVyhrocený duel rivalů
UndergroundDominika Elischerová (Mína) vs. Angie MangombePrvní ženský titulový zápas
Box na vozíčkuDenis Drbal vs. Milan PopovičHistorická premiéra
MMADominika Horáková vs. Tereza OsladilováLove Island vs. Naked Attraction
2 vs. 2 (MMA)Cverna & Kotalík vs. Pollák & DirdaTýmová bitva
2 vs. 2 (MMA)Soyeros & Masaryk vs. Veselý & KorábečnýSouboj dvojic
K-1Kevin Dužda vs. Patrik Horváth (Corleone)Postojářský souboj
MMAPetr Reif (Maniac Cop) vs. Daniel Klement (Icko)Souboj s nádechem bizáru
Box v kleciPavel Kravec vs. Ladislav ŠtefanTvrdá výměna v rukavicích
Thai BoxAlex Zach vs. Jan Mondek (Schizofreniček)Souboj v thajském boxu
K-1Miroslava Moreová (Miriess) vs. Růžena KučerákováŽenský duel v postoji
Připomeňte si předchozí turnaje Clash of the Stars/Clash

  • Clash of the Stars 1: Kromě influencerů do klece nakráčeli i kontroverzní kulturista Filip Grznár či pornoherečka Silviia Dellai. Více čtěte ZDE>>>
  • Clash of the Stars 2: Po zápase kontroverzního kulturisty Filipa Grznára došlo na napadení, které bylo vlastně jen upoutávkou na jeho příští souboj. A v jedné z dívčích bitek došlo k nechtěnému uvolnění... ňadra. Více čtěte ZDE>>>
  • Clash of the Stars 3: V kleci se prali oblíbenci ze sociálních sítí, a bylo prakticky jedno jak. Diváci si zkrátka přišli úžit show, a to naplno. Bylo slyšet výkřiky jako „Tlustý prase!“ nebo „Buzeranti!“ Nadávek ale padalo mnohem víc. Tahle zábava zkrátka není pro každého. Více čtěte ZDE>>>
  • Clash of the Stars 4: Do klece proti sobě nastupovali i lidé, které nelze označovat za bojovníky, jejich klání však většinou bavila zaplněné tribuny nejvíc. Souboje, které se přibližovaly profesionálním výkonům tak hlasitou odezvu nevyvolávaly. Více čtěte ZDE>>>
  • Clash of the Stars 5: Očekávaný střet kickboxera Tadeáše Růžičky s jednou z nejvíce nenáviděných „osobností“ sociálních sítí Tadeášem Veselým skončil vyhozeným ramenem „Gangstaboye“. Došlo ale i na zápas „naslepo“ či střet liliputů... Více čtěte ZDE>>>
  • Clash of the Stars 6: Turnaj ovládnul nový šampion Filip Grznár. Ten porazil Lukáše Tůmu a získal pás polotěžké váhy. V sobotu v pražském O2 universum fanoušci buráceli, z extrémů nejvíce poutal zápas Karlose Bendy proti třem Romům, kteří všichni padli hned v prvních kolech. Více čtěte ZDE>>>
  • Clash of the Stars 7: Na galavečeru se představil Jaromír Soukup, tehdejší šéf televize Barrandov, který vyhrál po diskvalifikaci youtubera Aleše Bejra, který ho několikrát nedovoleně hlavičkoval. Premiérovou výhru slavil v organizaci i Václav Mikulášek. Více čtěte ZDE>>>
  • Clash of the Stars 8: Tentokrát se turnaj premiérově přesunul do Ostravy. Šampionský pás obhájil Tomáš Križan, přezdívaný Dynamo, když se zranil jeho soupeř Filip Grznár. V kleci se znovu ukázal bývalý profesionální bojovník Václav „Baba Jaga“ Mikulášek, ale senzačně prohrál. Více čtěte ZDE>>>
  • Clash of the Stars 9: Hlavním tahákem večera byl boxerský duel, který opanoval řeporyjský starosta Pavel Novotný. Jeho soupeř, herec Zdeněk Godla, nenašel síly a vzdal se před začátkem druhého kola. Více čtěte ZDE>>>
  • Clash of the Stars 10: Turnaj v Brně završil boxerský souboj někdejšího kulturisty Karlose Bendy s kontroverzním bijcem Patrikem „Žralokem“ Hüblerem. Prvně jmenovaný porazil bojovníka zaskakujícího za zraněného Jaromíra Soukupa. Podle promotéra Tomáše Le Syho mělo jít o poslední akci série turnajů pod úspěšnou značkou, ale v průběhu večera boss oznámil, že v březnu bude pokračovat pod zkráceným názvem Clash a s novým logem. Více čtěte ZDE>>>
  • Clash 11:  MMA Organizace Clash novou éru. Pod zkráceným názvem se vrátila do Sportovní haly Fortuna v pražských Holešovicích. Jedním z hlavních taháků byl duel mezi Sámerem Issou a Martinem Kociánem, ve kterém slavil účastník Superstar 2004. Více čtěte ZDE>>>
  • Clash 12: Pro první zahraniční zastávku si organizace Clash vybrala Slovensko. Jedním z vrcholů akce s podtitulem „Revenge“ byl i souboj zkrachovalého televizního magnáta Jaromíra Soukupa s influencerem v exekuci Markem „Datlem“ Valáškem. Český podnikatel schytal ve třetím kole tvrdé K.O. a prohrál. Hlavní duel večera ovládl Karlos Benda proti Jaroslavu Kotlárovi za necelé dvě minuty. Více čtěte ZDE>>>
  • Clash 13: Hlavní zápas galavečeru Clash 13 v Pardubicích obstaral souboj starých známých z vězení Lea Beránka s Kotlárem Security. O pozici šéfa nápravného zařízení se šli pobít do klece. Rapper ovšem selhal v roli favorita a dočkal se diskvalifikace.. Více čtěte ZDE>>>
  • Clash 14: Akci Last Man Standing ve Sportovní hale v pražských Holešovicích korunovalo vítězství Karlose Bendy v boxerském zápase s influencerem Jakubem Enžlem. Po návratu z vězení se představil také bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný, který skončil už po 1. kole, když mu kulturista Antonín Holan zasadil řadu tvrdých ran do hlavy. Více čtěte ZDE>>>

