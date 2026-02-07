Clash 15 ONLINE: Le Sy lákal Piráta Krištofiče do organizace, příště v Ostravě se Sivákem
Brno dnes patří často bizarním soubojům v rámci bojových sportů v rámci galavečera Clash 15. Večer s podtitulem Bloody Valentines historicky první zápas vozíčkářů, vyhrocené odvety i souboje známých tváří z reality show, hlavním tahákem je odveta mezi Václavem „Babou Jagou“ Mikuláškem a Palim Harim po minulém turnaji v Praze. Sledujte ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 7. února 2026
Tohle byla řežba jak z řeznictví na Žižkově. Večer okořenila bitka 2 na 2. Na nic se nečekalo a bijci na sebe skočili okamžitě. Zhruba po minutě odpadl Nikolas Veselý, který opustil scénu. Chvilku pak vydržel jeho souputník Maytáš Koráběčný. Ten zůstal sám na dvojici Soyeros & Masaryk a měl to už těžké. Borci záhy využili nabídnuté přesilovky, povalili jej na zem a zasypali ranami. Po chvilce bylo hotovo. Ovace fanoušků si překvapivě užili poražení, naopak vítězové se ocitli pod pískotem a bučením. Všichni se pak shodli, že lepší by to bylo klasicky jeden na jednoho, že ve dvojicích do toho už příště nepůjdou.
Vítěz: Soyeros & Masaryk, 1. kolo, TKO
Dočkali jsme plnou porce tří kol! Navzdory váhové převaze Krále Pabla podle sudích ve všech třech rundách jednomyslně zvítězilKevin Dužda. Ve vcelku vyrovnaném zápase vypadal Dužda profesionálněji a trochu jako MMA bojovník, zatímco Král Pablo vypadal jak kdyby se rval někde na diskotéce. Po boji litoval chybějící fyzičky, prý ho do dnešního galavečera přivolali doslova od oběda. „Dával jsem si knedlíček, když jste mi zavolali," řekl v kleci. A po prohře vyzval Jaroslava Kotlára, na jejich souboj (snad) dojde v Ostravě.
Vítěz: Kevin Dužda, 3. kolo, na body
Přítomen u klece je Samuel „Pirát“ Krištofič, jenž radí Kevinu Duždovi. Je snad pro dnešek jeho trenérem, nebo mu pomáhá z dobré vůle? Piráta brzy také v akci uvidíme v rámci organizace Oktagon. Promotér Le Sy v přenosu už hází Pirátovi laso. Prý pro něj klidně může vymyslet angažmá v Clashi.
Patrik Horváth (ačkoli byl na pátečním vážení) odvolal údajně pro nemoc na poslední chvíli svůj zápas proti Kevinu Duždovi. Do akce proto místo Horvátha jde Král Pablo, jenž proti Duždovi bude mít znatelnou váhovou výhodu. Král Pablo je proti svému soupeři snad dvojnásobný. To bude pro Duždu složité...
První submise večera přišla v souboji Daniela „Icka“ Klementa a Petra „Maniaca Copa“ Reifa. Právě „Maniac Cop“ vyhrál ve druhém kole. Soupeře strhl na zem a udusil ho na rear naked choke, tedy na škrcení zezadu. Starší borec tedy (možná překvapivě) slaví, o poznání mladší Klement nevyužil potenciálně lepší fyzičky a odklepal porážku. K vidění bylo několik low kicků a na poměry Clashe tohle mělo bojovou a sportovní úroveň. „Jsem idiot, že jsem se nechal kopat. Poslouchal jsem trenéry a je to tam, i když jsem měl mlhu,“ pochvaloval si vítěz při rozhovoru v kleci. „Prohrát v Brně bolí fest. Kopal jsem ho do nohy, on řekl au a já přestal,“ litoval chyb poražený.
Vítěz: Petr „Maniac Cop“ Reif, submise, 2. kolo
Přesunuli jsme se do hlavní karty. Pavel Kravec s Láďou Slepičkou to dotáhli sympaticky až do třetího kola. V něm Kravec vzdal po ostré přední. Zůstal na zemi a odmítl pokračovat. Pravděpodobně se zranil, vypadalo to na problém s čelistí. Slepička je výrazně mladší než jeho sok a měl po celou dobu na vrch. Od předčasného konce Kravece zachránila odolná hlava. Postupně oběma odešla fyzička a po počítání a vzdání se tedy Kravec prohrál.
Vítěz: Láďa Slepička, TKO, 3. kolo
Příští Clash 16 s podtitulem „Evel“ se bude konat 6. června 2026 v Ostravě! Představí se na něm nová tvář: kickboxer Václav Sivák. Vyzve Josefa „Tysona“ Škopa. Bojovat se bude podle pravidel v boxu v malých rukavicích. V Ostravě dojde také na odvetu v bantamové váze o titul mezi Lucií Sedláčkovou a Hanou Gelnárovou. Střetnou se rovněž v nové kategorii Václav „Baba Jaga“ Mikulášek a Karlos Benda.
Erik Máša, náhradník za Alexe Macha, přečkal první kolo, ve druhém však inkasoval úder na spodek a svíjel se v bolestech. Tohle bylo na jednu branku, z jeho rohu dokonce přiletěl do klece ručník.
Vítěz: Jan Mondek, alias Schizofrenicekk, 2. kolo, TKO
Máme za sebou první předzápas. V ženském souboji uspěla Tinky už v prvním kole podle pravidel K1. Přesně po minutě a dvou tvrdých úderech do hlavy padla Miriess k zemi a bylo hotovo. Tinky pak v kleci vyzvala kontroverzní a ne pokaždé psychicky způsobilá influencerka Shopaholicadel. Na dalším galavečeru se proto možná dočkáme dalšího bizarního souboje.
Vítěz: Tinky, TKO, 1. kolo
|Karta turnaje Clash 15
|No Rules
|Václav Mikulášek vs. Pali Hari
|Hlavní zápas (odveta)
|MMA (o titul)
|Filip Grznár vs. René Blahovský
|Bitva o titul těžké váhy
|MMA
|Samir Margina vs. Tadeáš Veselý
|Vyhrocený duel rivalů
|Underground
|Dominika Elischerová (Mína) vs. Angie Mangombe
|První ženský titulový zápas
|Box na vozíčku
|Denis Drbal vs. Milan Popovič
|Historická premiéra
|MMA
|Dominika Horáková vs. Tereza Osladilová
|Love Island vs. Naked Attraction
|2 vs. 2 (MMA)
|Cverna & Kotalík vs. Pollák & Dirda
|Týmová bitva
|2 vs. 2 (MMA)
|Soyeros & Masaryk vs. Veselý & Korábečný
|Souboj dvojic
|K-1
|Kevin Dužda vs. Král Pablo
|Postojářský souboj
|MMA
|Petr Reif (Maniac Cop) vs. Daniel Klement (Icko)
|Souboj s nádechem bizáru
|Box v kleci
|Pavel Kravec vs. Ladislav Štefan
|Tvrdá výměna v rukavicích
|Thai Box
|Erik Máša vs. Jan Mondek (Schizofreniček)
|Souboj v thajském boxu
|K-1
|Miroslava Moreová (Miriess) vs. Růžena Kučeráková
|Ženský duel v postoji
