Procházka se připravuje na zápas o světový pás UFC: Titul je dárek pro mě
Před takřka dvěma lety Jiří Procházka naposledy bojoval o titul UFC. Tehdy proti hvězdnému Brazilci Alexi Pereirovi tvrdě narazil. Po třinácti sekundách druhého kola padl K.O. A tato prohra v červnu roku 2024 českého Samuraje navždy změnila. „Dospěl jsem. Poznal jsem svoji vlastní hodnotu. Chci být šampion, ale ne proto, abych se někomu zalíbil,“ vypráví třiatřicetiletý bijec o mentálním nastavení, se kterým směřuje do titulového duelu proti Carlosi Ulbergovi. Na ten dojde 11. dubna na turnaji UFC 327 v Miami.
Počtvrté se Jiří Procházka utká o světový pás UFC. Po brazilských šampionech Alexu Pereirovi a Gloveru Teixeirovi se nyní chystá na novou tvář, novozélandského kickboxera Carlose Ulberga. Na potvrzení soupeře čekal dlouhé dva měsíce. Ještě než dostal oficiální zprávu od organizace, vydal se s kouči na vysokohorský kemp do Mexika. Nyní má před sebou poslední týdny sparingů v Česku, než se vydá na závěrečnou přípravu do Miami.
V jakém jste rozpoložení měsíc do zápasu?
„V tréninkovém. Makáme, musím stačit rychle zregenerovat, protože mě čekají tvrdé tréninkové dny a pak další dva týdny. Každému tréninku dávám maximální fokus.“
Bylo těžké udržet ho během pobytu v Mexiku, kde jste trénoval, ale přitom jste neměl pevně potvrzeného soupeře ani datum zápasu?
„Věděl jsem aspoň zhruba, s kým budu zápasit. Už tam jsme začali pracovat na strategii na Ulberga. Tady v Česku i po světě sice putovaly nějaké spekulace, že snad mám bojovat proti Chamzatu Čimajevovi, o něm ale řeč nebyla. Ty spekulace byly jen plané řeči. V Mexiku jsme trénovali dobře a cíleně. Musím říct, že to byla nádhera. Byli jsme v moderním tréninkovém centru UFC a dostávalo se nám skvělého servisu od tamního týmu. Dobře jsme si rozvrhnuli tréninky a vše jelo, jak mělo. Vysokohorské podmínky mi zkrátka sedí, cítím se skvěle.“
Proč se tak dlouho čekalo, než se váš zápas s Ulbergem oficiálně oznámí?
„Stálo to především na šampionovi těžké divize Tomovi Aspinallovi. Měl operace očí a nevědělo se, jestli bude schopný nastoupit k obhajobě. Podle toho se měl Pereira přesunout do těžké váhy a vzdát se titulu polotíhy, abychom o něj mohli zápasit s Ulbergem. V tomto stavu to bylo necelé dva měsíce a jen se čekalo. Pořád nám vedení opakovalo, že dají příští týden vědět, a pak to zas o týden posunuli a takhle pořád dokola. Jediné, co nás v Mexiku vedlo, byla víra. Brali jsme to tak, že je zápas daný, a nic jiného si nepřipouštěli. Chválím trpělivost celého našeho týmu a profesionalitu při každém tréninku.“
V rozhovoru pro americká média jste uvedl, že si myslíte, že se s Pereirou ještě v budoucnu střetnete. Myslíte, že k tomu dojde spíše dříve, nebo později, a mrzí vás jeho přestup do jiné divize?
„Dříve, nebo později…Vím, že se s ním ještě potkám. Přeji mu to nejlepší. Ať vyhraje další titul a stane se legendou. Vím však, že posun, jaký jsem doteď udělal, ukážu nejen v zápase s Ulbergem, ale i v třetím zápase s Pereirou, až na něj dojde.“
Jiří Procházka vs. Carlos Ulberg
Jiří Procházka
Versus
Carlos Ulberg
česká
Národnost
novozélandská
33 let
Věk
35 let
191 cm
Výška
193 cm
203 cm
Rozpětí paží
196 cm
32 výher / 5 proher / 1 remíza
Bilance
13 výher / 1 prohra
6 výher / 2 prohry
Bilance v UFC
9 výher / 1 prohra
28 KO / 3 submise
Ukončení
8 KO / 1 submise
23
Ukončení v 1. kole
7
Glover Teixeira, Khalil Rountree Jr., Aleksandar Rakić
Cenné skalpy
Dominick Reyes, Jan Błachowicz, Volkan Oezdemir
UFC (2022), Rizin (2019–2020), GCF (2013–2015)
Tituly
King in the Ring (kickbox, 2019)
S Ulbergem jste se měl střetnout původně už loni v září. Dobře ho tedy znáte. Jak ho hodnotíte?
„Je skvělej a úžasně technickej! Má systematický postojový styl, četné zkušenosti a cit. Nesetkal se ale ještě se soupeřem, jako jsem já. Stejně tak jsem já doposavad nepotkal až takového elitního kickboxera s lehkým pohybem na nohou. Je to pro mě novinka, ale strašně mě to baví! Mám rád rychlejší tempo zápasu a přesně ten styl, jakým zápasí on. Já se to akorát nebojím změnit na cokoli jiného. Můžu to kdykoli vzít na zem, do klinče nebo přestřelky. To je moje výhoda. Chci dominovat přesně v tom, v čem je silný.“
Skvěle pracuje se vzdáleností a předním direktem. Nežene se úplně dopředu a čeká na kontry. Bude na něj platit jedině neúprosný tlak?
„Ten je klíčový! Jde ale i o to, jak dokážete při tlaku pracovat s údery, úhyby a kryty. Nejdůležitější je správně rozpoznat moment, kdy jít vpřed a skrz soupeře a kdy zas více taktizovat. V tomhle ohledu je třeba neustále hledat cit.“
Když jste před třemi a půl lety vyhrál titul, v Brně čekalo sedm tisíc fanoušků, aby vás přivítalo. Motivuje vás před zápasem s Ulbergem i tato emotivní vzpomínka a to, že víte, kolik fandů si přeje, abyste vyhrál?
„Ano, určitě chci tohle dopřát minimálně sobě, ale jistě taky lidem v České republice. Nemůžu však neříct, že celá tahle skoro dvouletá cesta, přípravy na Jamahala Hilla, Khalila Rountreeho a teď na Ulberga, všechno to odříkání…Nestydím se zkrátka říct, že je to (titul) dárek pro mě. Zjistil jsem totiž vlastní hodnotu.“
Rozvedete to?
„Uvědomil jsem si, že chci být šampion, ale ne proto, abych se někomu zalíbil nebo abych někomu přivezl titul. Nedělám to pro někoho jiného. Zjistil jsem, že jsem to dělal až moc pro sny a vize, které nebyly moje. Musel jsem to přenést přes síto a rozpoznat, co z toho jsou mé vlastní sny. Nechci žádné tužby, které si promítám jen sám do sebe. Řekl jsem si, že chci přivézt titul do České republiky kvůli vlastnímu snu a Bohu, k němuž se modlím.“
Kdy jste si toto uvědomil?
„Přišlo to po druhém zápase s Pereirou (prohra ve 2. kole K.O.). To si člověk dá dohromady všechno, co mu zbylo. Takové chvíle si zapamatuje.“
Od této porážky uplynuly skoro dva roky. Jak moc vás změnila?
„Minimálně jsem dospěl. Pochopil jsem, že jsem v této hře sám. Potřeboval jsem vystřízlivět, dospět a vydat se na cestu za vlastními sny. Sám. Vše jsem si naordinoval, co chci a co pro to musím udělat.“