Fleury versus Pešta se ruší! Irovi start nedovolil Oktagon, Tatamy se omlouvá
Česká grapplingová organizace Tatamy v pondělí oznámila megatahák na svou příští akci, která se odehraje 11. dubna v Brně. Veterán UFC Viktor Pešta se měl střetnout s aktuálním šampionem dvou divizí Oktagonu Willem Fleurym. Vedení černo-žluté stáje však Irovi start zatrhlo. „Zápas byl s oběma zápasníky dohodnutý a potvrzený. Bohužel zápas není v souladu se smlouvou Willa Fleuryho s Oktagonem, což jsme nevěděli,“ uvedl v prohlášení Tatamy promotér Jakub Farář.
Mělo jít o souboj titánů evropského MMA v jiné disciplíně bojových sportů – v grapplingu. I takový typ zápasu mimo Oktagon však šampionovi Willu Fleurymu patrně zakazuje smlouva. Organizace Tatamy proto zrušila Irův duel s Viktorem Peštou jen pár hodin po jeho oznámení.
„Zápas byl s oběma zápasníky dohodnutý a potvrzený. Bohužel zápas není v souladu se smlouvou Willa Fleuryho s Oktagonem, což jsme nevěděli. Se zástupcem Oktagonu jsem si dnes volal a vše jsme si vyjasnili. Omlouváme se za nedorozumění. A fanouškům se omlouváme taky, protože to měl být bomba zápas, ale doručíme jiné skvělé mače,“ znělo v prohlášení Jakuba Faráře, spolumajitele ligy Tatamy.
Oktagonu nutně nemuselo vadit jen porušení smlouvy, ale také případná reputační ztráta pro jejich šampiona v případě, že by prohrál s bojovníkem konkurenční stáje KSW. Fleury navíc údajně jedná o soupeři a termínu posledního zápasu aktuálního kontraktu.