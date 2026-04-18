První titul KSW pro Česko? Brichta vyzve šampiona z Polska: Šance jsou vyrovnané
Titul prestižní polské organizace KSW doposud nedržel jediný Čech ani Slovák. O historický milník domácího MMA se už podruhé pokusí Leo Brichta. Po odchodu hvězdného Salahdina Parnasseho se pozice šampiona uvolnila. Osmadvacetiletý bijec z pražského PriMMAt gymu se o ni pobije s držitelem prozatímního titulu, Patrykem Kaczmarczyka. Utkání se odehraje 20. června na turnaji KSW 119 v Polákově domovském městě, Radomi.
První titulovou šanci Leo Brichta před dvěma roky neproměnil, ve strhujícím mači s Valeriuem Mircauem prohrál na škrcení. Pás KSW tentokrát zkusí získat v nižší váhové kategorii do šestašedesáti kilogramů proti prozatímnímu šampionovi Patryku Kaczmarczykovi. Ten jej získal výhrou nad Brichtovým posledním přemožitelem Adamem Soldaevem.
Lepší výsledek při střetu se stejným soupeřem staví Poláka do role favorita, nejlepší Čech v pérové váze se však posledně v říjnu předvedl ve skvělé formě, když hned v prvním kole smetl brazilského bojovníka Werllesona Martinse technickým KO.
„Šance obou borců vidím naprosto vyrovnané, padesát na padesát. Patrykovi bude hrát do karet domácí publikum, ale od Lea jsme už mnohokrát viděli neuvěřitelnou dravost a schopnost ukončit zápas v jakékoliv chvíli,“ láká na souboj Wojslaw Rysiewski, sportovní ředitel KSW.
Případné vítězstvím osmadvacetiletého reprezentanta pražského PriMMAt gymu bude znamenat obrovský milník pro česko-slovenské MMA, které doposavad šampiona KSW nevyprodukovalo. O titul se krom Brichty samotného dříve nezdárně ucházela absolutní elita domácí scény: Patrik Kincl, Attila Végh a Ivan Buchinger. K šanci bojovat o post šampiona se pak napříč dvaceti lety nepodařilo probojovat neméně kvalitní sestavě: Dominik Humburger, Michal Martínek, Viktor Pešta, André Reinders, Štefan Vojčák, Petr Ondruš, Filip Macek a další.