Brichta se chystá na boj o titul v KSW: Vím, že to bude bolet. Jako by mi pořád bylo osmnáct
Už jednou si od Lea Brichty domácí MMA scéna slibovala, že bude prvním Čechem, kterému se podaří vybojovat pás prestižní polské ligy KSW. Při prvním pokusu před dvěma lety nebyl od dosažení historického milníku daleko. Druhý titulový mač čeká osmadvacetiletého bijce z Prahy v sobotu 20. června v polské Radomi. Vyzve aktuálního šampiona Patryka Kaczmarczyka. „Prahnu po titulu. Ruku na srdce, ani ve snu se mi nezdálo, že bych něčeho takového mohl dosáhnout,“ povídá Brichta v rozhovoru pro server iSport.
Sedm týdnů dělí Lea Brichtu od turnaje KSW 119, kde se v hlavním zápase večera pokusí o to, co se před ním nepovedlo výběru hvězdných šampionů Patriku Kinclovi, Attilu Véghovi ani Ivanu Buchingerovi. Opasek polské ligy dosud neměl jediného držitele z Česka ani Slovenska. I tenhle fakt vrhá na Brichtu velký tlak.
Do titulového zápasu nezbývá příliš času. Stačil jste si naplánovat přípravu?
„Já jsem v přípravě kontinuálně. Od posledního mače v říjnu jsem z ní nevypadnul ani na chvíli. Přemýšlel jsem nad zápasem s Patrykem dlouho. Fakt jsem ho chtěl. Proto jsem stále držel tempo.“
Měli jste se utkat už před rokem. Kaczmarczyk se ale zranil a vy jste nastoupil proti Adamu Soldaevovi. Když srovnáte tehdejší formu a nynější, vidíte velký posun?
„Určitě. Cítím se nejlíp v kariéře. Váhu si držím stabilní a stále se rozvíjím v různých disciplínách. Poté, co jsem naposledy viděl Patryka bojovat právě se Soldaevem, dávám klobouk dolů před oběma. Byl to jeden z nejlepších zápasů, jaké jsem kdy viděl. Patryk mě velice překvapil. Loni jsem ho ještě trochu podceňoval, ale teď předvedl skvělý výkon. O to víc se těším, až se střetneme. Vím, že mě to bude hodně bolet.“
Očekáváte, že vás čeká vůbec nejtěžší souboj v kariéře?
„Tohle očekávám vždy od každého dalšího zápasu. (směje se) Tady ale nemám žádné pochybnosti. Bude to extrémně náročný boj. Ukázal, že umí být nebezpečný nejen v postoji, ale taky na zemi. Vím, že se boj, snad kromě vody, může odehrávat kdekoliv. (směje se) Snažím se proto zlepšit vše, wrestling, zem i postoj.“
Vám se zápas se Soldaevem nepovedl, inkasoval jste K. O. hned v prvním kole.
„Beru to sportovně. Dostal jsem první K. O. v životě. Je mi to líto. Bohužel se to občas stává, MMA je sport o jedné noci. Stačí jedna blbá chyba. Na chvíli jsem ztratil koncentraci a… Trefil to fakt dobře. Na odvetu teď vůbec nemyslím. Mám před sebou Patryka a nechci říkat hop, dokud nepřeskočím.“
Před dvěma roky jste prohrál v titulovém mači s Valeriem Mircauem. Už tehdy se hodně zdůrazňovalo, že se můžete stát první českým šampionem KSW v historii. Cítíte se pod tlakem i teď?
„Abych řekl pravdu, ten zápas mě straší do dneška. Jsou dny, kdy se v noci probudím a cítím, že jsem zase v té kleci. Ten zápas mě dosud neopustil. Tehdy jsem na něj opravdu měl. Myslím, že párkrát jsem nebyl daleko od toho, abych ho ukončil. Ale k vaší otázce, ano, cítím tlak. Kdybych ho necítil, je asi něco špatně. Já ho ale cítím pokaždé, když jdu do boje, třebaže nejde zrovna o titul. Já chci vždy vyhrát za každou cenu.“
Dřív jsem to měl víc na salámu
Teď se o šampionský pás snažíte v nižší váhové kategorii (-66 kilo). Myslíte, že jste tento přestup dlouho potřeboval?
„Nikdy jsem nebyl velkým zastáncem shazování. Ono se ale špatně závodí s ferrari, když sedíte ve fabii. (směje se) Bylo potřeba obětovat tomu všechno. Mimo zápas pořád vážím stejně jako předtím, když jsem byl v lehké váze (-70 kilo). Běžně mám jen kolem čtyřiasedmdesáti kil.“
Přišla změna taky v mentálním nastavení? Přece jen už se vám blíží třicítka…
„Docela jste mě zaskočil. Pořád mi totiž přijde, jakoby mi bylo osmnáct. Asi je to chyba, protože člověk by se zřejmě měl nějak posouvat. U mě se ale mění jen číslo, jinak zůstávám více méně stejný.“
Skutečně?
„Možná že když jsem zápasil tehdy, měl jsem to víc na salámu. Sedělo mi to víc. Zápasení jsem bral jako pohodu a tlak jsem si vůbec nepřipouštěl. Tohle se změnilo určitě. Jak se o tom bavíme, říkám si, jestli se k tomu nevrátím, abych do klece chodil víc v klidu. (usmívá se) MMA dělám, protože ho miluju. Je moje největší vášeň a nedovedu si bez něj představit žít. Když zrovna nemám trénink, přijde mi ten den prázdný a bezvýznamný.“
Nesvazuje vás to? Občas jste přece nemocný nebo zraněný, a tak trénovat zkrátka nemůžete.
„Takové dny jsou pro mě špatný. Vůbec nevím, co se sebou. Zapnu si videohry nebo vysílám živě pro fanoušky. To mě ale nenaplňuje.“
Řekl jste, že se pořád cítíte na osmnáct. Myslíte, že vás může změnit milník, jakým je zisk titulu?
„Ano, v to doufám. Po titulu prahnu. Ruku na srdce, ani ve snu se mi nezdálo, že bych něčeho takového mohl dosáhnout. Každý mladík vyhraje pár amatérských mistrovství republiky a myslí, že bude UFC šampion. Na papíře je ten plán hezký, pak ale zjistí, o čem ten sport skutečně je, a sen pak shoří na prach. V naprosté většině případů se sny rozejdou s realitou.“
Kdy shořely sny vám?
„To bychom tady byli do zítra. (směje se) Při každé prohře, při vážných zraněních… Věřím ale, že všechno zlé je pro něco dobré. Kdybych párkrát neprohrál, nebo se dřív dostal do zámoří, třeba bych vůbec nezačal točit na YouTube.“