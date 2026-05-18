Za 17 sekund téměř 50 milionů. Legendární bojovnice shrábla balík a vrátila se do důchodu
Přišla, viděla a zvítězila. Průkopnice ženského MMA Ronda Rouseyová při návratu do klece po deseti letech přesně splnila plán. Nakrátko oživila kariéru, aby soubojem s o pět let starší Ginou Caranovou opanovala historicky první MMA turnaj živě vysílaný na Netflixu. Soupeřku rychle hodila na zem a finišovala pákou na ruku za pouhých sedmnáct sekund, načež znovu oznámila konec kariéry. Do důchodu si bere štědrou výplatu čítající v přepočtu 46 milionů korun.
Bronzová olympionička, první šampionka UFC, hollywoodská herečka a nyní i tvář premiérového turnaje MMA na nejsledovanější vysílací platformě na světě. Ronda Rouseyová znovu podtrhla své tučně napsané jméno v historii bojových sportů. Někdejší hvězdná judistka si opět nasadila rukavice a při dalším milníku se zhostila hlavní role.
Ještě dlouho před turnajem často vystupovala v médiích a opakovaně na něj lákala. Zároveň si nebrala servítky při komentování UFC, čímž postupně rozdmýchávala rivalitu mezi organizacemi. Devětatřicetileté bojovnici se podařilo nejen přitáhnout diváky, ale část z nich přesvědčit, že stáj MVP může být vyrovnaným soupeřem hlavní MMA značky.
V zápase suverénně přejela Caranovou za pouhých sedmnáct sekund. Hned v úvodu zachytila kop a soupeřku hodila na zem, kde si bleskově prosadila páku na loket, s níž dominovala během šampionské éry v minulé dekádě. „Takhle jsem to chtěla - rychle, ale zároveň ne tak, abych ji zranila. Byla to ukázka krásného bojového umění,“ zářila. „V publiku seděli manžel a dítě. Nechtěla jsem, aby museli sledovat dlouhou bitvu. Už takhle to se mnou měli za poslední měsíce těžké.“
Radost z expresní výhry však legendární bojovnici neomámila natolik, aby slíbila další pokračování. „Kariéru jsem nemohla ukončit lépe. Chci mít ještě další děti,“ usmála se. Když odcházela do důchodu posledně, měla za sebou dvě porážky K. O. Teď konečně může dát profesionálnímu sportu sbohem s pocitem zadostiučinění. Na rozloučenou navíc dostala i velmi příjemný balík peněz.
Štěstím na konci večera překypoval také Jake Paul, boxer a promotér stáje MVP. „Rozhodně na Netflixu uvidíte MMA znovu! Tohle je nejsledovanější turnaj v historii, a to jen díky těmto ženám, Francisovi (Ngannouovi), Nateu Diazovi a Mikeovi Perrymu,“ děkoval hlavním hvězdám akce. Načež si troufale rýpl do šéfa UFC: „Dano White, připrav se. My to teď přebíráme.“