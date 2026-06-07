Clash 16: Cvernovo K.O. za 10 sekund, Mikulášek bere titul, příště v Ústí s Feninem
Titulový zápas na Clash 16 v Ostravě ovládl Václav Mikulášek, který si poradil s Karlosem Bendou. Při svém debutu v organizaci uspěl kickboxer Václav Sivák. Tadeáš Růžička se po dvouleté pauze vrátil do klece vítězně. Mezi nejlepší souboje patřila ženská konfrontace: Hana Gelnárová v ostré řežbě předčila profesionální boxerku Lucii Sedláčkovou. Galavečer jsme sledovali ONLINE na iSport.cz.
Benda dosud v Clashi vítězil, dostával však za potravu vesměs „slabé“ soupeře, až si ho vyhlédl Václav Mikulášek, veterán Oktagonu, který zápasil i s Karlosem Vémolou.
Proti Bendovi mu hrála do karet rovněž pravidla, šlo se totiž podle regulí MMA, což je jeho hlavní disciplína. Benda se navíc neschyluje k záludnostem, jako když se v únoru Mikuláškovi zakousl do ucha Pali Hari. Přes dobrý úvod a trochu boxu se však ocitl na zemi, kde ho favorizovaný protivník dlouho mučil. Trápení předčasně ukončil sudí.
Uspěl také Václav Sivák, profesionální kickboxer se díky „povinné“ výhře nad „Tysonem“ Škopem může stát nejdražším bojovníkem v historii Clashe. Ani tentokrát nechyběla prvotřídní výstřednost, když Kluk s kamením se sedmi kamarády neúspěšně vyrukoval na Tomáše Podhorného s Vojtěchem Vrbou. Příští galavečer Clash 17 se uskuteční 24. října premiérově v Ústí nad Labem.
Zprávy ze dne 7. června 2026
Karlos Benda poprvé od Clash 2 prohrává. Z Mikuláška se stala bestie, Benda se ocitl jako zvíře zahnané do kouta a ještě celé od krve. Mikulášek byl ve svém módu, po úderu od Bendovy nohy do rozkroku se ovšem nechal trochu vykolejit a sudí ho několikrát napomenul. Po chvilce však Bendu jednoznačně ukončil. Benda celý od krve, až na samotný úvod ztrácel a rozhodčí zápas předčasně zastavil. Prvním profi šampionem v organizaci se stal Mikulášek. Benda v pozdějším rozhovoru uznal Mikuláškovy kvality a prozradil, že na další akci bude čelit hned pěti soupeřům.
Vítěz: Václav „Baba Jaga“ Mikulášek, 1. kolo, TKO
K hlavnímu zápasu nastupují Václav „Baba Jaga“ Mikulášek a Karlos Benda.
Zprávy ze dne 6. června 2026
To však nepřijde, po čtvrtém kole slaví na body Václav Sivák. Asi zaslouženě. „S Pepou se nejde bít, to je zbytečné,“ překvapil v rozhovoru Sivák a ocenil atmosféru v hale. „Byl jsem v KSW, kde bylo 30 tisíc lidí, ale nebyl tam takový hukot jako tady,“ pokračoval. Zároveň Škop prozatím odmítá výzvu od „Mawara“. Přestože se Sivák v relevantních profi organizacích, v nichž působil, nevyvaroval různých excesů, v Clashi proběhl jeho duel paradoxně naprosto v klidu.
Vítěz: Václav Sivák
Rvačka graduje, Sivák přesněji trefuje, má tvrdší rány, ale Škop stále drží. Možná se skutečně dočkáme pátého extra kola. To nastane po vyhlášení výsledku s koncem čtvrtého kola a v případě remízy. Kdykoli ovšem může přijít K.O.
Vyrovnané bylo i druhé kolo, bodově možná spíš pro Siváka. Přestřelka nekončí.
První kolo bylo slušnou řežbou a hodně vyrovnanou. Kvalita zápasů se zlepšuje. Postrádali jsme víc úderů na spodek, pokračujeme do druhé rundy.
Chystají se Josef „Tyson“ Škop a Václav Sivák. Ostravský profesionální kickboxer je v Clashi poprvé. V malých MMA rukavicích to bude pro Siváka novinka a možná nevýhoda. Vypsaná jsou čtyři kola, případné extra páté rozhodující pro případ bodové shody.
Tvrdé KO za 10 vteřin! Alex Cverna jedinou bombou do hlavy poslal Polláka do bezvědomí. Do klece přišli zdravotníci a přivedli ho zpátky k vědomí. Teď už je zpátky a bude v pořádku. Nejrychlejší zápas večera! Cverminátor nyní vyzývá Dirdu, ten přijímá, takže se oba střetnou 24. října v Ústí.
Vítěz: Alex Cverna, 1. kolo, KO
Na plac se chystají Alex „Cverminator“ Cverna a Tomáš „Tommy Polly“ Pollák.
Gelnárová uškrtila ve 2. kole Sedláčkovou! Aréna bouří, Gelnárová vítězí v rodné Ostravě. Rozhodně zatím nejlepší zápas večera! Ostrá přestřelka a titulový mač s prakticky profesionálními parametry.
Vítěz: Gelnárová, 2. kolo, submise (RNC)
Nejbrutálnější zápas předvedly ženy! Komentátoři šílí, chytlo se publikum. Hanka Gelnárová i Lucie Sedláčková vypadají, že jsou ve velké formě. Sedláčková jako profesionální a zkušená boxerka (mistryně světa i Evropy) měla převahu v postoji a rozdávala tvrdé zadní, Gelnárové se naopak několikrát povedlo ostré koleno a dlouho držela soupeřku v gilotině. Zdálo se, že první kolo by bodově mohla díky submisi získat.
To je comeback! Tadeáš „Mawar“ Růžička smázl Filipa Roubíčka po necelých dvou minutách. Roubíček byl třikrát počítán a bylo otázkou času, kdy odpadne. Po tvrdé zadní padl poduhé k zemi, sice se ještě zvedl, ale vzápětí skončil na zemi znovu a byl konec. To byl Mawarův uragán, vrátil se do akce po dvou letech, mezitím byl ve vězení. Růžička si říká o „Tysona Škopa“ a pak o Václava Siváka. V Ústí nad Labem možná tedy nejprve dojde na jeho střet se Škopem.
Vítěz: Tadeáš „Mawar“ Růžička, 1. kolo, TKO
V závěru prvního kola Petr „Maniac Cop“ Reif udolal Marka „Datla“ Valáška, který vzal zápas na poslední chvíli místo Leo Beránka a jehož žebra mohou být klidně i zlomená. Reif začal takedownem a pak Datlovy žebra pořádně zmasíroval. Ten se sice snažil dostat na nohy, jenže v krizové situace se ze sevření nedostal a po sérii dalších tvrdých úderů sudí zápas ukončil.
Vítěz: Petr „Maniac Cop“ Reif, 1. kolo, TKO
Poprvé v Česku došlo na bitku 2 vs. 8 a nic šílenějšího už dneska neuvidíte. Tohle tsunami trvalo jen pár vteřin, Tomáš Podhorný a Vojtěch Vrba sesekali osmičlený tým Kluka s kamením. Standa Lukeš si dovolil uštědřit pár hlaviček Vrbovi, ten ovšem jinak s Podhorným drtili jednoho po druhém a osmička (ne)vyvolených se ke všemu začala prát mezi sebou (Kluk s kamením pravým direktem knokautoval svého spoluhráče), další dokonce odešli z klece. Hranice bizáru byly opět překonány.
Vítěz: Tomáš Podhorný, Vojtěch Vrba, 1. kolo, TKO
Po sérii podivných soubojů došlo na sportovně solidní zápas v boxu v malých rukavicích. Zkušený boxer Vladimír Řezníček předčil 50letého Dirdu, který se hůř pohyboval a věk tentokrát mluvil proti němu. Na památku si odnesl pár krvavých šrámů a pochroumané koleno.
Vítěz: Vláďa Řezníček, TKO, 1. kolo
Daniel Holomek měl proti „Nespokojenému občanovi“ znatelný váhový deficit. Po snaze o box Holomkovi došla energie a vyčerpaný nemohl pokračovat. Pro „Nespokojenéo občana“ šlo o snadnou práci, následně vyzval Playstation Princess a přišla debata o tom, jestli se cítí být mužem nebo ženou. Prý je žena, takže k souboji může dojít.
Vítěz: „Nespokojený občan“, TKO, 1. kolo
Le Sy oznámil další zápas pro Ústí 24. října. Martina Kociána vyzve bývalý fotbalista Martin Fenin! Půjde o derby, někdejší hvězda hudební kapely Lunetic Kocián pochází z Mostu, Fenin je zase legendou teplického fotbalu. Severní Čechy sobě! A bude asi plno, promotér Le Sy prozradil, že za necelou hodinu prodeje je polovina vstupenek do ústecké arény prodána.
Po 2:20 minutách Playstation Princess ukončila Karolínu Kovalovou. Tohle byla jasná záležitost, debutující Kovalová padla hned na zem a sice se jí dařilo trápení prodlužovat, po salvě ran do ležící bojovnice sudí zápas ukončil. Kovalová se proslavila ležením na policejním autě, za což byla bizarně odsouzená, každopádně v součtu s jiným odsouzením za krádež má zamířit do vězení. „Počkám na ní až vyjde z lochu,“ řekla Playstation Princess a nabídla fanouškům QR kód svého účtu na Onlyfans, to snad ani nemuselo být. Ale proti gustu...
Vítěz: Playstation Princess, 1. kolo, TKO
Polský kulturista a bojovník Natan Marcoń se dostal do klece, kde napadl Krále Pabla a křičel opravdu nahlas. Sice jsme v Ostravě, ale těžko říct, jestli tamní publikum podle nulového ohlasu Marcońově polštině rozumělo. Každopádně najednou z toho vyšla domluva mezi Kotlárem a influencerem v insolvenci Markem „Datlem“ Valáškem. Příště v Ústí nad Labem dojde právě na tenhle fight.
Za 39 sekund Kotlár Security zničil Krále Pabla! Jaroslav Kotlár pomstil svou manželku, to byla demolice, jako kdybychom se ocitli v temných ulicích ostravského Přívozu. Kotlár se vrhl na Pabla a salvou bomb mu nedal pražádnou šancim - tuhle přítrž musel předčasně ukončit rozhodčí!
Vítěz: Jarda Kotlár Security, 1. kolo, TKO
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