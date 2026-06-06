Clash ONLINE: Cvernovo K.O. za 10 sekund! Ženská bitka, příště v Ústí Kocián vs. Fenin
Clash se po roce vrací do Ostravy. Na galavečeru „Evil“ s pořadovým číslem 16, se v hlavním titulovém zápase představí už rutinéři této bizarní organizace bojových sportů - bývalý kulturista Karlos Benda a někdejší zápasník Oktagonu Václav Mikulášek. Kromě influencerů a sportovních amatérů se ukážou i zkušení sportovci. Český kickboxer Václav Sivák je mistrem světa ve velterové váze a nyní vyzve v rámci boxu v malých rukavicích Tysona Škopa. Juniorský mistr světa v muaythai a vítěz projektu Oktagon Underground Tadeáš Růžička si pošramotil kariéru pobytem ve vězení, nyní se postaví Filipu Roubíčkovi. Největší podivností v sobotu bude bitva „2 vs. 8“ v thaiboxu. Sledujte ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 6. června 2026
Chystají se Josef „Tyson“ Škop a Václav Sivák, ostravský profesionální kickboxer je v Clashi poprvé. V malých MMA rukavicích to bude pro Siváka novinka a možná nevýhoda.
Tvrdé KO za 10 vteřin! Alex Cverna jedinou bombou do hlavy poslal Polláka do bezvědomí. Do klece přišli zdravotníci a přivedli ho zpátky k vědomí. Teď už je zpátky a bude v pořádku. Nejrychlejší zápas večera! Cverminátor nyní vyzývá Dirdu, ten přijímá, takže se oba střetnou 24. října v Ústí.
Vítěz: Alex Cverna, 1. kolo, KO
Na plac se chystají Alex „Cverminator“ Cverna a Tomáš „Tommy Polly“ Pollák.
Gelnárová uškrtila ve 2. kole Sedláčkovou! Aréna bouří, Gelnárová vítězí v rodné Ostravě. Rozhodně zatím nejlepší zápas večera! Ostrá přestřelka a titulový mač s prakticky profesionálními parametry.
Vítěz: Gelnárová, 2. kolo, submise (RNC)
Nejbrutálnější zápas předvedly ženy! Komentátoři šílí, chytlo se publikum. Hanka Gelnárová i Lucie Sedláčková vypadají, že jsou ve velké formě. Sedláčková jako profesionální a zkušená boxerka (mistryně světa i Evropy) měla převahu v postoji a rozdávala tvrdé zadní, Gelnárové se naopak několikrát povedlo ostré koleno a dlouho držela soupeřku v gilotině. Zdálo se, že první kolo by bodově mohla díky submisi získat.
To je comeback! Tadeáš „Mawar“ Růžička smázl Filipa Roubíčka po necelých dvou minutách. Roubíček byl třikrát počítán a bylo otázkou času, kdy odpadne. Po tvrdé zadní padl poduhé k zemi, sice se ještě zvedl, ale vzápětí skončil na zemi znovu a byl konec. To byl Mawarův uragán, vrátil se do akce po dvou letech, mezitím byl ve vězení. Růžička si říká o „Tysona Škopa“ a pak o Václava Siváka. V Ústí nad Labem možná tedy nejprve dojde na jeho střet se Škopem.
Vítěz: Tadeáš „Mawar“ Růžička, 1. kolo, TKO
V závěru prvního kola Petr „Maniac Cop“ Reif udolal Marka „Datla“ Valáška, který vzal zápas na poslední chvíli místo Leo Beránka a jehož žebra mohou být klidně i zlomená. Reif začal takedownem a pak Datlovy žebra pořádně zmasíroval. Ten se sice snažil dostat na nohy, jenže v krizové situace se ze sevření nedostal a po sérii dalších tvrdých úderů sudí zápas ukončil.
Vítěz: Petr „Maniac Cop“ Reif, 1. kolo, TKO
Poprvé v Česku došlo na bitku 2 vs. 8 a nic šílenějšího už dneska neuvidíte. Tohle tsunami trvalo jen pár vteřin, Tomáš Podhorný a Vojtěch Vrba sesekali osmičlený tým Kluka s kamením. Standa Lukeš si dovolil uštědřit pár hlaviček Vrbovi, ten ovšem jinak s Podhorným drtili jednoho po druhém a osmička (ne)vyvolených se ke všemu začala prát mezi sebou (Kluk s kamením pravým direktem knokautoval svého spoluhráče), další dokonce odešli z klece. Hranice bizáru byly opět překonány.
Vítěz: Tomáš Podhorný, Vojtěch Vrba, 1. kolo, TKO
Po sérii podivných soubojů došlo na sportovně solidní zápas v boxu v malých rukavicích. Zkušený boxer Vladimír Řezníček předčil 50letého Dirdu, který se hůř pohyboval a věk tentokrát mluvil proti němu. Na památku si odnesl pár krvavých šrámů a pochroumané koleno.
Vítěz: Vláďa Řezníček, TKO, 1. kolo
Daniel Holomek měl proti „Nespokojenému občanovi“ znatelný váhový deficit. Po snaze o box Holomkovi došla energie a vyčerpaný nemohl pokračovat. Pro „Nespokojenéo občana“ šlo o snadnou práci, následně vyzval Playstation Princess a přišla debata o tom, jestli se cítí být mužem nebo ženou. Prý je žena, takže k souboji může dojít.
Vítěz: „Nespokojený občan“, TKO, 1. kolo
Le Sy oznámil další zápas pro Ústí 24. října. Martina Kociána vyzve bývalý fotbalista Martin Fenin! Půjde o derby, někdejší hvězda hudební kapely Lunetic Kocián pochází z Mostu, Fenin je zase legendou teplického fotbalu. Severní Čechy sobě! A bude asi plno, promotér Le Sy prozradil, že za necelou hodinu prodeje je polovina vstupenek do ústecké arény prodána.
Po 2:20 minutách Playstation Princess ukončila Karolínu Kovalovou. Tohle byla jasná záležitost, debutující Kovalová padla hned na zem a sice se jí dařilo trápení prodlužovat, po salvě ran do ležící bojovnice sudí zápas ukončil. Kovalová se proslavila ležením na policejním autě, za což byla bizarně odsouzená, každopádně v součtu s jiným odsouzením za krádež má zamířit do vězení. „Počkám na ní až vyjde z lochu,“ řekla Playstation Princess a nabídla fanouškům QR kód svého účtu na Onlyfans, to snad ani nemuselo být. Ale proti gustu...
Vítěz: Playstation Princess, 1. kolo, TKO
Polský kulturista a bojovník Natan Marcoń se dostal do klece, kde napadl Krále Pabla a křičel opravdu nahlas. Sice jsme v Ostravě, ale těžko říct, jestli tamní publikum podle nulového ohlasu Marcońově polštině rozumělo. Každopádně najednou z toho vyšla domluva mezi Kotlárem a influencerem v insolvenci Markem „Datlem“ Valáškem. Příště v Ústí nad Labem dojde právě na tenhle fight.
Za 39 sekund Kotlár Security zničil Krále Pabla! Jaroslav Kotlár pomstil svou manželku, to byla demolice, jako kdybychom se ocitli v temných ulicích ostravského Přívozu. Kotlár se vrhl na Pabla a salvou bomb mu nedal pražádnou šancim - tuhle přítrž musel předčasně ukončit rozhodčí!
Vítěz: Jarda Kotlár Security, 1. kolo, TKO
Promotér Le Sy oznamuje datum příštího galavečeru Clash 17. Bude na programu 24. října na Zimním stadionu v Ústí nad Labem!
Matyáš Lamacz debutuje vítězstvím nad Kevinem Duždou v derby Ostraváků, v čase 0:45 druhého kola uškrtil soupeře gilotinou. „Nemohl jsem dýchat, z posledních sil jsem se dočkal do druhého kola,“ odfrkl si Lamacz. Dužda se dostal do potyčky s dvěma vetřelci, kteří vešli do klece a promotér Le Sy prozrazuje, že by příště Dužda mohl jít do zápasu proti Maxu Plachetkovi.
Vítěz: Matyáš Lamacz, 2. kolo, gilotina
Druhý předzápas byl ztělesněním zklamání. V prvním kole víězí Erik Karvai, kerý snadno porazil Dominika Halušku. Brzy bylo hotovo, Haluška nejdřív musí zajít do fitka a dostat se trochu do formy, aby se vůbec dokázal se svojí nadváhou v kleci pohybovat a něco předvést. Tohle byla slabota. Připomeňme, že oba jsou také herci, kteří se představili v Bastardech od Tomáše Magnuska, jenž tenhle „fight“ komentoval ve studiu.
Vítěz: Erik Karvai, 1. kolo, TKO
Jde rovněž o první galavečer bez tragicky zesnulé influencerky a v rámci Clashe stěžejní bojovnice Míny, jež prokazovala talent na bojové sporty a patřila k tomu nejlepšímu, co organizace nabízela.
Hned na úvod slušná řežba, která nabídla celé tři kola, o vítězi proto museli rozhodnout rozhodčí. Borci se vůbec nešetřili, úvodní dvě kola byla poměrně vyrovnaná. Komentátoři přenosu připomínají, že Kukisman celý týden před galavečerem propařil a ještě včera vyrazil do víru ostravského velkoměsta. Nutno říct, že v samotném duelu vypadal dobře a na body vyhrál! V Clashi zůstává neporažený.
Vítěz: Kukisman, na body
Kukisman to schytal už do rozkroku, pak mu soupeř poškrábal oko. Erik Máša je naopak od krve, oba borci se do toho pustili s vervou.
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