Clash ONLINE: Kotlár zničil Krále Pabla, příště Kocián proti fotbalistovi Feninovi!
Clash se po roce vrací do Ostravy. Na galavečeru „Evil“ s pořadovým číslem 16, se v hlavním titulovém zápase představí už rutinéři této bizarní organizace bojových sportů - bývalý kulturista Karlos Benda a někdejší zápasník Oktagonu Václav Mikulášek. Kromě influencerů a sportovních amatérů se ukážou i zkušení sportovci. Český kickboxer Václav Sivák je mistrem světa ve velterové váze a nyní vyzve v rámci boxu v malých rukavicích Tysona Škopa. Juniorský mistr světa v muaythai a vítěz projektu Oktagon Underground Tadeáš Růžička si pošramotil kariéru pobytem ve vězení, nyní se postaví Filipu Roubíčkovi. Největší podivností v sobotu bude bitva „2 vs. 8“ v thaiboxu. Sledujte ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 6. června 2026
Po sérii podivných soubojů došlo na sportovně solidní zápas v boxu v malých rukavicích. Zkušený boxer Vladimír Řezníček předčil 50letého Dirdu, který se hůř pohyboval a věk tentokrát mluvil proti němu. Na památku si odnesl pár krvavých šrámů a pochroumané koleno.
Vítěz: Vláďa Řezníček, TKO, 1. kolo
Daniel Holomek měl proti „Nespokojenému občanovi“ znatelný váhový deficit. Po snaze o box Holomkovi došla energie a vyčerpaný nemohl pokračovat. Pro „Nespokojenéo občana“ šlo o snadnou práci, následně vyzval Playstation Princess a přišla debata o tom, jestli se cítí být mužem nebo ženou. Prý je žena, takže k souboji může dojít.
Vítěz: „Nespokojený občan“, TKO, 1. kolo
Le Sy oznámil další zápas pro Ústí 24. října. Martina Kociána vyzve bývalý fotbalista Martin Fenin! Půjde o derby, někdejší hvězda hudební kapely Lunetic Kocián pochází z Mostu, Fenin je zase legendou teplického fotbalu. Severní Čechy sobě! A bude asi plno, promotér Le Sy prozradil, že za necelou hodinu prodeje je polovina vstupenek do ústecké arény prodána.
Po 2:20 minutách Playstation Princess ukončila Karolínu Kovalovou. Tohle byla jasná záležitost, debutující Kovalová padla hned na zem a sice se jí dařilo trápení prodlužovat, po salvě ran do ležící bojovnice sudí zápas ukončil. Kovalová se proslavila ležením na policejním autě, za což byla bizarně odsouzená, každopádně v součtu s jiným odsouzením za krádež má zamířit do vězení. „Počkám na ní až vyjde z lochu,“ řekla Playstation Princess a nabídla fanouškům QR kód svého účtu na Onlyfans, to snad ani nemuselo být. Ale proti gustu...
Vítěz: Playstation Princess, 1. kolo, TKO
Polský kulturista a bojovník Natan Marcoń se dostal do klece, kde napadl Krále Pabla a křičel opravdu nahlas. Sice jsme v Ostravě, ale těžko říct, jestli tamní publikum podle nulového ohlasu Marcońově polštině rozumělo. Každopádně najednou z toho vyšla domluva mezi Kotlárem a influencerem v insolvenci Markem „Datlem“ Valáškem. Příště v Ústí nad Labem dojde právě na tenhle fight.
Za 39 sekund Kotlár Security zničil Krále Pabla! Jaroslav Kotlár pomstil svou manželku, to byla demolice, jako kdybychom se ocitli v temných ulicích ostravského Přívozu. Kotlár se vrhl na Pabla a salvou bomb mu nedal pražádnou šancim - tuhle přítrž musel předčasně ukončit rozhodčí!
Vítěz: Jarda Kotlár Security, 1. kolo, TKO
Promotér Le Sy oznamuje datum příštího galavečeru Clash 17. Bude na programu 24. října na Zimním stadionu v Ústí nad Labem!
Matyáš Lamacz debutuje vítězstvím nad Kevinem Duždou v derby Ostraváků, v čase 0:45 druhého kola uškrtil soupeře gilotinou. „Nemohl jsem dýchat, z posledních sil jsem se dočkal do druhého kola,“ odfrkl si Lamacz. Dužda se dostal do potyčky s dvěma vetřelci, kteří vešli do klece a promotér Le Sy prozrazuje, že by příště Dužda mohl jít do zápasu proti Maxu Plachetkovi.
Vítěz: Matyáš Lamacz, 2. kolo, gilotina
Druhý předzápas byl ztělesněním zklamání. V prvním kole víězí Erik Karvai, kerý snadno porazil Dominika Halušku. Brzy bylo hotovo, Haluška nejdřív musí zajít do fitka a dostat se trochu do formy, aby se vůbec dokázal se svojí nadváhou v kleci pohybovat a něco předvést. Tohle byla slabota. Připomeňme, že oba jsou také herci, kteří se představili v Bastardech od Tomáše Magnuska, jenž tenhle „fight“ komentoval ve studiu.
Vítěz: Erik Karvai, 1. kolo, TKO
Jde rovněž o první galavečer bez tragicky zesnulé influencerky a v rámci Clashe stěžejní bojovnice Míny, jež prokazovala talent na bojové sporty a patřila k tomu nejlepšímu, co organizace nabízela.
Hned na úvod slušná řežba, která nabídla celé tři kola, o vítězi proto museli rozhodnout rozhodčí. Borci se vůbec nešetřili, úvodní dvě kola byla poměrně vyrovnaná. Komentátoři přenosu připomínají, že Kukisman celý týden před galavečerem propařil a ještě včera vyrazil do víru ostravského velkoměsta. Nutno říct, že v samotném duelu vypadal dobře a na body vyhrál! V Clashi zůstává neporažený.
Vítěz: Kukisman, na body
Kukisman to schytal už do rozkroku, pak mu soupeř poškrábal oko. Erik Máša je naopak od krve, oba borci se do toho pustili s vervou.
Jdeme na to! Je 19:25 a galavečer Clash 16 v ostravské hokejové aréně startuje prvním předzápasem. Kukisman vs. Erik Máša bez rukavic, už na samotný začátek akce je hala prakticky zaplněná do posledního místa.
Clash 16: Program, hlavní karta, zápasy
Zápas
Kategorie
Karlos Benda vs. Václav Mikulášek
MMA
Václav Sivák vs. Josef "Tyson" Škop
Cage Box
Alexander Cverna vs. Tomáš Polák
Cage Box
Hanka "Krutohanka" Gellnarová vs. Lucie Sedláčková
MMA
Tadeáš Růžička vs. Filip Roubíček
|K1
Petr "Maniac Cop" Reif vs. Marek "Datel" Valášek
Cage Box
Tomáš Podhrorný + Vojtěch Vrba vs. Kluk s kamením + 7 bojovníků
MMA 2 vs. 8
František "Fero" Dirda vs. Vladimíř Řezníček
MMA
Nespokojený občan vs. Daniel Holomek
Cage Box
Gabriela "Playstation Princess" Žaludová vs. Karolína Kavalová
MMA
Lukáš "Král Pablo" Bartoš vs. Jaroslav "Kotlár Security" Kotlár
MMA
Free Fights
Kevin Dužda vs. Matyáš Lamacz
MMA
Erik Karvai vs. Dominik Haluška
K1
Ladislav Gal vs. Erik Máša
Thai box Bareknuckle
Připomeňte si předchozí turnaje Clash of the Stars/Clash
- Clash of the Stars 1: Kromě influencerů do klece nakráčeli i kontroverzní kulturista Filip Grznár či pornoherečka Silviia Dellai. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 2: Po zápase kontroverzního kulturisty Filipa Grznára došlo na napadení, které bylo vlastně jen upoutávkou na jeho příští souboj. A v jedné z dívčích bitek došlo k nechtěnému uvolnění... ňadra. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 3: V kleci se prali oblíbenci ze sociálních sítí, a bylo prakticky jedno jak. Diváci si zkrátka přišli úžit show, a to naplno. Bylo slyšet výkřiky jako „Tlustý prase!“ nebo „Buzeranti!“ Nadávek ale padalo mnohem víc. Tahle zábava zkrátka není pro každého. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 4: Do klece proti sobě nastupovali i lidé, které nelze označovat za bojovníky, jejich klání však většinou bavila zaplněné tribuny nejvíc. Souboje, které se přibližovaly profesionálním výkonům tak hlasitou odezvu nevyvolávaly. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 5: Očekávaný střet kickboxera Tadeáše Růžičky s jednou z nejvíce nenáviděných „osobností“ sociálních sítí Tadeášem Veselým skončil vyhozeným ramenem „Gangstaboye“. Došlo ale i na zápas „naslepo“ či střet liliputů... Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 6: Turnaj ovládnul nový šampion Filip Grznár. Ten porazil Lukáše Tůmu a získal pás polotěžké váhy. V sobotu v pražském O2 universum fanoušci buráceli, z extrémů nejvíce poutal zápas Karlose Bendy proti třem Romům, kteří všichni padli hned v prvních kolech. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 7: Na galavečeru se představil Jaromír Soukup, tehdejší šéf televize Barrandov, který vyhrál po diskvalifikaci youtubera Aleše Bejra, který ho několikrát nedovoleně hlavičkoval. Premiérovou výhru slavil v organizaci i Václav Mikulášek. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 8: Tentokrát se turnaj premiérově přesunul do Ostravy. Šampionský pás obhájil Tomáš Križan, přezdívaný Dynamo, když se zranil jeho soupeř Filip Grznár. V kleci se znovu ukázal bývalý profesionální bojovník Václav „Baba Jaga“ Mikulášek, ale senzačně prohrál. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 9: Hlavním tahákem večera byl boxerský duel, který opanoval řeporyjský starosta Pavel Novotný. Jeho soupeř, herec Zdeněk Godla, nenašel síly a vzdal se před začátkem druhého kola. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 10: Turnaj v Brně završil boxerský souboj někdejšího kulturisty Karlose Bendy s kontroverzním bijcem Patrikem „Žralokem“ Hüblerem. Prvně jmenovaný porazil bojovníka zaskakujícího za zraněného Jaromíra Soukupa. Podle promotéra Tomáše Le Syho mělo jít o poslední akci série turnajů pod úspěšnou značkou, ale v průběhu večera boss oznámil, že v březnu bude pokračovat pod zkráceným názvem Clash a s novým logem. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 11: MMA Organizace Clash novou éru. Pod zkráceným názvem se vrátila do Sportovní haly Fortuna v pražských Holešovicích. Jedním z hlavních taháků byl duel mezi Sámerem Issou a Martinem Kociánem, ve kterém slavil účastník Superstar 2004. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 12: Pro první zahraniční zastávku si organizace Clash vybrala Slovensko. Jedním z vrcholů akce s podtitulem „Revenge“ byl i souboj zkrachovalého televizního magnáta Jaromíra Soukupa s influencerem v exekuci Markem „Datlem“ Valáškem. Český podnikatel schytal ve třetím kole tvrdé K.O. a prohrál. Hlavní duel večera ovládl Karlos Benda proti Jaroslavu Kotlárovi za necelé dvě minuty. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 13: Hlavní zápas galavečeru Clash 13 v Pardubicích obstaral souboj starých známých z vězení Lea Beránka s Kotlárem Security. O pozici šéfa nápravného zařízení se šli pobít do klece. Rapper ovšem selhal v roli favorita a dočkal se diskvalifikace.. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 14: Akci Last Man Standing ve Sportovní hale v pražských Holešovicích korunovalo vítězství Karlose Bendy v boxerském zápase s influencerem Jakubem Enžlem. Po návratu z vězení se představil také bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný, který skončil už po 1. kole, když mu kulturista Antonín Holan zasadil řadu tvrdých ran do hlavy. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 15: Turnaj plnohodnotně podtitul Bloody Valentines. S krvavými šrámy totiž skončili Alex Cverna i Václav Mikulášek. Cverna ovšem s Michalem Kotalíkem získal milion korun za vítězství v souboji 2 na 2. René Blahovský se stal čerstvým šampionem polotěžké divize poté, co uspal kulturistu Filipa Grznára. Hlavní zápas dopadl diskvalifikací. Pali Hari pokousal Babu Jagu, což mu paradoxně předem sliboval. Více čtěte ZDE>>>