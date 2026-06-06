Clash ONLINE: v hlavním zápase Benda proti Mikuláškovi. V akci Sivák i thaibox 2 vs. 8
Clash se po roce vrací do Ostravy. Na galavečeru „Evil“ s pořadovým číslem 16, se v hlavním titulovém zápase představí už rutinéři této bizarní organizace bojových sportů - bývalý kulturista Karlos Benda a někdejší zápasník Oktagonu Václav Mikulášek. Kromě influencerů a sportovních amatérů se ukážou i zkušení sportovci. Český kickboxer Václav Sivák je mistrem světa ve velterové váze a nyní vyzve v rámci boxu v malých rukavicích Tysona Škopa. Juniorský mistr světa v muaythai a vítěz projektu Oktagon Underground Tadeáš Růžička si pošramotil kariéru pobytem ve vězení, nyní se postaví Filipu Roubíčkovi. Největší podivností v sobotu bude bitva „2 vs. 8“ v thaiboxu. Sledujte ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 6. června 2026
Clash 16: Program, hlavní karta, zápasy
Zápas
Kategorie
Karlos Benda vs. Václav Mikulášek
MMA
Václav Sivák vs. Josef "Tyson" Škop
Cage Box
Alexander Cverna vs. Tomáš Polák
Cage Box
Hanka "Krutohanka" Gellnarová vs. Lucie Sedláčková
MMA
Tadeáš Růžička vs. Filip Roubíček
|K1
Petr "Maniac Cop" Reif vs. Marek "Datel" Valášek
Cage Box
Tomáš Podhrorný + Vojtěch Vrba vs. Kluk s kamením + 7 bojovníků
MMA 2 vs. 8
František "Fero" Dirda vs. Vladimíř Řezníček
MMA
Nespokojený občan vs. Daniel Holomek
Cage Box
Gabriela "Playstation Princess" Žaludová vs. Karolína Kavalová
MMA
Lukáš "Král Pablo" Bartoš vs. Jaroslav "Kotlár Security" Kotlár
MMA
Free Fights
Kevin Dužda vs. Matyáš Lamacz
MMA
Erik Karvai vs. Dominik Haluška
K1
Ladislav Gal vs. Erik Máša
Thai box Bareknuckle
Připomeňte si předchozí turnaje Clash of the Stars/Clash
- Clash of the Stars 1: Kromě influencerů do klece nakráčeli i kontroverzní kulturista Filip Grznár či pornoherečka Silviia Dellai. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 2: Po zápase kontroverzního kulturisty Filipa Grznára došlo na napadení, které bylo vlastně jen upoutávkou na jeho příští souboj. A v jedné z dívčích bitek došlo k nechtěnému uvolnění... ňadra. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 3: V kleci se prali oblíbenci ze sociálních sítí, a bylo prakticky jedno jak. Diváci si zkrátka přišli úžit show, a to naplno. Bylo slyšet výkřiky jako „Tlustý prase!“ nebo „Buzeranti!“ Nadávek ale padalo mnohem víc. Tahle zábava zkrátka není pro každého. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 4: Do klece proti sobě nastupovali i lidé, které nelze označovat za bojovníky, jejich klání však většinou bavila zaplněné tribuny nejvíc. Souboje, které se přibližovaly profesionálním výkonům tak hlasitou odezvu nevyvolávaly. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 5: Očekávaný střet kickboxera Tadeáše Růžičky s jednou z nejvíce nenáviděných „osobností“ sociálních sítí Tadeášem Veselým skončil vyhozeným ramenem „Gangstaboye“. Došlo ale i na zápas „naslepo“ či střet liliputů... Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 6: Turnaj ovládnul nový šampion Filip Grznár. Ten porazil Lukáše Tůmu a získal pás polotěžké váhy. V sobotu v pražském O2 universum fanoušci buráceli, z extrémů nejvíce poutal zápas Karlose Bendy proti třem Romům, kteří všichni padli hned v prvních kolech. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 7: Na galavečeru se představil Jaromír Soukup, tehdejší šéf televize Barrandov, který vyhrál po diskvalifikaci youtubera Aleše Bejra, který ho několikrát nedovoleně hlavičkoval. Premiérovou výhru slavil v organizaci i Václav Mikulášek. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 8: Tentokrát se turnaj premiérově přesunul do Ostravy. Šampionský pás obhájil Tomáš Križan, přezdívaný Dynamo, když se zranil jeho soupeř Filip Grznár. V kleci se znovu ukázal bývalý profesionální bojovník Václav „Baba Jaga“ Mikulášek, ale senzačně prohrál. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 9: Hlavním tahákem večera byl boxerský duel, který opanoval řeporyjský starosta Pavel Novotný. Jeho soupeř, herec Zdeněk Godla, nenašel síly a vzdal se před začátkem druhého kola. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 10: Turnaj v Brně završil boxerský souboj někdejšího kulturisty Karlose Bendy s kontroverzním bijcem Patrikem „Žralokem“ Hüblerem. Prvně jmenovaný porazil bojovníka zaskakujícího za zraněného Jaromíra Soukupa. Podle promotéra Tomáše Le Syho mělo jít o poslední akci série turnajů pod úspěšnou značkou, ale v průběhu večera boss oznámil, že v březnu bude pokračovat pod zkráceným názvem Clash a s novým logem. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 11: MMA Organizace Clash novou éru. Pod zkráceným názvem se vrátila do Sportovní haly Fortuna v pražských Holešovicích. Jedním z hlavních taháků byl duel mezi Sámerem Issou a Martinem Kociánem, ve kterém slavil účastník Superstar 2004. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 12: Pro první zahraniční zastávku si organizace Clash vybrala Slovensko. Jedním z vrcholů akce s podtitulem „Revenge“ byl i souboj zkrachovalého televizního magnáta Jaromíra Soukupa s influencerem v exekuci Markem „Datlem“ Valáškem. Český podnikatel schytal ve třetím kole tvrdé K.O. a prohrál. Hlavní duel večera ovládl Karlos Benda proti Jaroslavu Kotlárovi za necelé dvě minuty. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 13: Hlavní zápas galavečeru Clash 13 v Pardubicích obstaral souboj starých známých z vězení Lea Beránka s Kotlárem Security. O pozici šéfa nápravného zařízení se šli pobít do klece. Rapper ovšem selhal v roli favorita a dočkal se diskvalifikace.. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 14: Akci Last Man Standing ve Sportovní hale v pražských Holešovicích korunovalo vítězství Karlose Bendy v boxerském zápase s influencerem Jakubem Enžlem. Po návratu z vězení se představil také bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný, který skončil už po 1. kole, když mu kulturista Antonín Holan zasadil řadu tvrdých ran do hlavy. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 15: Turnaj plnohodnotně podtitul Bloody Valentines. S krvavými šrámy totiž skončili Alex Cverna i Václav Mikulášek. Cverna ovšem s Michalem Kotalíkem získal milion korun za vítězství v souboji 2 na 2. René Blahovský se stal čerstvým šampionem polotěžké divize poté, co uspal kulturistu Filipa Grznára. Hlavní zápas dopadl diskvalifikací. Pali Hari pokousal Babu Jagu, což mu paradoxně předem sliboval. Více čtěte ZDE>>>