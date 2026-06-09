Další Vémolův malér: odebrali mu lvici Elsu. Nelegální chov, hrozí i trestní postih
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) odebralo z nelegálního soukromého chovu MMA zápasníka Karlose Vémoly lvici Elsu. Zvíře bude dočasně umístěno v liberecké zoo. MŽP o tom informovalo v tiskové zprávě. Vémola stejně jako u předešlé zabavené tygřice Ramby, která mu byla odebrána v roce 2023, nebyl schopen doložit zákonný původ zvířete chráněného mezinárodní úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy CITES.
Lvice má podle ministerstva kompletně odstraněny drápy na předních tlapách a je výrazně handicapovaná pro další socializaci s jinými jedinci svého druhu. Z tohoto důvodu pro ni MŽP hledá ve spolupráci s mezinárodními organizacemi co nejvhodnější zařízení, ve kterém by měla individuální přístup.
Odstranění drápů u zvířete způsobuje nevratné poškození zdraví a sociálního chování. Lvice nebude například schopná šplhat po stromech, bránit se útoku jiného zvířete nebo si označkovat své území prostřednictvím škrábání. Může být také náchylnější k některým zdravotním problémům, ke kterým patří například bolesti zad nebo potíže s udržením rovnováhy.
Umístění lvice v liberecké zoo bude dočasné. MŽP ji zvolilo proto, že tam mají dlouholeté zkušenosti s chovem šelem, a k tomu kapacitu, aby se o zvíře postarali. V minulém roce liberecká zoo poskytla péči také tygrovi ussurijskému Tajmirovi, kterého ministerstvo rovněž odebralo z nelegálního chovu.
„O zabavení lvice rozhodla Česká inspekce životního prostředí v únoru, protože chovatel nebyl schopen doložit zákonný původ zvířete. Proti rozhodnutí se majitel neodvolal, a zvíře se tak stalo majetkem státu,“ uvedl Jiří Mach z odboru druhové ochrany MŽP.
Podle Macha se chovatel takových šelem bez řádné dokumentace a povolení vystavuje nejen riziku jejich zabavení, ale i trestnímu postihu za neoprávněné nakládání s ohroženými druhy.
Účelem mezinárodní Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) je ochrana ohrožených druhů prostřednictvím regulace obchodu. Patří pod ni například nařízení, že se zvířata a rostliny chráněné touto úmluvou nesmí převážet přes hranice bez speciálního povolení.
CITES se vztahuje na více než 40.000 druhů živočichů a rostlin. Týká se nejen živých organismů, ale i jejich částí a výrobků z nich. Exemplářem CITES tak může být například kabelka z krokodýlí kůže, boty z kůže krajty, soška ze slonoviny, úlomek korálu i tradiční čínská medicína obsahující části chráněných živočichů nebo rostlin.