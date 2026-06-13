Muradov končí v Oktagonu a přechází do bizarní ligy: Dostanu víc než Vémola za Eden
Třaskavý přestup a rekordní výplata. Machmud Muradov neprodloužil smlouvu s Oktagonem a za velkého humbuku podepsal kontrakt u nové stáje G MMA, která patří do kategorie bizarních organizací. Vede ji Jakub Jíra, někdejší zaměstnanec Clashe a objevit se v ní má také Jiří Kajínek. Uzbecký bojovník v rozhovoru pro deník Sport a web iSport vysvětluje, proč se do tohoto projektu zapojil a přibližuje pozadí jednání s Oktagonem.
Držel titul prozatímního šampiona v jedné z nejprestižnějších evropských soutěží. Teď dal ale Machmud Muradov před angažmá v Oktagonu přednost bizarní organizaci G MMA, která ho zlákala na výplatu čítající několik milionů korun za jediný zápas.
Proč jste neprodloužil spolupráci s Oktagonem?
„V Oktagonu jsem byl velice spokojený. Dokonce jsem odmítl řadu zajímavých nabídek ze zahraničí. Chtěli mě ruské ligy ACA a RCC i americká PFL. Po loňské výhře nad Patrikem Kinclem jsem si odskočil do polské organizace FAME, kde jsem si vydělal hodně dobré peníze a pomohlo mi to taky mediálně. Mám teď spoustu nových polských fanoušků. Chtěl jsem ale sjednotit titul v Oktagonu a bojovat proti Kerimu Engizekovi. Ondra Novotný (spolumajitel Oktagonu) mi ale řekl, ať ještě počkám, že nejdříve potřebují udělat odvetu Engizeka s Krysztofem Jotkem. Engizek si totiž postavil hlavu, že prý neprodlouží smlouvu, pokud nebude po jeho. Já jsem proto musel čekat a byl jsem hodně naštvaný. Když tak moc chtěl odvetu, měl se vzdát šampionského pásu.“
Byla vám namísto toho nabídnuta alespoň odveta s Kinclem?
„Ano, mluvili jsme o ní a já jí byl otevřený. Dostal jsem přímo nabídku na něj – utkání o titul prozatímního šampiona na Štvanici. Proč to nevyšlo, ale nevím. Na to se musíte zeptat Ondry a Patrika. Já jsem připravený. I teď připomínám, že jsem schopen na Štvanici nastoupit. Dokonce i mimo svou váhovou kategorii. Jen ať se mi Oktagon ozve.“
V Oktagonu patříte mezi nejlépe placené bojovníky. Myslíte, že si vás vedení šetří jen na velké zápasy, protože pouze ty se mu vyplatí?
„Ano, stojím nějaké peníze, a když mi mají přivést nějakého kvalitního zahraničního soupeře, je to taky nákladné. My jsme už však byli na těchto penězích domluveni a já jen chci podmínky, které stojí ve smlouvě. Já už jsem nějakou historii v Oktagonu vybudoval a už tohle stačí fanouškům prodat.“
Dostala se ke mně informace, že G MMA nejprve kontaktovalo Karlose Vémolu. Ten ale musel odmítnout, protože je stále vázaný v Oktagonu, a pak nabídku předal vám. Bylo to tak?
„Mně se líbí, že říkáte pravý důvod a to, že nemohl přestoupit, protože je pod smlouvou v Oktagonu. Někdo totiž říká, že on tam jít ani nechtěl. Tak to ale nebylo. Peníze jsou peníze a naše kariéra je krátká. Může se klidně zítra na tréninku stát zranění a je po všem. Nabídka skutečně přišla nejprve Karlosovi. On mi řekl: Sakra, škoda, že tam nemůžu zápasit, ale ptají se i na tebe. Souhlasil jsem, aby jim předal můj kontakt, a pak jsme se dohodli.“
Rozvedete to?
„Sešel jsem se s lidmi z G MMA, vyslechnul si jejich plány a ty se mi líbily. Navíc dostanu nejlepší výplatu v historii česko – slovenské scény.“
Větší, než jakou dostal Vémola za trilogii s Attilou Véghem v Edenu?
„Stoprocentně ano.“
Novotný a Oktagon jako celek se dříve hodně vymezovali proti bizarním organizacím. Když jste mu sdělil, že nabídku od G MMA přijmete, naznačil, že se vám tím dveře zpět do Oktagonu nadobro zavírají?
„U nás se říká: Co je doma, nemůžeš vytahovat ven. S Ondrou máme super vztahy. Když mi dříve chodily nabídky z jiných lig, odmítal jsem je, protože Oktagon je moje srdcovka. Tahle smlouva od G MMA má ale hlavu a patu a navíc mi dovoluje bojovat současně i v Oktagonu. Ondrovi jsem řekl, že jsem připravený naskočit do zápasu kdykoli. Jen stačí, aby mi dal vědět. Když mě Oktagon vezme, tak super, když ne, nic se neděje. Jedny dveře se zavírají, spousta jiných se zas otvírá.“
V minulosti o vás velký zájem jevila polská stáj KSW, která je přímým konkurentem Oktagonu.
„Když mě budou pořád chtít, můžeme se o tom bavit.“
Nebojíte se, že si účastí na turnaji G MMA, kde budete na jedné startovní listině i s Jiřím Kajínkem, poničíte sportovní odkaz, který jste tak dlouho budoval?
„Já se nebojím ničeho. Pamatuji si totiž, v jakých podmínkách jsem žil, když jsem přijel do Česka. Snil jsem, že se jednou budu moct živit sportem a podívejte teď. Kde jsem teď? Platí mi miliony za zápasy, mám rodinu, zdravou dceru, zdravou a krásnou ženu, která mě motivuje a podporuje mě. Co ještě víc si přát? A když přijde taková nabídka, proč bych odmítal? Spousta lidí může říkat, že je to dno a ostuda. Lidi, kdyby vám nabídli třicet nebo jen dvacet procent z toho, co nabídli mně, nebudete se ani rozmýšlet a vezmete to. Anebo ne. To je vaše věc. Já učinil své rozhodnutí a vůbec toho nelituji.“
Machmud Muradov:
- Narozen: 8. února 1990 (36 let)
- Národnost: uzbecká
- Výška: 188 cm
- Kategorie: střední váha (-83,9 kg)
- Bilance: 29 výher/8 proher
- Ukončení: 18 K. O./3 submise
- Tituly: XFN, OKTAGON, FAME, NOW