Brichtův kouč před vrcholným duelem v KSW: Leo je diamant! Z tréninku jsem ho i vyháněl
PŘÍMO Z POLSKA | Řada hvězdných bojovníků z Česka se během uplynulých dvou dekád pokoušela získat titul prestižní polské ligy KSW a žádnému se to dosud nepodařilo. Přepsat historii se dnes pokusí Leo Brichta, bijec z pražského Primmat Gymu. Osmadvacetiletý borec se v Radomi utká s tamní ikonou, šampionem Patrykem Kaczmarczykem. „Troufám si říct, že Leo má na to, aby ho úplně přejel,“ hlásí Islambek Umachanov, Brichtův nový kouč postoje, v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Ještě včera panovala v Brichtově týmu veselá nálada. Dnes ale nastává absolutní koncentrace na titulový zápas s elitním Polákem Patrykem Kaczmarczykem. Šampiónské klání je dosavadním vrcholem tříleté štace Čecha v organizaci KSW
Jak hodnotíte aktuální formu vašeho svěřence?
„Tohle byla naše první společná příprava na zápas, takže nevím, jak na tom byl dřív. Ale když ho srovnám s ostatními, s nimiž jsem pracoval, tak je jeho forma fakt šílená. Ještě před dvěma měsíci, kdy začínal ostrou přípravu, na tom byl skvěle. Klidně mohl jít do zápasu už tehdy. Přišel ke mně tehdy na trénink a v plném nasazení zvládl osm kol po pěti minutách na boxerských lapách.“
Na vážení vypadal ostře vyrýsovaný. Bylo pro něj odvodňování hodně náročné?
„Vyrýsovaný byl dost už na začátku přípravy. Nebudu kecat, hubnutí posledních kil pro něj bylo opravdu těžké, ale zvládl to. Ukázal, že je profesionál. Není teď důležité, aby nabral hodně váhy nazpátek. Zrovna jeho styl se zakládá na svižném pohybu. Doplní možná šest kilo, ale víc bych do něj netlačil.“
Co říkáte na soupeře, šampiona Kaczmarczyka?
„Když jsem si ho studoval, nějaké chyby nebo skulinku v jeho stylu jsem hledal opravdu dlouho a těžce. Přesto si ale myslím, že stylově konkrétně Leovi skvěle sedí. Troufám si říct, že Leo má na to, aby ho úplně přejel.“
Leo Brichta
Informace
Detail
Narozen
15. října 1997 (28 let)
Národnost
česká
Výška
182 cm
Kategorie
pérová váha (-65,8 kg)
Bilance
14 výher / 6 proher
Bilance v KSW
4 výhry / 2 prohry
Ukončení
8 KO / 4 submise
Cenné skalpy
Roman Szymanski, Matouš Kohout, Maciej Kazieczko
„Nechci před zápasem příliš odkrývat karty, ale určitě jsme si této slabiny vědomi.“
V čem je Leo jiný než ostatní bojovníci?
„Je trošku divný v hlavě, ale v dobrém. (směje se) Existují pro něj jen tréninky a počítačová hra World of Warcraft. To je snad jediná věc, o které mluví s větším zapálením než o MMA. Unikátního sportovce z něj dělá především disciplína. Chodí na všechny tréninky. Kdykoli mu řeknu, kdy má kam jít, jde tam bez odmítání. Musím mu ale stejně tak říkat, kdy si má dávat dny volna, protože má neuvěřitelné nasazení. Když byl třeba v Polsku na nějaké promo akci týkající se zápasu, vrátil se ve čtyři ráno a hned v osm už mi psal, že jede na trénink. Dal jsem mu jen lehký trénink na třicet minut a poslal ho domů. Leo je tomu zkrátka ochotný obětovat víc než většina.“
Jak se může ještě posunout?
„Já s ním například pracuji na tom, aby se naučil v kleci víc odpočívat, což ho může posunout na vyšší úroveň.“
Vysvětlíte to?
„Leo má extrémně aktivní styl, ale každý soupeř to ví a čeká, že bude soustavně pracovat. Musel jsem ho naučit trošku zklidnit tempo, šetřit tak fyzičku a zároveň překvapovat oponenty rychlou změnou tempa. Co se týče jeho technických dovedností v postoji, jde jen o vybrušování. Leo je hotový diamant. Já ho nechci měnit, jen mu lehce brousit hrany.“
Jak se vám s ním pracuje na trénincích? Je už na úrovni, kdy si říká, co chce nebo nechce dělat?
„Ne, to nedělá. I když je skvělý, tak je ale pořád člověk, který zkouší hranice, a to i u mě. Já je ale nikam neposouvám.“ (směje se)
Kdy došlo na největší náraz na vaše hranice?
„Na začátku, když ke mně začal chodit. Rychle ale pochopil, že se mnou nepochodí. Poprvé jsem ho skoro až vyháněl z tréninku, protože bylo hrozně těžké ho držet na uzdě během sparingu s ostatními. Opakovaně jsem ho napomínal, ať zvolní a nejede tak tvrdě, ale neposlouchal. Když to bylo potřetí, šel jsem za ním v přestávce mezi koly a řekl mu, že buď bude po mém, nebo ať si vezme věci a jde pryč. Pochopil to a zůstal.“
Někteří bojovníci před zápasy meditují, jiní vtipkují nebo dokonce spí. Jaké nastavení má Leo?
„V šatně před zápasem s ním teď budu poprvé. Nicméně, jak ho znám, myslím si, že bude hodně vážný. Rozhodně se nebude smát. Abyste pochopil, on se ani při tréninku nesměje. Má klapky na očích a bere to hodně vážně. Před tréninkem i po něm je zas ale přátelský a vtipkuje. Střídá tedy takové dva módy.“