Martínek jde proti o deset kilo těžšímu titánovi: Musím poslouchat víc mozek než srdce
PŘÍMO Z RADOMI | Lov gigantů. Tak pojal Michal Martínek angažmá v lize KSW. V nejnabitější těžké divizi v Evropě se potýká s elitou a dnes obhajuje místo v její top desítce. V polské Radomi bude šestatřicetiletý „Černovous“ čelit tamní naději Marku Samociukovi, který se nedávno probojoval do finále prestižní japonské pyramidy Rizin. Martínek vstupuje do boje s desetikilovou váhovou nevýhodou. „Těch deset kilo se projeví na síle úderu, ale i na rychlosti pohybu, což bude hrát Michalovi do karet,“ míní Filip Miňovský, boxerský kouč českého bijce.
Naposledy se nechal strhnout do bitky a doplatil na to drsným technickým KO. Prohra, byť hořká, ale Michala Martínka posunula. „Nesmíš se tam jít rvát. Když se budeš držet strategie, vyhraješ,“ vtloukají do hlavy nejlepšímu českému těžkotonážníkovi jeho koučové ještě pár hodin před duelem s více než stodvacetikilovým Markem Samoicukem na akci KSW 119.
Šestatřicetiletý bijec si to sám moc dobře uvědomuje. „Když řve několikatisícový dav, nechávám se strhnout do bitvy. Baví mě to. Vím ale, že mě to stálo poslední zápas s Arturem Szpilkou. V prvním kole jsem zjistil, že se dokážu v postoji měřit s boxerem světového kalibru, a tak jsem dal plán stranou,“ vzpomíná Martínek na prosincovou porážku.
„Ten zápas mi podle mě do mé cesty víc dal, než vzal. Co si z něj odnáším? Musím poslouchat víc mozek než srdce,“ povídá s úsměvem.
Přes trpkost nezdaru se „Černovous“, jak mu je přezdíváno, přenesl rychle. Teď je plně koncentrovaný na další velkou výzvu, finalistu japonského turnaje Grand Prix Rizin, Samoicuka.
„Mám už za sebou velké zápasy a tento je další takový. Soupeř má za sebou nedávné úspěchy, což našemu souboji dodává prestiž. Dávám také velkou důležitost tomu, že hájím postavení v top desítce, které samozřejmě hraje roli při dalším postupu,“ říká Martínek. Aktuálně v polské lize zaujímá sedmé místo, jeho sok je devátý.
Desetikilová nevýhoda
Zatímco Martínek aktivně pracuje na tom, aby si držel váhu vysoko kolem sto dvanácti kil, Samoicuk má přirozeně přes sto dvacet a musí do těžké váhy hubnout, což je na světové poměry raritní.
Tým českého bojovníka musel váhové nevýhodě uzpůsobit strategii. „Těch deset kilo se projeví na síle úderu, ale i na rychlosti pohybu, což bude hrát Michalovi do karet. Samoicuk jede neustále dopředu a bude se snažit Michala dostat pod tlak, hrnout ho na klec a rozkopávat mu nohy. Klíčová bude práce s kontry, pohybem do stran a obranou kopů na nohy,“ povídá Filip Miňovský, boxerský trenér „Černovouse.“