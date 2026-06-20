Martínek v krvavé bitvě na body porazil elitního Poláka. Asi jsem si zlomil ruku, přiznal
PŘÍMO Z POLSKA | „Černovous“ se vrátil na vítěznou vlnu. Ve strhující tříkolové přestřelce na turnaji KSW 119 v Radomi Michal Martínek na body porazil elitního polského těžkotonážníka Marka Samoicuka. Nejlepší Čech v těžké váze odcházel z klece nadšený i bolavý. „Borce s takhle tvrdou hlavou jsem snad ještě nepotkal. Hrozně mě bolí klouby, jak jsem ho trefoval. Asi jsem si hned v prvním kole zlomil ruku,“ povídal šestatřicetiletý Martínek hned po boji.
Stodvacetikilový Polák nezaskočil Michala Martínka neustálým presingem ani tvrdými kopy ze zadní nohy. S tím vším český veterán i jeho tým počítali a připravovali se na to ještě při závěrečné rozcvičce. Marek Samoicuk jej překvapil snad jen ohromnou houževnatostí, kterou dokazoval po celá tři kola.
Během patnácti minut Martínek natrefoval přibližně padesát tvrdých ran na hlavu. Pracoval hlavně s direkty, na něž místy navazoval háky a zvedáky. Byť se Samoicuk několikrát zakolísal, nepřestával v ofenzivě ve snaze zvrátit nepříznivý vývoj.
„Borce s takhle tvrdou hlavou jsem snad ještě nepotkal. Hrozně mě bolí klouby, jak jsem ho trefoval. Asi jsem si hned v prvním kole zlomil ruku,“ přiznal Martínek bezprostředně po zápase a ukázal nateklou pěst.
Samoicuk převzal iniciativu v poslední pětiminutovce a dokázala si prosadit tlačivý boxing. Po odklepání závěrečných deseti sekund pak Polák vyzval Martínka do přestřelky padni komu padni ve středu klece. „Hned se mi vybavil Justin Gaethje, který takhle vteřinu před koncem dostal KO. Hned jsem si řekl, že mu na to kašlu,“ smál se „Černovous“.
Martínek si výhrou nad finalistou prestižní pyramidy japonské ligy Rizin upevnil své místo v TOP desítce těžké divize KSW a aspiruje na vstup do nejlepší pětky.