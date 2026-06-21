Brichtův druhý titulový pokus v KSW končí opět nezdarem. Změní váhovou kategorii?
PŘÍMO Z POLSKA | Totální dominance. Tu předvedl v titulovém klání na sobotní akci KSW 119 v Radomi obhajující šampion Patryk Kaczmarczyk proti hvězdnému Čechovi. Leo Brichta ještě v prvním kole odolával opakovaným wrestlingovým útokům, dařilo se mu vstávat ze spodních pozic a trefoval údery lokty v klinči. Ve druhé a třetí pětiminutovce byl ale Polák daleko přesvědčivější. V polovině patnácté minuty pak Brichtu ukončil na škrcení.
Pro osmadvacetiletého bijce z pražského Primmat Gymu jde o druhou porážku při pokusu o zisk titulu prestižní ligy KSW. I tentokrát Leo Brichta prohrál na škrcení. Průběh byl ale daleko jednostrannější. Patryk Kaczmarczyk neustále zkracoval vzdálenost, aby nenechal českého borce pracovat v boxerské vzdálenosti, kde je nejnebezpečnější.
„Co se týče zemařských dovedností, Patryk byl o třídu lepší. Věděl, že musí Lea na začátku zpomalit a nepouštět se s ním zbytečně do přestřelky. Ze začátku se ještě zdálo, že bude Leo držet krok, protože byl opravdu dobrý v klinči, kde útočil tvrdými lokty. Postupně se ale ukázalo, o kolik je Patryk na zemi lepší. Plán se mu vydařil takřka perfektně,“ hodnotí Wojslaw Rysiewski, sportovní ředitel KSW.
Wrestlingovou ofenzivu Polák opustil jen na jedinou chvíli ve druhém kole a Brichtu tím úplně zaskočil. Někdejší taekwondista jej trefil bleskovým kopem z otočky na hlavu. Brichta šel k zemi a následující minuty se jen snažil vzpamatovat.
Z Brichtova zápasového projevu bylo patrné, že se na něm podepsalo těžké hubnutí a následné komplikace, které musel od pátečního rána řešit. Nedařilo se správně nabrat váhu zpět. „Vím, že měl během zápasového týdne a hlavně v den vážení nějaké zdravotní problémy, takže to samozřejmě mohlo hrát roli,“ podotýká Rysiewski.
Vrátí se český bijec do vyšší kategorie? Byť lehkou a pérovou divizi dělí pouze čtyři kila, právě ta sehrávají v závěrečném odvodňování velký rozdíl. Když Brichta působil ve váze do sedmdesáti kil, s mimozápasovými pětasedmdesáti kilogramy patřil mezi nejlehčí borce v top desítce. Ve váze do šestašedesáti kil sice patří mezi těžší a tak i silnější borce, podstupuje však riziko, že se náročné hubnutí podepíše na zápasovém projevu, jak tomu bylo tentokrát.
„Nerad bych zápasníkům diktoval, co mají dělat, oni to pravděpodobně vědí lépe. Někdy je naprosto evidentní, že jim přesun do vyšší váhy prospěje. Ale u Lea si nejsem úplně jistý, protože v pérové váze předváděl opravdu dobré výkony a je to trochu nejednoznačné. Každý druhý zápas je opravdu dobrý. Měl by to určitě probrat s týmem,“ soudí muž v čele polské ligy.
Během štace v KSW Brichta startoval v lehké váze třikrát s bilancí dvě výhry a jedna prohra. V nižší kategorii si připsal čtyři zápasy, z nichž polovinu zvládl úspěšně