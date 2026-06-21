I druhý Brichtův titulový pokus v KSW končí nezdarem. Polák jej ukončil škrcením
PŘÍMO Z POLSKA | Totální dominance. Tu předvedl v titulovém klání na akci KSW 119 v Radomi obhajující šampion Patryk Kaczmarczyk proti hvězdnému Čechovi. Leo Brichta ještě v prvním kole odolával opakovaným wrestlingovým útokům, dařilo se mu vstávat ze spodních pozic a trefoval údery lokty v klinči. Ve druhé a třetí pětiminutovce byl ale Polák daleko přesvědčivější. V polovině patnácté minuty pak Brichtu ukončil na škrcení.
Pro osmadvacetiletého bijce z pražského Primmat Gymu jde o druhou porážku při pokusu o zisk titulu prestižní ligy KSW. I tentokrát Leo
Wrestlingovou ofenzivu Polák opustil jen na jedinou chvíli ve druhém kole a Brichtu tím úplně zaskočil. Někdejší taekwondista jej trefil bleskovým kopem z otočky na hlavu. Brichta šel k zemi a následující minuty se jen snažil vzpamatovat.
Z Brichtova zápasového projevu bylo patrné, že se na něm podepsalo těžké hubnutí a následné komplikace, které musel od pátečního rána řešit. Nedařilo se správně nabrat váhu zpět.