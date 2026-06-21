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I druhý Brichtův titulový pokus v KSW končí nezdarem. Polák jej ukončil škrcením

Ani druhý titulový pokus Lea Brichty v KSW nevyšel
Ani druhý titulový pokus Lea Brichty v KSW nevyšelZdroj: KSW
Leo Brichta na vážení před titulovým zápasem na KSW 119
Leo Brichta na vážení před titulovým zápasem na KSW 119
Leo Brichta na vážení před titulovým zápasem na KSW 119
Leo Brichta na vážení před titulovým zápasem na KSW 119
Leo Brichta na vážení před titulovým zápasem na KSW 119
Leo Brichta na vážení před titulovým zápasem na KSW 119
Bojovník Leo Brichta s koučem Islambekem Umachanovem
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Marián Šustr
MMA
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PŘÍMO Z POLSKA | Totální dominance. Tu předvedl v titulovém klání na akci KSW 119 v Radomi obhajující šampion Patryk Kaczmarczyk proti hvězdnému Čechovi. Leo Brichta ještě v prvním kole odolával opakovaným wrestlingovým útokům, dařilo se mu vstávat ze spodních pozic a trefoval údery lokty v klinči. Ve druhé a třetí pětiminutovce byl ale Polák daleko přesvědčivější. V polovině patnácté minuty pak Brichtu ukončil na škrcení.

Pro osmadvacetiletého bijce z pražského Primmat Gymu jde o druhou porážku při pokusu o zisk titulu prestižní ligy KSW. I tentokrát Leo Brichta prohrál na škrcení. Průběh byl ale daleko jednostrannější. Patryk Kaczmarczyk neustále zkracoval vzdálenost, aby nenechal českého borce pracovat v boxerské vzdálenosti, kde je nejnebezpečnější.

Wrestlingovou ofenzivu Polák opustil jen na jedinou chvíli ve druhém kole a Brichtu tím úplně zaskočil. Někdejší taekwondista jej trefil bleskovým kopem z otočky na hlavu. Brichta šel k zemi a následující minuty se jen snažil vzpamatovat.

Z Brichtova zápasového projevu bylo patrné, že se na něm podepsalo těžké hubnutí a následné komplikace, které musel od pátečního rána řešit. Nedařilo se správně nabrat váhu zpět.

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