Nové tváře českého MMA: středoškolačka, policista, kluk z dětského domova a mistr světa
Před deseti lety zahájil Oktagon své působení první sérií televizní show Oktagon Výzva, ve které představili nové postavy česko-slovenského MMA. Někteří z nich se staly významnými hybateli domácí scény. Teď černožlutá liga přichází s projektem pro novou generaci – Cage Game. Stejně jako před dekádou, také nyní jsou hlavními hrdiny mladí a dosud neznámí bojovníci, kteří se už na středečním finálovém turnaji utkají o dlouhodobá angažmá v Oktagonu.
Středoškolačka, policista, bývalý kriminálník, kluk z dětského domova a zlatý talent z šampionské stáje. Tak vypadá sestava českého výběru, který se na středečním turnaji Cage Game utká se slovenskou pěticí na její domácí půdě v Šamoríně.
Misí českého týmu, v jehož čele stojí video tvůrce Martin „Mikýř“ Mikyska a někdejší titulový vyzyvatel Andej Kalašnik, není jen porazit soupeře, ale hlavně zaujmout. Na prvním místě je sice sportovní úroveň, spolumajitelé Oktagonu, Pavol Neruda a Ondřej Novotný si však budou nové akvizice vybírat podle toho, jak se umí prodat mimo klec.
Organizace tak reaguje na již dlouho známou věc – MMA je sportovní i zábavní byznys. A v době, kdy se k důchodu schylují kariéry nevýznamnějších tuzemských bijců včele s Karlosem Vémolou a Attilou Véghem, je potřeba najít nové tváře, které postupně zaplní uvolněné pozice a získají si srdce fanoušků po vzoru již zmíněných předchůdců.
Česká sestava účastníků Cage Game snoubí silné životní příběhy se sportovní kvalitou. Nick Stamidis ze čtyř profesionálních zápasů třikrát vyhrál a jednou remizoval. Role otce a MMA mu pomohly při rozhodování, které zažil po propuštění z vězení.
„Měl jsem temnější období. Zahrnovalo drogy a kriminál. Sport mě napravil. A pak také dcery.Uvědomil jsem si, že nechci, aby měly za tátu feťáka a kriminálníka. Na vše z temné minulosti jsem se vykašlal a všechno vložil do MMA,“ vypráví bijec česko-řeckého původu přezdívaný „Arés“.
O pestrosti týmu svědčí také to, že mezi jeho parťáky je mimo jiné i oceněný policista Dominik Šrajer. Nejmladší z české pětice je Jana Lamačová, osmnáctiletá zápasnice, která na začátku letošního roku vyhrála juniorské mistrovství Evropy nejprestižnější amatérské organizace IMMAF.
Jednoznačným favoritem je Petr Dvořáček, elitní kickboxer a velká naděje Patrika Kincla a Davida Dvořáka, pod jejichž vedením působí. Pětici bijců doplňuje ještě Marcel Máša, akvizice z týmu BJP Jiřího Procházky. Koučové hvězdného UFC bojovníka si Mášu vybrali na jednom ze soustředění, jež začali nově pořádat.