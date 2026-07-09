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Brichta hlásí velké novinky: mění váhovou kategorii a chystá se na duel s elitním Polákem

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Jaké má McGregor šance? Brichta a Martínek zpět v Oktagonu? Jotko opět přejede Engizeka • Zdroj: iSport.tv
Leo Brichta na titul v KSW nedosáhl
Leo Brichta na titul v KSW nedosáhl
Leo Brichta na vážení před titulovým zápasem na KSW 119
Leo Brichta na vážení před titulovým zápasem na KSW 119
Leo Brichta na vážení před titulovým zápasem na KSW 119
Leo Brichta na vážení před titulovým zápasem na KSW 119
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Marián Šustr
MMA
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Bleskový reparát? Česká jednička pérové váhy Leo Brichta oznámil návrat do boje. A to pouhé dva týdny po porážce, kterou mu uštědřil šampion Patryk Kaczmarczyk. Již 19. září na turnaji KSW 121 v Liberci začne bijec z pražského Primmat gymu novou kariérní kapitolu. Po nedávném brutálním hubnutí, jež neblaze ovlivnilo následný výkon v titulovém duelu, se Brichta přesouvá do lehké váhy a shazování si tak usnadní o čtyři kila. Naproti němu se postaví devítka divize Kacper Formela.

Žádné dlouhé otálení. Leo Brichta si po nedávné porážce nenechává čas na odpočinek během letních prázdnin a začíná další ostrou přípravu. Tentokrát s jednou významnou změnou. Osmadvacetiletý bojovník se vrací do kategorie do sedmdesáti kil a ušetří se tak náročného odvodňování.

Právě hubnutí na limit necelých šestašedesáti kil se u něj podepsalo při posledním utkání s držitelem titulu Patrykem Kaczmarczykem. Brichta se nyní přesouvá do kategorie, kde strávil většinu kariéry.

Na zářijovém turnaji prestižní ligy KSW v Liberci se utká s dalším elitním Polákem. Tentokrát jím bude Kacper Formela, několikanásobný šampion polské organizace FEN.

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