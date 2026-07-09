Brichta hlásí velké novinky: mění váhovou kategorii a chystá se na duel s elitním Polákem
Bleskový reparát? Česká jednička pérové váhy Leo Brichta oznámil návrat do boje. A to pouhé dva týdny po porážce, kterou mu uštědřil šampion Patryk Kaczmarczyk. Již 19. září na turnaji KSW 121 v Liberci začne bijec z pražského Primmat gymu novou kariérní kapitolu. Po nedávném brutálním hubnutí, jež neblaze ovlivnilo následný výkon v titulovém duelu, se Brichta přesouvá do lehké váhy a shazování si tak usnadní o čtyři kila. Naproti němu se postaví devítka divize Kacper Formela.
Žádné dlouhé otálení. Leo Brichta si po nedávné porážce nenechává čas na odpočinek během letních prázdnin a začíná další ostrou přípravu. Tentokrát s jednou významnou změnou. Osmadvacetiletý bojovník se vrací do kategorie do sedmdesáti kil a ušetří se tak náročného odvodňování.
Právě hubnutí na limit necelých šestašedesáti kil se u něj podepsalo při posledním utkání s držitelem titulu Patrykem Kaczmarczykem. Brichta se nyní přesouvá do kategorie, kde strávil většinu kariéry.
Na zářijovém turnaji prestižní ligy KSW v Liberci se utká s dalším elitním Polákem. Tentokrát jím bude Kacper Formela, několikanásobný šampion polské organizace FEN.