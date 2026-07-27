Drsné natáčení filmu Bojovník: herci skončili v nemocnici, zahrály si i české MMA hvězdy
Natáčení filmu Bojovník, který vstoupí do kin už 13. srpna, nebylo jen hereckou výzvou. Roční příprava, tréninky se šampiony MMA, jako jsou Jiří Procházka, David Kozma nebo Karlos Vémola, a bojové scény před kamerou si vybraly svou daň.
Se zraněními se přitom potýkali nejen představitel hlavní role Hoffa Milan Ondrík a jeho kolega Adam Vacula, ale i režisér Vojtěch Frič. Vůbec nejhůř dopadl herec Ján Jackuliak, který zamířil z placu rovnou do nemocnice.
Tam mu lékaři diagnostikovali tříštivou zlomeninu ruky, ke které dochází při velmi silném nárazu, kdy se kost nerozlomí na půl, ale rozpadne na více částí a léčba obvykle zabere několik měsíců. Jackuliak, který ztvárnil obávaného bijce Kardose, byl dva dny po operaci zpátky před kamerou. Podívejte se na scénu, která jeho zranění předcházela.
„Netočili jsme film o poezii, ale o kontaktních sportech, takže se dalo předpokládat, že se něco stane. Každý z herců, který měl sportovní sekvence, boxoval nebo bojoval, měl nějaké zdravotní problémy a skončil v nemocnici. To ale k tomuhle sportu patří,“ říká režisér Vojtěch Frič.
Mluví přitom z vlastní zkušenosti. Boxovat začal ještě před samotným vznikem filmu a během jeho příprav si vyzkoušel všechny disciplíny, které jsou součástí MMA, i jak bolí zlomená žebra nebo zlomený nos.
Jackuliak, který ztvárnil Hoffova protivníka Kardose. Kvůli roli absolvoval více než rok intenzivních tréninků, a aby ve filmu působil jako obávaný MMA bojovník, prošel také radikální fyzickou proměnou.
„Očekával jsem, že budu natáčet s kaskadéry, ale přišli skuteční zápasníci MMA, kteří si mysleli, že jdeme doopravdy trénovat, a tak to i vypadalo – byli tvrdí jako skála. Nevěděli, že mi mají některé věci jen naznačit, jak to bývá u kaskadérských scén, takže se mnou normálně nacvičovali hody. Pro mě to ale byla skvělá zkušenost,“ pochvaloval si Jackuliak.
Jednu z nejnáročnějších scén odehrál s Milanem Ondríkem, se kterým se dobře znají i mimo kamery. Sedmiminutový finální souboj Hoffa a Kardose se natáčel dva týdny, předcházela mu však více než půlroční dřina a zkoušky bojové choreografie.
„Jsem rád, že jsme oba bojovné povahy, takže zkoušky byly o dost náročnější. O to zajímavěji to ale ve filmu vypadá, protože to mezi námi opravdu jiskří,“ uvedl Milan Ondrík.
Právě během klíčového střetu mezi Hoffem a Kardosem došlo i na skutečné lámání kostí. „Dostal jsem ránu v krytu přesně do místa, kde jsem cítil, že se něco stalo. Okamžitě přišla strašná bolest, ale nejdřív jsem si myslel, že mi Milan trefil jen nějaký nerv. Až potom se ukázalo, že jde o zlomeninu,“ popisuje Jackuliak moment, kdy se mu zatmělo před očima.
Navzdory tomu obraz dotočil, čímž na poraněnou ruku vytvořil další zátěž. V místě původní únavové zlomeniny tak došlo k tříštivé zlomenině, která si vyžádala okamžitou operaci ještě ten večer.
Vacula přibral před natáčením 15 kilo a skončil na rentgenu
Perné chvíle zažil i Adam Vacula, který kvůli roli zápasníka Jirky nejprve nabral 15 kilo, z velké části ve svalové hmotě, a následně musel projít shazováním přebytečného tuku, aby se dostal do zápasnické formy.
I on navíc čelil zraněním. Po natáčení jedné z akčních scén skončil na rentgenu s podezřením na poraněná žebra a během namáhavých tréninků ho trápily také bolesti kolene a ramena.
„Náročnější než samotné hraní byla fyzická příprava. S ní přišla i určitá zranění. Odneslo to koleno i rameno, ale člověk s tím u takového filmu musí počítat,“ dodává Adam Vacula.
Zraněné koleno vyústilo v bolesti zad
Ani protagonistovi Hoffa Milanu Ondríkovi se zranění nevyhnula, při běžeckých scénách si poranil koleno. Aby mohl pokračovat, absolvoval obstřiky a koleno dlouhodobě odlehčoval. To ale způsobilo další komplikace – přetížená záda, jejichž bolesti ho provázely až do konce natáčení.
„Byly dny, kdy jsem ráno nemohl vstát a cítil jsem svaly, o kterých jsem ani nevěděl, že je mám. Ale nikomu jsem o tom neřekl, aby se ke mně nechovali opatrně. To se do tohohle filmu nehodí,“ popisuje Milan Ondrík, který aktuálně patří k nejobsazovanějším česko-slovenským hercům.
Herci se připravovali jako skuteční bojovníci
Právě díky několikaměsíčním přípravám před natáčením i nasazení všech představitelů hlavních rolí působí bojové scény ve snímku Bojovník mimořádně autenticky.
Herci se neučili jen choreografie, ale trénovali s profesionálními trenéry, spárovali se skutečnými MMA zápasníky a učili se fungovat jako opravdoví bojovníci. Ve filmu se navíc objeví i hvězdy domácí bojové scény včetně Jiřího Procházky, Karlose Vémoly, Davida Kozmy, Kelvina Soquessy nebo Fabiany Bytyqi Richter.
Film Bojovník režisérů Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky vypráví příběh bývalého boxerského šampiona Pavla „Hoffa“ Hoffmeistera (Milan Ondrík), který dostane nečekanou šanci vrátit se zpět do světa vrcholových zápasů – tentokrát v MMA.
Nejde ale jen o profesní comeback. Hoff bojuje především o svou rodinu a možnost napravit chyby, které ho připravily o všechno, na čem mu kdysi záleželo.
Vedle Milana Ondríka se ve snímku objeví Ján Jackuliak, Hana Vagnerová, Eliška Balzerová, Martin Finger, Adam Vacula, Ema Businská, Mia Bankó, Pavel Rímský, Jaroslav Plesl, Kryštof Hádek, David Matásek a řada osobností bojových sportů. Do českých kin vstoupí 13. srpna.