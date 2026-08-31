Engizek (ne)porušil stopku od Oktagonu. Na turnaji ruské ligy se utkal s hvězdou UFC
Za napadení soupeře po skončení zápasu a krádež šampionského pásu inkasoval turecký bijec Kerim Engizek od vedení Oktagonu pokutu ve výši 485 tisíc korun a půlroční stopku. Tu však v neděli částečně obešel. Měsíc a půl po prohřešku na MMA turnaji v Kolíně se utkal s někdejším šampionem UFC Belalem Muhammadem pod pravidly brazilského jiu-jitsu v Istanbulu. Oktagon se k Engizekově startu v ruské lize nevyjádřil. Podle zdrojů deníku Sport prý Turek nedal organizaci předem vědět, natož aby žádal o povolení.
Hříšník si z trestu hlavu nedělá. Největší hvězda německé scény Kerim Engizek nezvládl emoce po prohře na turnaji 11. července a zaútočil na soupeře Krzysztofa Jotka a jeho trenéry, načež ukradl zlatý pás a jal se slavit s fanoušky. Vedení Oktagonu mu následně udělilo trest a on tak vlastním přičiněním přišel o takřka půl milionu korun a kýženou možnost startu na prestižním turnaji na frankfurtském fotbalovém stadionu na konci září, kam má dorazit až šedesát tisíc diváků.
Turek žijící v Düsseldorfu se půlroční disciplinární stopky nijak pevně nedrží. Ani ne dva měsíce od jejího začátku si v neděli střihl zápas na své domácí půdě v Istanbulu s Belalem Muhammadem, hvězdným bojovníkem, který ještě loni seděl na trůnu UFC.
Engizek se nedokázal v mači pod pravidly brazilského jiu-jitsu proti elitnímu zemaři prosadit. Po chvilce klinčování a jednom nevydařeném pokusu o strhnutí na zem skončil pětatřicetiletý bojovník na lopatkách. Muhammad nedlouho poté nasadil škrcení ze zad a minutu a půl před koncem kola ho donutil odklepat.
Přesto Engizek ze zápasu neodchází tak úplně jako poražený. Dal o sobě vědět na mezinárodní scéně a (za pravděpodobně solidní výplatu) se taky poprvé v profi kariéře představil v Turecku. Jeho počínání má však zcela jinou konotaci na scéně Oktagonu. Poté, co se ani neomluvil za napadení soupeře a krádež pásu, startem během stopky jen dále ukazuje, že si z trestů či autority ligy, pod níž má smlouvu, zase tolik nedělá.
Oktagon se k Engizekově utkání na půdě ruské ligy ACB nevyjádřil. Podle zdroje deníku Sport Turek organizaci předem nepožádal o svolení ke startu, ani jej neinformoval, což je podle jiných bojovníků standardní postup. Například aktuální šampion Machmud Muradov si nechal zápas na turnaji v Gruzii za tři týdny předem schválit vedením česko-slovenské stáje.
Zda Engizekův mač v ACB nějak naruší vztahy s Oktagonem, se nemusí nijak veřejně projevit. Bývalý šampion je v Německu totiž nesporně největší hvězdou a při působení ligy na tamní půdě tedy hraje zcela klíčovou roli.