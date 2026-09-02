Nový bizár G MMA: Kajínek, Paroubek, ale i Muradov. Zápas údajně za pět milionů korun!
Rekordní výplata - větší než jakou dostal Karlos Vémola za zápas v Edenu. Ta zlákala šampiona Oktagonu Machmuda Muradova do nové organizace G MMA, která pořádá bizarní zápasy. Založil ji někdejší funkcionář stáje Clash Jakub Jíra. Uzbecký bijec, jenž má za sebou také solidní štaci v nejlepší lize světa UFC, se na první akci postaví pěti soupeřům – postavám ze sociálních sítí. V čele tohoto „týmu“ je Diego Kotlár. Muradov si za pofiderní mač údajně vydělá okolo pěti milionů korun.
Ještě před měsícem Machmud Muradov obstaral jeden ze sportovně nejkvalitnějších zápasů historie domácí scény MMA, když se s Willem Fleurym utkal o titul polotěžké divize Oktagonu na pražské Štvanici. V pondělí se zase představil v úplně jiné společnosti – na tiskové konferenci nové organizace G MMA, která posouvá hranice bizarnosti a dehonestace bojových sportů ještě dál, než se to podařilo Clashi.
První akce organizace Jakuba Jíry, někdejší figury nyní konkurenčního Clashe, představí mimo jiné zápasy seniorek, influencerů, policistů proti fotbalovým chuligánům a bývalého příslušníka vězeňské služby proti odsouzenému vrahovi Jiřímu Kajínkovi. Na tiskové konferenci se ukázali také expremiér Jiří Paroubek a exposlanec Miroslav Sládek.
Pro Muradova jde o zcela pragmatické rozhodnutí. Za zápas s pěti lidmi, kteří na něj budou útočit ve stylu štafety jeden po druhém, si přijde na sumu, jež neobdržel v UFC, ani v Oktagonu. Výplata má čítat okolo pěti milionů korun. „Budou to snadno vydělané peníze a zároveň ty největší v mé kariéře,“ vysvětluje šestatřicetiletý bojovník.
Utkáním s pětičlenným „týmem“, který povede člověk známý ze sociálních sítí Diego Kotlár, ale Muradov v této organizaci nekončí. „Mám s G MMA smlouvu na dva roky. Teď odzápasím jeden bizarní mač a pak mám dostávat už sportovně zajímavé výzvy. Přivezou mi prý zajímavé bojovníky i ze zahraničí,“ říká bijec přezdívaný „Mach“.
Muradovova účast v G MMA štve Novotného
Muradov je formou dlouhodobých kontraktů nyní rozkročený hned mezi třemi organizacemi – sportovní ligou Oktagon, polskou bizarní stájí Fame a nově i tou českou G MMA. „Mojí prioritou je sportovní kariéra, tedy působení v Oktagonu. Pokud bych měl tedy více nabídek současně, přednost má vždy Oktagon. Tady si můžu bokem vydělat skvělé peníze,“ vysvětluje Uzbek.
Šéf Oktagonu Ondřej Novotný se před více než rokem vyjádřil, že kdo se bude účastnit akcí Clashe či jiných bizarních organizací, bude mít v jeho lize zákaz. Na to v případě Muradova nedošlo, byť je z dalších vyjádření promotéra jasné, že ho účast svého šampiona v G MMA štve. „Mám platnou smlouvu. Pokud mě z ní Oktagon vyplatí, není problém. Ale nemyslím si, že se to stane. Já chápu i Ondru, chápu i G MMA. Nezajímá mě ale, co jeden proti druhému má. Já si jedu svoji cestu. Hotovo,“ podotýká Muradov.
Byť rekordní výplata leccos vysvětluje, sám o sobě bizarní je fakt, že se Muradov během půl roku zřejmě postaví třem elitním borcům ze světové top padesátky – Willu Fleurymu, Romanu Dolidzemu a Krzysztofu Jotkovi – a také se utká se skupinou úplných amatérů bez jakékoliv sportovní zkušenosti pod touto bizarní značkou.
O to, že by měla účast v G MMA poškodit jeho reputaci, se Muradov nebojí. „Lidi se pobaví a za týden na to zapomenou. Vždycky si mě budou pamatovat jako zápasníka a šampiona Oktagonu,“ myslí si bijec.