Konec KSW v Česku? Je možný, ale nevzdáme se, říká šéf. Ať Brichta trénuje se Štummerem
Sobotní turnaj prestižní polské ligy KSW v Liberci její vedení ani domácí fanoušky nepotěšil. Čeští zástupci vybojovali mrzutou bilanci 1:3 a aréna byla po většinu večera zaplněná asi jen z poloviny. „Rozhodně tu narážíme na různé překážky. Opravdu nejsem spokojený s tím, jak vypadala návštěvnost. Musíme přehodnotit, jak propagovat naše akce v Česku,“ přiznal Wojslaw Rysiewski, sportovní ředitel KSW v rozhovoru pro web iSport. Odpovídá také na to, co by měl změnit Leo Brichta, a zda Josef Štummer dostane šanci bojovat o titul.
Panovala velká očekávání od Lea Brichty, který se vracel do lehké váhy a vypadal velmi dobře na vážení. Byl jste překvapen, jak se zápas s Kacperem Formelou vyvíjel?
„Trochu ano. Neočekával jsem, že Kacper bude boj přenášet na zem a ještě víc mě překvapilo, s jakou lehkostí se mu to dařilo. S Leem je to pořád nahoru a dolů. Ve svých vítězných zápasech vypadá senzačně. Teď se mu to ale nevydařilo. Možná by měl trénovat se Štummerem, protože ten dnes ukázal skvělou obranu proti strhům na zem, kterou Leo tak potřebuje. Přišlo mi, že se občas při obraně strhnutí zkrátka vzdal a pak měl problém vrátit se na nohy.“
Od doby, co Leo přišel do KSW, se stále střetává s elitními soupeři z TOP 10. Myslíte, že by teď měl vzít nějaké snazší výzvy, aby se dostal na vítěznou vlnu?
„My jsme mu už teď na Liberec nabídli dva soupeře a myslím, že si vybral toho silnějšího, takže to byla jeho volba. Pro příští zápas bych ho samozřejmě rád postavil proti někomu níže postavenému. On ale určitě není typ bojovníka, který si říká o lehké soupeře.“
Stále věříte, že může naplnit svůj potenciál, který jste v něm viděl, když přicházel do KSW?
„Myslím, že ano, ale… Podívejte, já nejsem jeho trenér, psycholog ani manažer. Leo sám musí najít způsob, jak se dostat zpět a být opět jedním z top bojovníků v KSW.“
Leo a Michal Martínek jsou dvě největší hvězdy KSW v České republice. Znepokojuje vás proto, že se jednomu z nich teď nedaří, kvůli vašim plánům na působení tady?
„Samozřejmě. Nikdy není dobré pro trh, když vaši nejlepší borci nevyhrávají, takže ano, je to znepokojující. Zároveň je nutné brát v potaz, že moje práce končí, když bojovníci vstoupí do klece. Já nemohu rozhodnout, že vyhrají zápasy, protože se nám to byznysově hodí. Tohle není divadlo ani profi wrestling.“
Nadále věříte, že má KSW potenciál na české scéně?
„Rozhodně tu narážíme na různé překážky. Opravdu nejsem spokojený s tím, jak vypadala návštěvnost na sobotním turnaji v Liberci. Musíme přehodnotit, jak propagovat naše akce v Česku. Máme dobrý produkt, máme skvělé bojovníky, ale z nějakého důvodu nerezonují tak dobře s veřejností a to je něco, v čem se musíme zlepšit.“
Gelnarová má potenciál
Je konec KSW v České republice možný?
„Je, ale možné je všechno. Víte, my Poláci se nevzdáváme tak snadno. (usmívá se) Možná jen potřebujeme udělat krok zpět a přehodnotit, jak tu správně postupovat.“
Josef Štummer dnes přidal čtvrtou výhru v řadě, vyzval šampiona Patryka Kaczmarczyka a ten na X napsal, že přijímá a navrhuje prosincový termín. Uskutečníte tento duel?
„Je to možnost. My jsme nikomu neslíbili titulový zápas, takže je to stále otevřené, rozhodneme interně. Další možností je Daniel Rutkowski, ale samozřejmě toto je zápas, který bychom mohli udělat v Radomi, kde jak Kaczmarczyk, tak Rutkowski mají skvělou základnu fanoušků. Musíme se rozhodnout, co je pro nás právě teď lepší. Byl jsem opravdu ohromen Josefovým výkonem. Nebyl to nijak vzrušující zápas, ale Josef ukázal, jak skvělou obranu proti strhům má.“
Hana Gelnarová prohrála s o úroveň lepší soupeřkou. Myslíte si, že je na úrovni KSW, nebo by měla udělat krok zpět, možná do jiné ligy, aby získala zkušenosti a pak se možná vrátila?
„Těžko říct. Nevím, zda to vidíte tak, jak to vidím já, ale myslím si, že Hana má potenciál. Je tvrdá, je dravá. Během zápasu mě kolikrát napadlo, že kdyby trénovala v dobrém týmu, vyhrála by ten zápas, protože byla schopná nejen uniknout ze submisí, ale i trefit více úderů. Chybí jí technické znalosti. Když bude dlouhodobě trénovat v nějakém dobrém týmu, zlepší se. Promluvím si s jejím manažerem a zkusíme ji pomoci. Líbí se mi její přístup, jen se musí víc učit.“
V Liberci byl také korunován první šampion ze Slovenska – Štefan Vojčák.
„Konečně někdo od vás. (usmívá se) Samozřejmě vím, že to není český bojovník, ale česko-slovenská scéna je v podstatě jedna společná, takže je to něco k oslavě. Štefan je úžasný bojovník. V moderním MMA není moc těžkých vah jako on. Způsob, jakým bojuje, a jak se hýbe s takovou velikostí, je obdivuhodný. Teď má prozatímní titul a čeká ho už jen šampion Phil De Fries, který nemládne. Štefan dělá pokroky od zápasu k zápasu, takže se těším, až uvidím jejich odvetný zápas. Už při tom prvním mači byl hodně blízko vítězství.“
Štefan v pozápasovém rozhovoru řekl, že chce mít tento zápas v Bratislavě. Je vůbec možné, abyste změnili plány na příští rok a naplánovali turnaj v Bratislavě?
„Není to pravděpodobné, ale kdo ví? Prověříme tamní prostředí a zjistíme možnosti. Možná pokud Štefan porazí Phila, pak by mohl mít první obhajobu v Bratislavě. Uvidíme.“