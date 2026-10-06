KSW je vyšší liga než Oktagon, říká Štummer. Nejdřív chci titul a pak UFC
Čtvrtou výhrou v řadě se Josef Štummer vyhoupl na třetí příčku pérové divize prestižní polské ligy KSW. Zářijový triumf na domácí půdě v Liberci ho posunul do úzkého výběru na post titulového vyzyvatele. Devětadvacetiletý bijec by se s šampionem Patrykem Kaczmarczykem rád utkal ještě letos v prosinci. Pak plánuje přestup do UFC.
Jaké se ve vás drží emoce dva týdny po zápase?
„Vesměs jen ty dobré. Zápas sice probíhal, jak probíhal, a samozřejmě bych radši divákům doručil nějakou přestřelku zakončenou hezkým knockoutem, ale mám aspoň hodně důležitou výhru. Vymazal jsem Lukasze Charzewskiho, nejlepšího wrestlera v divizi. Nic pohledného na oko pro lidi, ale pro mě skvělá zkušenost. Zas jsem si ověřil, že to, co trénujeme, funguje i naostro v zápasech.“
A nemrzela vás přeci jen reakce diváků?
„Myslím si, že moji fanoušci byli spokojení. Dostával jsem jen kladné reakce. Spousta z nich si totiž uvědomovala, jak kvalitního soupeře jsem porazil. Spíš mě mrzelo, jak to bodovali sudí. Když zápas skončil, byl jsem si jistý, že to mám bodově v kapse. První sudí dal všechna kola pro mě, další dal dvě ze tří pro mě a ten poslední viděl vyhrát soupeře. To mi přišlo úplně mimo. V moderním MMA rozhodují signifikantní údery. Já ho trefil dvanáctkrát opravdu kriticky a on jen dvakrát.“
Před zápasem se vedení vyjádřilo, že budou vítěze zvažovat na post titulového vyzyvatele. Jaká je situace teď, budete dalším soupeřem šampiona Patryka Kaczmarczyka?
„Psal mi přímo Martin Lewandowski (majitel KSW), že jsem předvedl skvělý výkon. Chválil mě i sportovní ředitel (Wojslaw) Rysiewski, takže si myslím, že oceňují moje kvality dost. Jsem si ale vědom toho, že kdybych soupeře vypnul K.O. v první minutě, vyjednávací pozici bych měl silnější. V žebříčku jsem poskočil na třetí příčku. Jednička Adam Soldaev ale přestupuje do vyšší váhy, takže jsem de facto dvojka. Teď se bude vedení rozhodovat mezi mnou a Danem Rutkowskim. Doufám, že mi dají šanci ještě letos v prosinci. Chci si dát šampionský opasek pod stromeček.“ (usmívá se)
Budete osobně na to tlačit na sociálních sítích, jak je u MMA bojovníků často zvykem?
„Já jsem tohle nikdy nedělal, nejsem takový, že bych musel tlačit na pilu nebo dělat trashtalky. Chci, aby za mnou byly výsledky a abych si to zasloužil. Myslím si, že teď už o tom není pochyb. Mám čtyři výhry v řadě, z toho tři jsem nasbíral nad borci z top desítky, takže už teď jsem nejúspěšnější Čech v historii KSW. Mám nejvíce výher.“
V KSW je vyšší úroveň než v Oktagonu
Je to vaše nejsilnější motivace – být prvním Čechem, který vybojuje titul KSW?
„Rozhodně! Chci ukázat, že i kluk, který trénuje v garáži na vesnici, může dokázat velké věci. Spousta lidí navíc pořád srovnává Oktagon, KSW a UFC, ale to jsou jiné světy. Vidíme to u Lea Brichty – když byl v Oktagonu, dařilo se mu. Jsou i další, kteří naopak v KSW začali, nedařilo se jim, pak přešli do Oktagonu a tam se našli. Podobný skok je pak zas z KSW do UFC. Je to jako fotbalové ligy. Mezi českou ligou, Premier League a Ligou mistrů jsou taky velké rozdíly. Já chci být první Čech, který tu zvládne získat titul.“
Vnímáte tedy, že je KSW stále sportovně kvalitnější než Oktagon?
„Ano. V KSW mají borci vyšší úroveň. Jen si porovnejte top desítky. Radek Roušal je v Oktagonu sedmička. Neumím si ale představit, že by se dokázal dostat do nejlepší desítky v KSW. Oktagon je napřed zas v jiných ohledech. Dělá větší show, to se mu nemůže upírat. A taky tam mají některé hodně kvalitní borce – Willa Fleuryho, Macha Muradova, měli i Losena Keitu. Nechci všechny házet do jednoho pytle, že jsou horší než v KSW. Když si to ale srovnáme celkově žebříčkově, v pomyslném grafu bude napřed jasně KSW.“
Lákalo vás někdy přestoupit do Oktagonu, abyste se mohl více ukázat českému publiku?
„Přemýšlel jsem nad tím. Teď jsem ale ještě mladý a zdravý a nic mě nebrzdí, abych se nesnažil o sportovní mety. Chci mít podobnou cestu jako Jirka Procházka. Šel zápasit do Japonska, nikdo o něm nevěděl. Pak přešel do UFC, stal se šampionem a teď ho Češi milují, i když z Oktagonu nevzešel.“