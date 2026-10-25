Fenin: Žádná fraška. Lidé si řeknou, že jsem sportovec. Chci zpátky do fotbalu
- Bývalý fotbalista Martin Fenin úspěšně zvládl premiérový MMA duel, když navzdory krvavým šrámům a tvrdému tlaku úderů porazil Martina Kociána.
Fenin přiznal zbouranou taktiku a náročnou tříměsíční přípravu přirovnal k drilu, proti němuž byly fotbalové tréninky pouhou mateřskou školou.
Vítězstvím chtěl Fenin dokázat svou sportovní disciplínu a otevřít si cestu zpět do fotbalového prostředí, kde dříve narážel na svou pověst.
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Rty měl od krve, ani na sekundu ovšem nepomyslel na to, že by svůj premiérový boj v MMA proti Martinu Kociánovi vzdal. „Na začátku jsem se dostal pod tlak jeho úderů a nevěděl, co dělám. Ale ukázal srdce sportovce,“ řekl bývalý fotbalista, který by se chtěl vrátit právě do oboru, který dobře zná. Podpořili ho fotbalisté Teplic v čele s kapitánem Michalem Bílkem. O dalším zápase v kleci nepromluvil.
Co pro vás znamená výhra v MMA?
„Strašně moc. Celá republika bude o tomto vítězství vědět a snad se to konečně otočí. Absolvoval jsem tříměsíční přípravu a můžu se lidem podívat do očí. Nevadí mi, že řeknou, že jsem flamendr, ale budou vědět, že jsem i sportovec. Nedošlo k žádné frašce. Pocítil jsem, že to nebylo jako na tréninku.“
Jaké budou vaše nejbližší plány?
„Rád bych se zapojil zpátky do fotbalového dění. Fotbal je můj život. Nebylo důležité, jak dopadne zápas ale to, jestli vydržím tři měsíce v přípravě.“
Chtěl bych se vrátit do fotbalu
Bylo složité naučit se agresivitě? Přece jen ve fotbale jste se s nikým nepral.
„Taktiku jsme měli. Kocián byl silný, agresivní. Už to několikrát zažil. Přesto jsem si myslel, že to ucouvám a budu si ho držet dál od těla. Byl fakt dobrý, agresivní. Taktika se mi zbourala, ale vyšlo mi to díky pár kopům.“
Publikum bylo na vaší straně, osobně dorazili i někteří fotbalisté Teplic. Vážíte si toho?
„Věděl jsem o tom samozřejmě dopředu. Nejvtipnější bylo, že tři týdny předtím mi volal kamarád Zdenko Frťala, což je na tom nejkrásnější. Protože jako malý jsem mu podával balony a chodil pro podpisy. Později jsem s ním sešel v jednom týmu a trénoval mě. Řekl: ´Feňo, potřebuji tři lístky na tu tvojí mlátičku pro mého syna.´ Frťala je můj kamarád a takhle se to otočí, že sháním vstupenky pro jeho syna. Za dva týdny se ozval Míša Bílek za kabinu Teplic.“
Lákala by vás fotbalová trenéřina?
„Cítil jsem, že mám do fotbalu zavřené dveře. Nejsem hloupý. Bylo víc lidí, kteří mi dali nabídku. Ať se jednalo o Frťalu nebo Sváťu Habance. Pokaždé někdo nad nimi z jejich okolí to zastavil. Že by jim to spíš uškodilo. Vím, že se pozornost strhne na mě. Proč byste si bral někoho, kdo je nezodpovědný, chlastá. Cítil jsem, že lidé chtěli, abych do fotbalu šel, ale byla tam pořád negativní nálepka.“
Byla příprava pro MMA těžší než ta fotbalová?
„Náročné to bylo. Byl jsem s profíky, fotbalové tréninky se s tím nedají srovnat, to je mateřská škola. Neskutečné.“
Ve fotbale jste nastupoval třeba ve Frankfurtu před obrovským stadionem. Cítil jste nervozitu před zaplněným zimákem v kleci?
„Jednalo se o jedinou věc, z níž jsem měl strach. Ale když pak viděl tu atmosféru. Díky ní jsem ho zlomil, publikum miluju. Naopak mě motivuje.“