Muradov proti „týmu Kotlárů“ za přibližně 5 milionů korun: Ničeho nelituji. Jsem v G MMA rád
Rekordní výplata – větší než ta, jakou dostal Karlos Vémola za zápas v Edenu. Právě ta zlákala šampiona Oktagonu Machmuda Muradova do nové organizace G MMA, která pořádá bizarní zápasy. Založil ji někdejší funkcionář stáje Clash Jakub Jíra. Uzbecký bijec, jenž má za sebou také solidní štaci v nejlepší lize světa UFC, se na první akci postaví několikačlennému „týmu Kotlárů“. Muradov si za pofiderní mač údajně vydělá okolo pěti milionů korun. „Udělám svou práci na jedničku, vydělám peníze a hotovo,“ hlásí před sobotní akcí. Program a kde sledovat ZDE>>>
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V posledních několika letech rozděluje českou scénu bojových sportů téma takzvaných bizarních zápasů. Jedna část je vnímá jako formu zábavy, ta druhá organizace Clash a G MMA i jejich aktéry ostře odsuzuje. Mezi největší kritiky patří i vedení domácí ligy Oktagon. To se však dostalo do bezprecedentní situace. Její šampion a absolutní jednička Machmud Muradov se stal hlavní tváří sobotní akce bizarní stáje G MMA.
Dříve na turnajích s McGregorem, nyní s Kajínkem
Dříve startoval na turnajích UFC s globálními ikonami MMA Conorem McGregorem, Seanem O’Malleym, Islamem Machačevem nebo Dustinem Poirierem. Po konci v zámoří se na středoevropské scéně umisťoval na vrcholu prestižních turnajů. V Edenu získal šampionský pás proti Patriku Kinclovi a na Štvanici si zase připsal titulový úspěch proti Willu Fleurymu. Teď však nastoupí do klece, v níž před ním bude startovat mimo jiné odsouzený vrah Jiří Kajínek, exposlanec Miroslav Sládek i někdejší mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.
Nemalou reputační újmu uzbeckému borci vynahrazuje rekordní výplata. Za střet s „týmem Kotlárů“ má údajně dostat přibližně pět milionů korun. „Já se reakcí veřejnosti nebojím. Je mi to jedno. Pamatuji si totiž, v jakých podmínkách jsem žil, když jsem přijel do Česka. Snil jsem, že se jednou budu moct živit sportem, a podívejte teď. Platí mi miliony za zápasy, mám rodinu, zdravou dceru, zdravou a krásnou ženu. A když přijde taková nabídka, proč bych odmítal? Spousta lidí může říkat, že je to dno a ostuda. Lidi, kdyby vám nabídli třicet nebo jen dvacet procent z toho, co nabídli mně, nebudete se ani rozmýšlet a vezmete to,“ vyjádřil se Muradov pro deník Sport v červnu po oznámení podpisu s organizací.
Šéfovi Oktagonu se to nelíbí
„Za mě je to zneuctění celé jeho kariéry a toho, kdo je. Je to obrovská kaňka,“ reagoval tehdy Ondřej Novotný, šéf Oktagonu.
V rámci povinností spojených s účastí v organizaci Jakuba Jíry, někdejšího funkcionáře Clashe, se Muradov musel zúčastnit tiskové konference, na které se jiní aktéři snažili udělat show způsobem sobě vlastním. Na sociálních sítích se následně začala šířit videa zamlklého Muradova s popiskem, že lituje, čeho se účastní.
„Seděl jsem v klidu a nevnímal, co ostatní dělají. Jsem sportovec,“ odpovídal šestatřicetiletý bojovník na videa. „Lidé píší, že prý lituji, že jsem v G MMA. Já ale ničeho nelituji. Nikdo mě do ničeho nenutí. V G MMA jsem rád. Udělám svou práci na jedničku, vydělám peníze a hotovo. Každý děláme nějakou práci, abychom zajistili rodinu a měli lepší život,“ dodal.
Kotláry to bude hodně bolet
Po srpnovém titulovém duelu s elitním Irem Willem Fleurym a zářijovém grapplingovém mači se zápasníkem UFC Romanem Dolidzem se teď Muradov chystá na skupinu mužů bez jakýchkoli zkušeností s bojovými sporty. „Stát se může cokoliv, já ale trénuji s borci, kteří mají přes deset profi zápasů, a ubližuji jim. Tak si představte, co bude s nimi,“ prohlásil na tiskové konferenci směrem k opodál sedícímu „týmu Kotlárů“. „Klobouk dolů před nimi, že do klece se mnou vlezou. Bude je to ale hodně bolet,“ doplnil.
Zápas za několikamilionový honorář s touto skupinkou byl původně nabídnut Karlosu Vémolovi. Ten jej odmítl a nabídku předal Muradovovi. Ten podotkl, že tak Terminátor učinil, protože je pod smlouvou s Oktagonem, zatímco on smlouvu podepsal po vypršení předešlého angažmá s česko-slovenskou sportovní ligou.
Vémola sám však odmítnutí zdůvodnil jinak. „Machovi to za ty peníze stálo, ale mně ne. Já se snažím vybudovat si sportovní odkaz a už mně té kariéry moc nezbývá. Nechci všechno to, co jsem dlouhé roky budoval, pošpinit. Obětoval jsem tomu celý život, zdraví, všechno. Zápasil jsem v Edenu i ve Frankfurtu před desítkami tisíc diváků. A pak na sklonku kariéry mám mlátit nějaké Kotláry před pěti sty lidmi? To by byla úplná degradace mého odkazu,“ uvedl v rozhovoru pro deník Sport.
Vémola zápasení v bizarních organizacích nevylučuje
Záhy ale Vémola dodal, že účast v bizarních organizacích do budoucna úplně nevylučuje. „Znáte to, nikdy neříkej nikdy. Oni můžou vymyslet nějaký zajímavý zápas. Třeba já s Machem proti (Attilovi) Véghovi a (Samuelovi) Krištofičovi. To by mohla být sranda. Úplně zavírat dveře si tam tedy nechci,“ řekl, čímž potvrdil vznikající trend.
Někteří profesionální bojovníci si nově volí dvojitou kariéru. Vedle sportovních zápasů střídavě nastupují v Clashi a G MMA, kde si přijdou na několikanásobné výplaty. Nejvíce viditelný je právě příklad Muradova, který za pouhé dva měsíce startuje na turnaji Oktagon 100 proti polské hvězdě Krzysztofu Jotkovi. Podobnou cestu volí také elitní domácí kickboxeři Václav Sivák a Tadeáš Růžička nebo boxerka Lucie Sedláčková.