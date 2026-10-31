Bizarní zápas skončil pěti KO. Muradov porazil „tým Kotlárů“ za dvě a půl minuty
Pofiderní utkání Machmuda Muradova skončilo podle očekávání rychlou sadou pěti finišů technickým K.O. Uzbecký bijec, který si za frašku na akci G MMA 1 v Praze připsal pět milionů korun, se soupeře z „týmu Kotlárů“ snažil ušetřit vážnější újmě. Kopal pouze do nohou, přenášel zápas na zem, kde se soupeři vzdali po několika ranách.
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Nejsnáze vydělaných pět milionů v kariéře. Šampion a absolutní jednička Oktagonu Machmud Muradov si navzdory kritice veřejnosti i majitelů ligy odskočil do organizace G MMA, kterou vede kontroverzní ex-funkcionář Clashe Jakub Jíra. Uzbek během necelých dvou a půl minut porazil pět soupeřů z „týmu Kotlárů“, kteří proti němu nastupovali postupně. Všechny ukončil údery.
Soupeře šetřil
Zdálo se, že se Muradov záměrně nesnažil trefovat silné knockoutové údery, které ukazuje v klasických sportovních zápasech. Namísto toho soupeře kopal pouze do nohou, nebo je ukončoval salvou ran na zemi. Za zápas, k němuž přiléhá označení fraška, inkasoval nejlepší výplatu v kariéře.
Po skončení dění měl Muradov jen krátký proslov. „Já jsem tady pracovně. Je mi jedno, koho proti mně postaví. Já pracuju, jako každý z vás. Chci mít pro sebe a svou rodinu co nejlepší život,“ uvedl ještě v kleci, načež dodal: „Respekt klukům, že proti mně nastoupili. Nejsou sportovci.“
Dřív turnaj s McGregorem, teď s Kajínkem
S možnou reputační újmou elitní bijec počítal. Dříve startoval na turnajích UFC s globálními ikonami MMA Conorem McGregorem, Seanem O’Malleym, Islamem Machačevem nebo Dustinem Poirierem. V sobotu ale nastoupil do klece, v níž před ním startoval mimo jiné odsouzený vrah Jiří Kajínek, exposlanec Miroslav Sládek a někdejší mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.
„Já se reakcí veřejnosti nebojím. Je mi to jedno. Pamatuji si totiž, v jakých podmínkách jsem žil, když jsem přijel do Česka. Snil jsem, že se jednou budu moct živit sportem, a podívejte teď. Platí mi miliony za zápasy, mám rodinu, zdravou dceru, zdravou a krásnou ženu. A když přijde taková nabídka, proč bych odmítal? Spousta lidí může říkat, že je to dno a ostuda. Lidi, kdyby vám nabídli třicet nebo jen dvacet procent z toho, co nabídli mně, nebudete se ani rozmýšlet a vezmete to,“ vyjádřil se Muradov pro deník Sport v červnu po oznámení podpisu s organizací.