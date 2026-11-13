Krvavá bitka hvězd MMA! Nurmagomedov napadl rivala při rozhovoru v hotelu, ohrozí to zápas
Bývalý šampion UFC Merab Dvališvili byl během rozhovoru v hotelu v Abú Zabí fyzicky napadený skupinou mužů vedenou Usmanem Nurmagomedovem.
Gruzínský zápasník utrpěl krvavá zranění v obličeji a jeho krajan Ilia Topuria zveřejnil záběry ze rvačky, po níž údajně zasahovala policie.
Za eskalací sporu stojí starší spory mezi oběma tábory a zatím není jisté, zda zraněný Dvališvili nastoupí do sobotního turnaje RAF.
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Svět bojových sportů šokoval brutální incident v Abú Zabí. Bývalý šampion UFC Merab Dvališvili se během rozhovoru v hotelové hale stal terčem útoku skupiny lidí, mezi nimiž měl být i neporažený Usman Nurmagomedov, bratranec legendárního Khabiba. Gruzínský zápasník skončil se zakrváceným obličejem, zatímco jeho krajan Ilia Topuria zveřejnil video celé potyčky a útočníky označil za zbabělce. Případem se podle médií zabývá také policie.
Místo očekávaného sportovního souboje se před víkendovým turnajem Real American Freestyle (RAF) v Abú Zabí odehrála hromadná bitka přímo v hotelu. Bývalý šampion bantamové váhy UFC Merab Dvališvili poskytoval rozhovor, když se za ním objevila skupina mužů vedená Usmanem Nurmagomedovem.
Na sociálních sítích se následně rozšířilo 37sekundové video, které zveřejnil gruzínsko-španělský bojovník Ilia Topuria.
Útok během rozhovoru a rána do obličeje
Na záběrech je vidět, jak Nurmagomedov přistupuje k Dvališvilimu, krátce s ním komunikuje a následně ho udeří do obličeje. Vzápětí se strhne hromadná rvačka, při níž jsou oba zápasníci i jejich doprovod od sebe násilím oddělováni.
Dvališvili později zveřejnil další video, na němž mu zdravotníci ošetřují zakrvácený obličej. Zranění utrpěl také jeho přítel Saba Lazišvili.
„Usman Nurmagomedov a jeho kamarádi se k nám připlížili zezadu jako hadi. Co jste to za bojovníky? Co jste to za chlapy?“ rozčiloval se Gruzínec.
Podle něj se útoku účastnilo přibližně dvacet lidí, zatímco on měl po boku pouze jediného kamaráda. Přesný počet účastníků však nelze ze zveřejněných záběrů potvrdit.
Topuria zuří: Banda zbabělců! Údajně zasahovala policie
Na incident ostře reagoval také bývalý šampion dvou váhových kategorií UFC Ilia Topuria, který s Dvališvilim udržuje přátelské vztahy.
„Jste banda zbabělců a za to, co jste udělali, ponesete odpovědnost. Rozhodně nejste skuteční muži,“ napsal na sociální síti X.
Původní příspěvek s videem později smazal, následně však zveřejnil další ostré vyjádření.
„Ctihodnost, respekt a pokora nejsou slova, o kterých jen mluvíte. Jsou to hodnoty, podle kterých žijete. A vy jste neprokázali ani jednu z nich,“ vzkázal útočníkům.
Topuria rovněž uvedl, že Nurmagomedov měl být po incidentu zadržen policií.
Podle novináře Ariela Helwaniho byli k výslechu předvedeni účastníci potyčky z obou stran. Deník The National však upozornil, že informace o policejním zásahu zatím nebyly oficiálně potvrzeny místními úřady.
Staré účty mezi rivaly. Machačev se zastal Nurmagomedova
Za incidentem stojí dlouhodobě vyhrocené vztahy mezi Dvališvilim a týmem kolem rodiny Nurmagomedovových.
Gruzínský bojovník v lednu 2025 porazil Umara Nurmagomedova, Usmanova staršího bratra, v titulovém zápase UFC. Jejich rivalita následně pokračovala také mimo klec.
V létě se Dvališvili během turnaje RAF v Gruzii dostal do potyčky s dagestánským zápasníkem Achmedem Gadžimagomedovem, který má k Nurmagomedovovým blízko.
Právě tento incident nyní připomněl šampion UFC Islam Machačev, který se Usmana veřejně zastal.
„Proč jste mlčeli, když Merab bezdůvodně udeřil dagestánského zápasníka a urazil jeho čest?“ reagoval na kritiku.
Podle Machačeva stojí za současnou eskalací konfliktu právě dřívější chování Dvališviliho. Samotný Usman Nurmagomedov se ke středeční potyčce zatím veřejně nevyjádřil.
Víkendový start Dvališviliho je nejistý
Celá aféra přichází pouhé tři dny před sobotním turnajem RAF v Abú Zabí. Dvališvili má 14. listopadu nastoupit do zápasnického souboje s bývalým bojovníkem UFC Marlonem Moraesem.
Na stejném turnaji se představí také Umar Nurmagomedov, jehož soupeřem bude legendární Urijah Faber.
Usman Nurmagomedov naopak mezi účastníky turnaje nefiguruje. Do Spojených arabských emirátů přicestoval především podpořit svého bratra.
Podle zámořských médií je navíc Usman jedním z nejžádanějších volných bojovníků na trhu a o jeho služby má zájem samotná UFC.
Jaký dopad na jeho kariéru bude mít incident v hotelu, zatím není jasné. Stejně tak organizátoři dosud nepotvrdili, zda zraněný Dvališvili bude moci v sobotu nastoupit.