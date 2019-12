Dakar bude bolet. Tůma z týmu BARTH Racing dře na veslařském trenažéru | iSport.cz

Trajekt napěchovaný vozidly pro Rallye Dakar zamířil z přístavu v Marseille do saudskoarabské Džiddy, kde slavný závod 5. ledna premiérově startuje. Svůj vyladěný stroj na loď naložil i český čtyřkolkář Zdeněk Tůma. V barvách týmu BARTH Racing se do boje s nejnáročnější motoristickou soutěží světa pustí už potřetí. „Myslím, že tenhle Dakar bude ze všech nejtěžší. Bude to vážně bolet. Některé etapy měří přes pět set kilometrů. Kdo dojede do cíle, bude sám o sobě vítěz,“ řekl českokrumlovský rodák.

Po jedenácti ročnících v Jižní Americe se legendární Dakar poprvé koná na Středním východě. A pořadatelé se na novém území neupejpali. Délka tratě: 7855 km. Měřené úseky: 5096 km. Počet etap: 12. Trasa v písku: 68 procent. K tomu výrazná navigační obtížnost. „Duny v poušti Rub al-Chálí by mi mohly vyhovovat, ale bude to fakt záhul. Všechny etapy jsou hodně dlouhé. Některé dny pojedeme až osm set kilometrů. To jsem nezažil,“ nastínil Tůma.

Rallye odstartuje na pobřeží Rudého moře a skončí ve městě Kiddíja nedaleko Rijádu. „Hned první den začínáme zostra, čeká nás 320 kilometrů. Dřív to byl prolog kolem třiceti kilometrů. No a poslední etapa, která dřív mívala kolem sta kilometrů, tentokrát měří čtyřikrát tolik. Do samého závěru nebude nic rozhodnuto,“ upozornil Tůma. „To, jak se těším, ani nedovedu popsat. Vím, že to bude fyzicky extrémně náročné, ale psychicky mě to naopak nabije. Tam člověk úplně vypne.“

Rodák z Českého Krumlova se při své první účasti na Dakaru v roce 2017 zaskvěl dvanáctým místem, o rok později skončil patnáctý. Po loňské pauze touží tentokrát na své Yamaze Raptor 700 proniknout do Top 10. Závodní čtyřkolku, která přijde na 32 tisíc eur (přes 800 tisíc korun), poslal na Arabský poloostrov i s ostatní výbavou. „Jestli jsem něco zapomněl, tak už mám smůlu. Jen kombinézy, které mi šijí na míru, budu mít s sebou v letadle. Doprovodná auta, šest sad náhradních gum, i veškeré náhradních díly, z nichž bych prakticky postavil druhý stroj, už jsou pryč,“ popsal Tůma.

Nyní se tak připravuje pouze »na suchu«. „Teď už se budu potit jen na mučících strojích, do Dakaru na čtyřkolku nevlezu. Přímo od fitness trenéra mám doporučený veslovací trenažér, který nejlépe simuluje mou zátěž na čtyřkolce. Snažím se na tom být denně,“ prohlásil Tůma. „Ale jede se v nové destinaci, všichni na startu tak máme stejné šance. Organizátoři navíc omezili maximální rychlost na 130 km/h. Snažili se upravit pravidla tak, abychom všichni měli motory co nejvíc podobné a rozhodovaly naše dovednosti a technika jízdy, ne finanční možnosti,“ ocenil Tůma.

Pokud jde o peníze, tak ani ti nejrychlejší na Dakaru nezbohatnou. Vítěz dostane 15 tisíc eur (přes 380 tisíc korun), což je například ve srovnání s triumfem na tenisovém US Open 227krát méně! „My jezdci dáme stejnou sumu, tedy těch patnáct tisíc eur, jen za startovné. Na Dakaru se platí za každého. Účast mechanika stojí devět tisíc eur, auto další čtyři a půl tisíce,“ uvedl Tůma.

Do Saúdské Arábie s ním vyrazí ještě dalších šest borců týmu BARTH Racing, kteří pojedou ve dvou doprovodných autech. V asistenčním vozidle dva mechanici, druhý vůz, Volkswagen Touareg, bude řídit známý moderátor Vlasta Korec. „Stejně jako v minulosti budou pro Českou televizi přinášet zákulisní informace a přibližovat krásy Saudské Arábie,“ dodal výkonný ředitel Autocentra BARTH a šéf BARTH Racing Michal Burkoň, který bude s týmem vše koordinovat.