Touareg Vašek poveze BARTH Racing Dakarem: Snad neskončíme v base! | iSport.cz

Moderátor Vlasta Korec opět míří na slavnou Rallye Dakar. Krýt záda mu tentokrát bude nový kamarád. Jmenuje se Vašek a má sílu 231 koní. Jde o Volkswagen Touareg, doprovodný vůz týmu BARTH Racing. Na nové trase v Saúdské Arábii ho od 5. ledna čeká pořádná dřina. „Organizátoři nachystali do dvanácti etap 7855 km dlouhou trať, která je ze dvou třetin v písku. Bude to bolet, ale s Vaškem to zvládneme,“ říká Korec, který bude každý den také pro Českou televizi a Rádio Impul připravovat cestopis Dakar za oponou

Po jedenácti ročnících v Jižní Americe se legendární Dakar poprvé koná v na Arabském poloostrově. A u toho nechtěl Vlasta Korec chybět. Když ho opět oslovil výkonný ředitel a šéf týmu BARTH Racing Michal Burkoň, neváhal. Zvlášť když bude moct v těžkých podmínkách otestovat vlajkovou loď automobilky Volkswagen.

„O SUV autech se říká, že jsou to jenom leštěnky do města. Ale opak je pravdou. My s nimi jezdíme po extrémních tratích a víme, že jejich limity jsou jinde, než se tvrdí. Zvládnou přejet dunu nebo se dostat z bahna a nemyslím tím rozbahněnou polňačku u Havlíčkova Brodu,“ popisuje Korec, který pojede konkrétně ve voze Touareg V6 3,0 TDI 4MOT 8TT, jehož základní cena je téměř 1,5 milionu korun. „Ano, je to auto do města, ale v terénu umí velké věci.“

Třetí generace úspěšného offroadového auta se může pochlubit naklápěcími koly, vzduchovým pérováním, či natáčecí zádní nápravou. Disponuje živými světly, má noční vidění, díky kterému identifikuje vše živé, když se náhodou někdo ztratí. Čelní sklo reflektuje infračervené záření a izoluje teplo, boční skla vzadu a zadní sklo jsou zatmavená a absorbují až 82 procent světla. Do nádrže se vejde neuvěřitelných 90 litrů pohonu.

„Krom toho, že v našem pořadu ukážeme, jak to na Dakaru funguje, a přiblížíme krásy pořadatelské země, lidé zároveň uvidí i to, jak se v tak extrémních podmínkách auta chovají a co všechno dokáží. Samozřejmě neděláme žádné crash-testy, neskáčeme s nimi salta a neděláme skopičiny. Našim cílem je jet po stopách Dakaru a dostat se do cíle. Testujeme je, dostáváme se až na hranu možností. Věřím, že Touareg Vašek nás vyhrabe z každé situace,“ věří Korec.

To ale bude platit jen v případě, že celý tým BARTH Racing, který bude přímo v závodě reprezentovat čtyřkolkář Zdeněk Tůma, bude striktně dodržovat pravidla organizátorů.

„Letošní rok je plný nervozity a očekávání. Tahle islámská absolutní monarchie s hlavním zdrojem práva šaría je pro nás velkou neznámou. Kromě absolutního zákazu pití alkoholu se nesmí natáčet ani dronem. Jak tak přemítám, jistě budeme mít obavu na většině míst vytáhnout kameru a fotoaparát, abychom mohli pracovat a neskončili v nějakém místním vězení,“ usmíval se Korec, který by se na Dakaru neztratil ani jako závodník. Vždyť má na kontě i druhé místo z mistrovství České republiky.