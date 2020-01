Kámen ostrý jako břitva. Čtyřkolkář Tůma nabral kvůli prasklé pneumatice ztrátu | iSport.cz

Že bude premiéra Dakaru v Saúdské Arábii bolet, se ukázalo hned v první etapě. Přes tři sta kilometrů dlouhá rychlostní zkouška byla plná těžkých a nebezpečných pasáží. A v jedné z nich se do potíží dostal i Tůma. „Ta guma byla tak zničená, že bohužel nešla zalepit. Musel jsem ji proto vyměnit. Samotná oprava mohla trvat asi dvacet minut,“ počítal Tůma.

To však nebyl ten největší problém. „Horší bylo to, že když jsem opravu dokončil, tak už odstartovala auta, která na trati hrozně víří prach. Takže vždycky, když mě nějaké auto předjelo, musel jsem počkat, až ten prach zmizí pryč, protože bych jinak vůbec neviděl, kam jedu. Těch aut bylo čtyřicet, takže to moje manko jen díky tomu narostlo o dalších čtyřicet minut. A navíc jsem úplně ztratil kontakt s těmi nejlepšími,“ mrzelo Tůmu, který do cíle úvodní etapy dojel se ztrátou 1 hodiny, 45 minut a 44 vteřin.

Nástrahy úvodní etapy Tůmu trochu překvapily, ale rozhodně si nechtěl stěžovat. „Na začátek nám přichystali opravdu náročný terén. Asi abychom hned poznali, co všechno tu je. Ale to je prostě Dakar,“ uvedl a doplnil. „Na prvním úseku byla trať plná kamenů, pak trošku písku, jedna menší duna. Ten písek je tady hodně suchý a lehký. Je znát, že to bere čtyřkolce výkon. Pak jsme také jeli korytem řeky, v němž byl zase úplně odlišný písek a balvany. Bylo to vážně rozmanité,“ popsal Tůma.

Po smolném startu Tůma každopádně nic nevzdává a hodlá dál bojovat. „Ta ztráta je sice obrovská, ale pořád to je jenom první etapa a už se těším na další. Uvidíme, co závod přinese dál. Teď jedeme kolem pobřeží, kde ta trasa bude stále hodně kamenitá. Pokusím se to sjet a ztrátu snížit,“ doplnil Tůma.

Diváci? Nemají moc zájem

Jeho i celý tým BARTH Racing v dějišti závodu překvapil malý zájem diváků. „Ve srovnání s Jižní Amerikou je o Dakar v Saudské Arábii nulový zájem. Podél trati nejsou žádní fanoušci. Ale připravené to tady mají všechno velmi pompézně, i logisticky je vše na skvělé úrovni. O bezpečnost se navíc stará spousta policistů,“ konstatoval Michal Burkoň, šéf týmu BARTH Racing.