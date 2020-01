Drát mu roztrhl gumy. Čtyřkolkář Tůma se už jen modlil, pak měnil motor | iSport.cz

V úterý velké množství prachu, ve středu pak záludné kamenné pole. Zdeněk Tůma i nadále překonává překážky prémiového ročníku Rallye Dakar v Saúdské Arábii. Nezastavily ho ani děravé zadní pneumatiky, které byly obě propíchnuté o ostrý drát. I s defektem se dokázal jezdec týmu BARTH Racing dostat do cíle čtvrté etapy. „Závěrečných dvacet kilometrů jsme drncali jenom na kamenech. Modlil jsem se, ať už to skončí. Viděl jsem, jak několik motorkářů spadlo,“ prohlásil Tůma, který zajel 12. nejrychlejší čas a v celkovém pořadí se posunul na deváté místo.

Šotolinové cesty, vyschlá koryta řek a pole plná ostrých kamenů. Tak vypadala středeční etapa. Zhruba v její polovině zaznamenal Tůma podivné zvuky ve svém závodním stroji Yamaha RR 700. „Byly dost zvláštní. Motor vyhazoval chladící vodu i olej. Musel jsem trochu zvolnit. Po dojezdu do cíle jsem usoudil, že bude nutná jeho výměna,“ rozhodl se Tůma. „Zátah měl pořád dobrý, ale převodovka a spojka už byly načaté. Chceme dojet do cíle a tohle je nezbytný krok.“

Výměna motoru na jeho čtyřkolce zabere zhruba tři hodiny, na Tůmu pak ale bude čekat podle pravidel patnáctiminutová penalizace. „Namontujeme sériový motor, který sice nebude mít takový výkon, ale spoléhám na jeho výdrž,“ vysvětloval Tůma, který se na Rallye Dakar k takovému kroku rozhodl vůbec poprvé. Zároveň byl velmi rád, že se vůbec dostal do bivaku.

Asi pět kilometrů před cílem se mu do pneumatik namotal ostrý drát a obě zadní kola prorazil. „Jednu pneumatiku šlo zalepit, druhou bohužel ne. Mám na defekty velkou smůlu. Musel jsem jet hodně opatrně a volil jsem co nejlepší stopu, abych se vůbec zvládl dostat do cíle,“ popisoval další potíže závodník z týmu BARTH Racing. „Množství kamenů, které jsme museli překonat, bylo suverénně největší. Zahnali nás do šíleného kamenného pole, které měřilo asi dvacet kilometrů. Doufám, že v následujících dnech už bude více písku a dun.“