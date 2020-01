Z Tůmy je dakarský rekordman. Roztrhl už pátou pneumatiku | iSport.cz

Rallye Dakar, to jsou pro čtyřkolkáře Zdeňka Tůmu opravdu pořádné nervy. Jezdec týmu BARTH Racing totiž už pětkrát roztrhl pneumatiku. V 5. etapě urazil na prázdném kole dlouhých 220 kilometrů. „Na to, že jsem polovinu rychlostní zkoušky odjel s prasklou gumou, je jedenácté místo super výsledek,“ prohlásil Tůma, který je v průběžném pořadí na Rallye Dakar desátý.

Tůma se defektem rozhodit nenechal, ale přiznal, že nic podobného v kariéře nezažil. „Už mi tady rupla dvakrát přední pneumatika a třikrát zádní. Většinou se navíc roztrhnou na boku, takže se nedají zalepit. Takovou spoušť nepamatuju,“ uvedl Tůma.

Hned pak vysvětlil, proč kola ihned nevyměnil. „Na čtyřkolce vozím přední rezervu, která by se vzadu nechovala správně. Hodně by to hrabalo, takže jsem raději pokračoval na prázdném kole. Gumy jsem přehodil až ke konci, kdy se jelo po silnici. Tam by to už nešlo,“ vyprávěl.

Jízda na prázdné pneumatice byla pro Tůmu značnou komplikací. „Pochopitelně to mělo větší odpor, takže to tolik nejelo. Táhlo to hodně doprava, blbě se s tím zatáčelo. Naštěstí byla trasa prakticky bez zatáček. Na prvního jsem ztratil jen 45 minut, což je myslím dobrý, na to že jsem celou druhou půlku závodil na píchlém kole. Celkové desáté místo je super,“ těšilo ho.

Duny v Arábii jsou zábavné

Pátá etapa závodníky poprvé otestovala v dunách. A ty jsou v Saúdské Arábii dost specifické. „Nejsou špičaté, jako jsme zvyklí, ale takové oblé. Navíc jsou prorostlé trávou a keři. Musím říct, že mě to v nich bavilo. Vlastně jsem za celou dobu skoro ani nezastavil. Ale když jo, ukázalo se, jak je tady písek zrádný. Zvlášť s tím píchlým kolem jsem se v něm nemohl rozjet. Hned to zahrabalo. Naštěstí mi pomohl nějaký motorkář,“ děkoval na dálku.

„Z těch dun to pak byl pořádný sešup. Poměrně ostré sjezdy dlouhé až sedmdesát metrů. Když jsem přijel před první, byl jsem z toho lehce vykulený. A takových sjezdů jsme absolvovali snad padesát. Tam kdybych spadl a skutálel se, tak bych to už nerozchodil,“ smál se Tůma, který do čtvrtečního dobrodružství vyrazil s novým motorem.

„Sloužil dobře. V průběhu etapy jsem ho musel trochu poštelovat, aby si sedla spojka, ale pak už bez problémů. Je to sériový motor, kde není vůbec nic upraveného. Má asi o patnáct koní menší výkon, což je hlavně v těchto dunách docela znát. Tamten už byl ale nepoužitelný,“ dodal Tůma, v současnosti čtvrtý nejlepší český závodník na Rallye Dakar v rámci všech kategorií.